 Нацрада з ТБ має право оштрафувати або позбавити ліцензії NewsOne через телеміст з РФ, - Кириленко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Законні важелі впливу на NewsOne має Нацрада ТБ як незалежний регулятор. Від штрафу до позбавлення ліцензії. І вона має діяти, бо це не "телеміст", а пропаганда", - написав Кириленко.
Водночас він зазначає, що "в команді Зеленського повно проросійських людей": "Включно, думаю, із ним самим. Тому п'ята колона й підняла голову".
Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
А, что в стране больше нет проблем кроме телемоста? Тогда у нас все зашибись. Вот это делать нечего президенту заниматься телемостами. У нас дороги дрянь, инфраструктура в жопе, низкие зарплаты, оккупированные территории, бешенная коррупция, а мы все это нафик и накинулись на какой-то телемост. Вы ничего не попутали или это ваша задача все путать?
МОСКОВСКИЕ ГНИДЫ И УКРАИНСКИЕ ВОШИ..о во вот так а что тут такого Крым скомундзили ОРЛДО образовали и все под крики а шо тут такого... подонок т и мразь тебя на фонарный столб надо подвесить за яйца... КИРПЫЧЕВ ДЕРЖИМОРДА КАЦАПСКАЯ.....
У Зе много электората с Востока и Юга, недовольного и Петей, и Медведчуком, который не пророссийский, но настроенный на устойчивое перемирие и разговоры с РФ, в конце концов, в 2015 положительно относились к РФ 31% народа, а сейчас - почти 60%, причем если прибавить крымчан и дончан, то уровень будет почти довоенный. Кроме того, большинство народа против полного запрета росс. ТВ, соцсетей и сайтов, вроде Яндекса. Понятно, что есть запрос на прямое открытое общение народов и если это в очередной раз запретить, то от Зе кое кто точно сбежит к Бойко и немало.
Только не надо возмущенно ругать мои сведения о результатах соц. опросов, эти результаты очень легко найти на сайтах проамериканских украинских социологов, это не Путин все фабрикует.
Любопытно, как это можно определить, и главное кто это должен делать? Порошенко с Томосом по всей Украине это телемост или пропаганда?
Есть решение РНБО по аннулированию лицензии НЬЮС ВАН. Его нужно только ввести в действие указом Президента. Ну шо пан Зеленский вы готовы? Увы, знаю шо нет.
Лишение лицензии на основании ЕЩЁ НЕ СОВЕРШЕННОГО действия?
Это бред называется "патриотизмом"?