 "Таке рішення ухвалили в головному руслі, і Польща була в цьому руслі", - Чапутович пояснив підтримку декларації, яка повернула Росії право голосу в ПАРЄ

Про це пише "Європейська правда".
"Посол діяв так, як того очікували Рада Європи та голова, а також 25 країн ЄС. Таке рішення ухвалили у головному руслі, і Польща була в цьому руслі", - сказав Чапутович.
Мова про рішення, ухвалене під час засідання Комітету міністрів Ради Європи, яке відбулося 17 травня в Гельсінкі. Польський уряд підтримав декларацію, що дозволила згодом Росії повернути право голосу в ПАРЄ.
"У цій декларації немає Росії, але є деякі конкретні правила. Мова не про членство Росії в Раді Європи, цього ніхто не ставить під сумнів, мова про призупинення права брати участь російських парламентарів в Асамблеї. Таке рішення ухвалили парламентарі", - сказав міністр.
Рішення Комітету міністрів не зняло санкції з російської делегації у ПАРЄ, однак стало важливим політичним сигналом, після якого Асамблея підтримала повернення росіян у червні. Примітно, що під час розгляду цього рішення в Асамблеї польська делегація була проти та стала однією з делегацій, що влаштували демарш.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
пока пеця с медведчуком телемосты с куёлом готовили?
скажите спасибо шо работать пока разрешают
утомил ты уже
мог бы просто задать, и без моего согласия, раз нетерплячка такая
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
чего ты решил шо я на твои вопросы отвечать буду?))
парубию лучше задай или петру, им нужнее))
с облегчением Кирил
буду тебя называть мокшанин
шобы ты не обижался кацапа)
я что ле? я бы медведчука депортировал в 5 сек
у меня в отличаи от некоторых с ним никаких интересов нет
если ему прямой начальник приказа не даёт?
прокурор пецин
сбушник тоже пока
так шо пусть Зеля трошки почекает
предъявим по полной, не переживай)
де юре, де факто порося рулет со своей командой
причем больше палки всавляет украинцам в колеса
чем рулит
Вам , полякам , не противно ? -- а вам самим ложиться под Россию с приходом в президенты Зеро не противно ? Но при этом обвиняете все , кроме себя
Я давно казав, що ляхам довіряти не можна-- с приходом в президенты Зеро вы сами ложитесь под росию , но при этом полякам доверять нельзя? Не абсурд? Не мерзость ? Тогда что ?
А я тебе вот про что - "Посол действовал так, как того ожидали Совет Европы и председатель, а также 25 стран ЕС". Источник: https://censor.net.ua/n3136206
Такой он лох или ...
Ни одной ноты протеста послам!