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 Нацрада з ТБ має право оштрафувати або позбавити ліцензії NewsOne через телеміст з РФ, - Кириленко

Віцепрем'єр України В'ячеслав Кириленко підкреслює, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення має законні підстави впливу на телеканал NewsOne з огляду на можливе проведення телемосту між українським телеканалом NewsOne і російським телеканалом "Росія 24", аж до позбавлення українського каналу ліцензії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Законні важелі впливу на NewsOne має Нацрада ТБ як незалежний регулятор. Від штрафу до позбавлення ліцензії. І вона має діяти, бо це не "телеміст", а пропаганда", - написав Кириленко.

Водночас він зазначає, що "в команді Зеленського повно проросійських людей": "Включно, думаю, із ним самим. Тому п'ята колона й підняла голову".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеміст із каналом Кисельова - це ефір зі звичайними людьми без політики, - канал Медведчука NewsOne

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Нацрада з ТБ має право оштрафувати або позбавити ліцензії NewsOne через телеміст з РФ, - Кириленко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136207
 
   
 Топ коментарі
 
Интеру за сепарский концерт ничего не было, и ньюз вану не будет. Зробымо йих разом!!!
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Интеру за сепарский концерт ничего не было, и ньюз вану не будет. Зробымо йих разом!!!
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да нет вынести ногами вперде Зедебила и делов то нафиг достала шобла пуцанско синагожная достала.. одни дебилье кретины дауны и подонки и ублюдки засели во власти сами нифигаче не соображают не владеют ничем в части управления а кадры то полный отстой... а нет... все ту да же..дай порулить у корыта.. Нацрада з ТБ має право оштрафувати або позбавити ліцензії NewsOne через телеміст з РФ, - Кириленко - Цензор.НЕТ 9758
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За что? За телемост, которого еще не было?
А, что в стране больше нет проблем кроме телемоста? Тогда у нас все зашибись. Вот это делать нечего президенту заниматься телемостами. У нас дороги дрянь, инфраструктура в жопе, низкие зарплаты, оккупированные территории, бешенная коррупция, а мы все это нафик и накинулись на какой-то телемост. Вы ничего не попутали или это ваша задача все путать?
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МЕРТВЕЧУК ВИТЕК И ВОЛЬКА ЭТО ВЫ УБЛЮДКИ.. поносите пшли нафиг поцы кацапские
МОСКОВСКИЕ ГНИДЫ И УКРАИНСКИЕ ВОШИ..о во вот так а что тут такого Крым скомундзили ОРЛДО образовали и все под крики а шо тут такого... подонок т и мразь тебя на фонарный столб надо подвесить за яйца... КИРПЫЧЕВ ДЕРЖИМОРДА КАЦАПСКАЯ..... Нацрада з ТБ має право оштрафувати або позбавити ліцензії NewsOne через телеміст з РФ, - Кириленко - Цензор.НЕТ 741
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Так и не ответил . для тебя на полшишечки ни чего страшного . ведь вокруг столько проблем ?
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Предлагаю норм.челлендж всем адекватным теле- и радиоведущим Украины : #"Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант"...)))
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единственное сходство Зешмаркли с Трампом, что и тот и другой каждый день должны доказывать свою не пророссийскость.
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А, что в стране больше нет проблем кроме телемоста? Тогда у нас все зашибись. Вот это делать нечего президенту заниматься телемостами. У нас дороги дрянь, инфраструктура в жопе, низкие зарплаты, оккупированные территории, бешенная коррупция, а мы все это нафик и накинулись на какой-то телемост. Вы ничего не попутали или это ваша задача все путать?
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ну ты же пять лет всё путал, многоозадаченный ты наш. теперь выгребай.
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А ну т.е. ты согласно, что вопли вокруг телемоста - это пук в лужу. Я так и знал.
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иди нацжонам это скажи. они тебе напукают в норку.
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Интер сепарский уже лишили, признайтесь вы уже наканец то что вы боитесь.
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могут, но не будут. беня же сказал что это гражданский конфликт, при чем здесь кацапы с ******?))))
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Славік,де ти був,давно не бачили твое потворне рило.
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правильно-ошрафовать и лишить и сегодня,никаких "или"
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И ста дней не прошло, а засрано все так, что несколько месяцев страну надо будет проветривать.
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Это говорит уродец,который ПЯТЬ лет вместе с пэтиной бандой имели ВСЮ полноту власти ! Ну твари ,слов нет ...
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ватаны подкинули тему всем попиарится, особенно тем, про кого забыли.
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закопать надо этот канал, вместе лицензией. сначала нус-ван, потом интер, потом ведмедчука.
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По Кириленко выходит, что Нацрада вообще может на свой вкус закрыть любой канал. Во первых, "пропаганда" - не криминал, никто не знает, что это такое и как ее отличить. Во вторых, есть суд. В третьих - запрет телемоста откусит у партии Зе кусок хороший электората и добавит Медведчуку. Собственно, телемост для того и придуман, он никаким законом не запрещен, но понятно, что дети революции не могут его допустить, а законность под себя они за 5 лет переделать не удосужились, революционеры вообще никакой законности не любят, даже собственного изготовления.
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Не уверен что показ или не показ этого гебнявого моста, на что-то вообще повляитет. Просто лишний раз нас мокнут запдные СМИ в наше дерьмо, если мы запретим.
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Макание в свое дерьмо тоже на что то влияет.
У Зе много электората с Востока и Юга, недовольного и Петей, и Медведчуком, который не пророссийский, но настроенный на устойчивое перемирие и разговоры с РФ, в конце концов, в 2015 положительно относились к РФ 31% народа, а сейчас - почти 60%, причем если прибавить крымчан и дончан, то уровень будет почти довоенный. Кроме того, большинство народа против полного запрета росс. ТВ, соцсетей и сайтов, вроде Яндекса. Понятно, что есть запрос на прямое открытое общение народов и если это в очередной раз запретить, то от Зе кое кто точно сбежит к Бойко и немало.
Только не надо возмущенно ругать мои сведения о результатах соц. опросов, эти результаты очень легко найти на сайтах проамериканских украинских социологов, это не Путин все фабрикует.
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Ну таки Законом запрещён на территории Украины этот кацапский канал хоть телемостом хоть телекварталом - отзыв лицензии
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Каким законом? Номер и дата принятия где? У нас росс. телеканалы вообще не запрещены, есть только рекомендации, на которые некоторые малые провайдеры открыто ложат болт и никто ничего с ними не делает.
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"потому что это не "телемост", а пропаганда"

Любопытно, как это можно определить, и главное кто это должен делать? Порошенко с Томосом по всей Украине это телемост или пропаганда?
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Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS 50 мин.50 минут назад

Есть решение РНБО по аннулированию лицензии НЬЮС ВАН. Его нужно только ввести в действие указом Президента. Ну шо пан Зеленский вы готовы? Увы, знаю шо нет.
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Непонятно чего столько шума? В Раше уже давно забили на этих гебнявых пропагандисов, никто их всерьез не воспримамет. Пусть веселят народ.
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Бла-бла-бла.....
Лишение лицензии на основании ЕЩЁ НЕ СОВЕРШЕННОГО действия?
Это бред называется "патриотизмом"?
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Оштрафувати чи позбавити ліцензії - це коли міст вже відбудеться. Це фігня. Бо треба, щоб не тільки цей телеміст не відбувся, а й каналів, готових його організувати, в Україні не було вже зараз.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНацрада з ТБ має право оштрафувати або позбавити ліцензії NewsOne через телеміст з РФ, - Кириленко
 
 
 
 
 
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