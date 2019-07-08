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 Політика України
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Все про:ПАРЄ (557) Польща (1843) Росія (18607) Чапутович (59)

 "Таке рішення ухвалили в головному руслі, і Польща була в цьому руслі", - Чапутович пояснив підтримку декларації, яка повернула Росії право голосу в ПАРЄ

Глава МЗС Польщі Яцек Чапутович пояснив, чому 17 травня в Гельсінкі під час засідання Комітету міністрів Ради Європи Польща підтримала декларацію, яка дозволила згодом повернути російській делегації право голосу в ПАРЄ.

Про це пише "Європейська правда".

"Посол діяв так, як того очікували Рада Європи та голова, а також 25 країн ЄС. Таке рішення ухвалили у головному руслі, і Польща була в цьому руслі", - сказав Чапутович.

Мова про рішення, ухвалене під час засідання Комітету міністрів Ради Європи, яке відбулося 17 травня в Гельсінкі. Польський уряд підтримав декларацію, що дозволила згодом Росії повернути право голосу в ПАРЄ.

"У цій декларації немає Росії, але є деякі конкретні правила. Мова не про членство Росії в Раді Європи, цього ніхто не ставить під сумнів, мова про призупинення права брати участь російських парламентарів в Асамблеї. Таке рішення ухвалили парламентарі", - сказав міністр.

Рішення Комітету міністрів не зняло санкції з російської делегації у ПАРЄ, однак стало важливим політичним сигналом, після якого Асамблея підтримала повернення росіян у червні. Примітно, що під час розгляду цього рішення в Асамблеї польська делегація була проти та стала однією з делегацій, що влаштували демарш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поновлення РФ у ПАРЄ дозволить вирішувати з нею актуальні проблеми і не означає, що ми даємо їй карт-бланш, - Паск’є

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136206
 
 
 Топ коментарі
 
Вам , полякам , не противно ?
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Якщо з вазєліном проводити такий акт з Пуйлом, то напевно навіть приєимно.
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Якщо з вазєліном проводити такий акт з Пуйлом, то напевно навіть приєимно.
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а шо думали поляки будут за нас жопу рвать
пока пеця с медведчуком телемосты с куёлом готовили?
скажите спасибо шо работать пока разрешают
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выдыхай манкурт
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напомни, ты уже тикал от моих попыток задать тебе вопрос по украинскому языку? "Такое решение приняли в главном русле, и Польша была в этом русле", - Чапутович объяснил поддержку декларации, вернувшей России право голоса в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 1291
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задавай
утомил ты уже
мог бы просто задать, и без моего согласия, раз нетерплячка такая
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https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
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ну задал и задал)
чего ты решил шо я на твои вопросы отвечать буду?))
парубию лучше задай или петру, им нужнее))
с облегчением Кирил "Такое решение приняли в главном русле, и Польша была в этом русле", - Чапутович объяснил поддержку декларации, вернувшей России право голоса в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 3487
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я получил то, чего я хотел получить. а именно: показал, что ты существо из рюцького мира. украинец бы просто написал ответ. а ты... посмотрим... некоторые очень долго бесятся, кагбэ намекая, что они могут, но не хочут... "Такое решение приняли в главном русле, и Польша была в этом русле", - Чапутович объяснил поддержку декларации, вернувшей России право голоса в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 7751
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можешь свою методичку кацапа сабе в очко засунуть)
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когда человек, не понимающий украинский на слух, кого-то называет "кацаба", он выставляет себя идиотом. ещё разок выставить не хочешь? "Таке рішення ухвалили в головному руслі, і Польща була в цьому руслі", - Чапутович пояснив підтримку декларації, яка повернула Росії право голосу в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5801
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ок
буду тебя называть мокшанин
шобы ты не обижался кацапа)
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кумедне ти створіння... в тебе теж "з мозгів стирчать коріння" (с)?
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а кто у нас 5 лет президентом был
я что ле? я бы медведчука депортировал в 5 сек
у меня в отличаи от некоторых с ним никаких интересов нет
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Так а чего зеБЕнин телепузик не депортирует?
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как?
если ему прямой начальник приказа не даёт?
прокурор пецин
сбушник тоже пока
так шо пусть Зеля трошки почекает
предъявим по полной, не переживай)
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Так а кто у нас президент? ЗеБЕнин телепузик, Богдан или Порошенко! Вы уже там определитесь, что ли)))
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президент Зеленский
де юре, де факто порося рулет со своей командой
причем больше палки всавляет украинцам в колеса
чем рулит
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Угу) что все сепаратюги, возвращаются в Украину, хотят устроить дефолт, телемосты устраивают с недоимперией! А так да, конечно Порошенко виноват, а зеБЕнин телепузик, конечно не причем, только развлекается, нюхает и отдыхает с Богданом на пару! Проходили уже, *папередныкы* во всем виноваты.
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Ну так почему клоун не депортирует его? Пять лет это чмо путинское не высовывалось, а сейчас постоянно по телеку эту мразь показывают
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Любую мерзость так опрадать можно. Они действовали "в русле"...
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Я давно казав, що ляхам довіряти не можна
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17 мая 2019 Собрали министров в Совет Европы для голосования и (за 5-ть дней до инаугурации Зеленского) проголосовали на встрече в Хельсинки министры 47-и наций подавляющим большинством за заявление, в котором говорится, что «все государства-члены имеют право участвовать на равной основе» в Комитете Министров и Парламентскoй Ассамблеe Совета Европы . А парламентские представители только в июне подтвердили факт, потому что Парламентская Ассамблея Совета Европы так построена, что Совет Европы сначала голосует в Советe Европы министрами, а позже парламентариями подтверждает.Но именно президентская часть этого росодемарша в ПАСЕ была решена ещё до голосования министров Совета Европы 17-го Мая,(10 Мая визит Порошенко в ЕС) а никак не на голосовании (в том числе шавок Порошенка)парламентских представителей в Июне.https: //www.theguardian.com/world/2019/may/17/council-of-europe-votes-to-maintain-russia-membership-crimea
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Envoy
Вам , полякам , не противно ? -- а вам самим ложиться под Россию с приходом в президенты Зеро не противно ? Но при этом обвиняете все , кроме себя
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Taras Volynyanyn
Я давно казав, що ляхам довіряти не можна-- с приходом в президенты Зеро вы сами ложитесь под росию , но при этом полякам доверять нельзя? Не абсурд? Не мерзость ? Тогда что ?
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Так что, порохоботы, решение принято когда букмекеры Порошенку победу предрекали - с Зеленского зраду и вину можно снимать?
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Дэбил ? 21 апреля и 17 мая ? Кто уже был президент?
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17 мая голосование, "дэбил"
А я тебе вот про что - "Посол действовал так, как того ожидали Совет Европы и председатель, а также 25 стран ЕС". Источник: https://censor.net.ua/n3136206
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Я тебе о том , что все знали какая раскисшая макаронина Зеленский ещё до выборов . И все знали что Украина будет ложиться под Россию при Зеро , так почему это не сделать этим же полякам ? Или ты думаешь что в Европе не знали какая будет политика Зеро по отношению к России ? Ах, да , там дураки ?
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Какие вы украинцы стали противные , сами под Россию ложитесь , но при этом все виноваты , и Польша и Франция? Сдохните ,мне вас не жалко.
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Іван! За що ти так? Вам ''противным'' навіть паради влаштовують.а ти таке кажиш. як ти потім в свого брудного рота брати будеш...їжу!
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Я терпеть не могу дураков , а их в Украине 73 %
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Статьи, я был не прав , что написал украинцы , надо было малорусы написать . Изменяюсь
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Какой ты ваня противный, сам с еврогеями живёшь, а в рашке без тебя совсем худо - на конюшне пороть некого!
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А Порошенко тилькы на вас и надеялся, АЙ - я-я. Шо ж робыты тэпэр? ОЦЭ ТАК РУСЛО.
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А Порошенко об этом не знал?
Такой он лох или ... "Такое решение приняли в главном русле, и Польша была в этом русле", - Чапутович объяснил поддержку декларации, вернувшей России право голоса в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 3843
Ни одной ноты протеста послам!
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"Речь не о членстве России в Совете Европы, этого никто не ставит под сомнение, речь о приостановлении права принимать участие российских парламентариев в Ассамблее." Оно хоть само поняло - что сказало? История сраных ************** ничему не учит...
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Та пох ваші пояснення. "Померла так померла". продалися так продалися і нічого на русло кивати. "Таке рішення ухвалили в головному руслі, і Польща була в цьому руслі", - Чапутович пояснив підтримку декларації, яка повернула Росії право голосу в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2312
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Таке рішення ухвалили в головному руслі, і Польща була в цьому руслі", - Чапутович пояснив підтримку декларації, яка повернула Росії право голосу в ПАРЄ
 
 
 
 
 
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