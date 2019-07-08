 SEE Learning: у 25 українських школах випробують нову програму соціально-емоційного навчання

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міносвіти.

"Виховання цінностей - наріжний камінь Нової української школи, але ми ще не маємо достатньо напрацювань, як їх виховувати в межах системи освіти. Одну з програм, яка пропонує сучасні підходи для соціального, емоційного та етичного навчання, - SEE Learning, пілотуватимуть вже цьогоріч у 25 школах України", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що реалізація пілотного проєкту допоможе виокремити найбільш успішні практики, які мають бути поширені на всі українські школи.

"Завдяки гнучкості програми її можна практикувати як у межах окремого предмета, так і в контексті інших уроків чи на позакласних заняттях. Тобто застосування програми жодним чином не порушить навчальний процес", - запевняють у відомстві.

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Також планується доповнити навчальні матеріали кращими українськими напрацюваннями з теми емоційного та соціального навчання.

"Це 20-40-хвилинні заняття, поділені на сім розділів. Для кожної вікової групи уже створено понад 40 уроків, яких вистачить на рік-два роботи. Вони містять чіткі методичні інструкції та прості, іноді ігрові, завдання для класу, на підготовку до яких педагогу потрібно менш як півгодини. У серпні завершиться відбір, а восени почнеться навчання педагогів", - йдеться в повідомленні.

Школи для реалізації проєкту будуть визначені в рамках конкурсного відбору за принципом один регіон - одна школа.

Програму SEE Learning розробила міжнародна команда вчених на базі Університету Еморі (США) за підтримки Лауреата Нобелівської премії миру Далай-лами XIV. Підґрунтя нового методу - розвиток soft skills - "м’яких навичок" на кшталт уміння утримувати увагу, системно, креативно й критично мислити, співчувати, працювати в команді. Серед інших інновацій програми - виховання стійкості до негараздів та робота з психологічними травмами, що актуально для країни в стані війни.