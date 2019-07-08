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 Політика України
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Все про:Зеленський (1967) пікет (216) Національний корпус (209) Офіс Президента (13)

 О 14:00 Нацкорпус проведе акцію протесту під Офісом Зеленського: "Який нах#й телеміст?!"

У понеділок, 8 липня, о 14:00 біля Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві відбудеться акція протесту об'єднаних українських націоналістів.

Про це йдеться в заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.

Початок акції анонсовано на 14:00.

"Вимога до Володимира Зеленського - протягом 24 годин дати адекватну відповідь на підготовку кремлівського інформаційного шабашу. Йдеться про так званий "телеміст" між телеканалом Віктора Медведчука NewsOne і кремлівськими пропагандистами з "Россия24"", - йдеться в анонсі заходу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білецький - Зеленському: "Якщо ви не захочете за 24 години впоратися з інформаційною окупацією, ми візьмемо це на себе". ВIДЕО

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136204
 
   
 Топ коментарі
 
А кто организовывает телемост - Зеленский или Медведчук?
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Какая разница? Теперь за все отвечает Зеленский. Даже за Медведчука и разбитую лампочку в подъезде. Народ хотел шоу, народ шоу получил.
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Звичайний телеміст з двума братніми народами. Чи, зебіли, хіба щось не так?
При Порошенку такого б ніколи б не було!!!
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Кто воюет на Донбассе? ЛОРДЫ, ПРИНЦЫ, А МОЖЕТ ДЕПУТАТЫ ИЛИ ИХ ДЕТИ? И сколько погибло или в плену ВЫСОКОПОСАДОВЦИВ, или ИХ ОТПРЫСКОВ, А ? А ПАТРИОТЫ БОЛЬШЕ ВСЕХ и только ОНИ. НА ЭКРАНАХ И В МЕДИА.
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Как говорил Петя, будут лодку шатать и работать на картинку кремля? Верно я говорю соевые?
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Це соєві призначають нині сепаратюг на державні посади?
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вже богуцька вищить шо то медвечуківсько-парашенківська правакація, шоб скомпрементувати преЗедента,та показати його слабкість і нікчемність
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І це також. Ну сидів же собі мертвечук тихенько, з-за куліс гадив чималенько, робив усе, що хотів, але ніхто його не чіпав. А тут пішов у відкритий наступ. Чому? Він же добре знає, наскільки він токсичний, так само як і знає, що його міст буде мати підтримку хіба у знавіснілих бабусь. Так для чого отой парад? Не здогадуєтеся?
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для медведчука має смисл. хоче себе такий миротворцем показати.от чому Зе хаває всі ці висери...
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"...його міст буде мати підтримку хіба у знавіснілих бабусь..." ©
Не лише у них. У всіх місцевих рашко- та ********** також. А це якраз більшість виборців Зе: десь 45% з 73%, що проголосували за нього. Або ж 45 : 73 = 62% виборців Зе. Для них лайноканали Інтер та Ньюз Ван - то є "хліб насущний".
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Телемост, не телемост, а Медведчука треба брати під варту. Інакше Вовік втратить популярність. А може і посаду.
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Ти іvane якось не послідовний , адже раніше тупо топив зазєюлю .
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Пєтя? Петру в ций непевний час побути під вартою навіть треба. Бо багато є бажаючих свідків прибирати. А Петру треба їх проблеми?
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Ваня это чисто Юлин проект . Он за БЮ , а Зе у него как побочный продукт в борьбе с Порошенко.
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Если военным путём не получается, тогда нужно разговаривать,искать пути,чтобы эти уже, каждодневные новости про убиенных наших солдат прекратились наконец. Да и странно как-то--националисты,они же "патриоты",а рейтинги у них плачевные--от нуля до единицы. Ну ни как их протесты не влияют на электорат--наверное причина, что за их протестами пустота,и в первую голову --экономическая.
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Та що там "разгаварівать " , потрібно виконати всі мінські "хатєлкі " путєна і на нашій землі буде мир . Щоправда недовго . Цього хочеш ?
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Видишь ли, хотелки и зомбирование в стиле "всё, кацапия экономически пропадёт за год", куда более опасны, что и подтвердилось. А она, видите ли не пропадает,начинает атаковать сама ,в любой точке мира, даже "управляет " причёской Трампа. Где выход, кроме только как "разговаривать" на "паириотических" каналах и вопить на всю Европу--Памагите!!! Фулиганы или кацапы зрения лишают!!!! и стучать по клавишам? Где?--вот и подскажи.
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Что за бред ты пишешь кацап, что ***** твоего санкции животворящие поприжали?
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Недоумок,ты ещё хуже кацапа,по той причине, что только вопишь "кацап", по поводу и без, и уже как кацап,--что вопит большинство таких как ты, ведь просторы твоего плоского черепа двухмерные, "объём" таким мозгам не по плечу))))))
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Fool 000 9297d595 - чем опасен просмотр российского телевизора,это тем что телеовцы начинают блеять о рейтинге националистов от "нуля до единицы" ..принимая логику кацапни что всё дело в неких нациках и пендосиках О 14:00 Нацкорпус проведе акцію протесту під Офісом Зеленського: "Який нах#й телеміст?!" - Цензор.НЕТ 8933 ..
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Ну если так--я овца,согласен. Но говорить как ты--значит быть бараном, только он может видеть националистов,но не видеть их рейтингов, ссылаясь на "овец",хотя баран,это та-же овца))))))
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Fool 000 9297d595 ..не! ты всётаки телеовца если до сих пор не понял что для россиян националистом является любой кто не готов расслабить булки по крыму и донбассу.. так сказать пропаганда лгбт по кацапски О 14:00 Нацкорпус проведе акцію протесту під Офісом Зеленського: "Який нах#й телеміст?!" - Цензор.НЕТ 9316 ..ты уже видимо созрел для принятия переговорного члена О 14:00 Нацкорпус проведе акцію протесту під Офісом Зеленського: "Який нах#й телеміст?!" - Цензор.НЕТ 9316 О 14:00 Нацкорпус проведе акцію протесту під Офісом Зеленського: "Який нах#й телеміст?!" - Цензор.НЕТ 9316
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ram 117, то что ты телебаран(он), не о чём не говорит-- опираясь на пропаганду лгбт- телебаран тоже может принимать ....))))))))
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Fool 000 9297d595 - переходить на личность просто так,признак дурного тона! ..я в отличии от тебя ничего не утвеждал не про 1 процент,не о неких националистах которых ТЫ видишь.. ЕЩЁ раз если с первого не зашло - для кацапни в украине "националистом" является ЛЮБОЙ кто не согласен с ними! ..ты это понимаешь?
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А кто тут предлагает "расслабить булки"? Предлагают перейти от ультиматумов к договорам.
Ультиматумы ставят 5 лет, а толку никакого - всё те же трупы, всё та же войнушка.
Худой мир лучше доброй войны, не так ли?
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К тебе вопросов нет-- овцебаран(голова--барана,а зад --овцы).
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Дуже промовистий нік у тебе, лахтоноге. Мав би хоч краплину мізків, не писав би таку тупизну. Кур'єр методичку не підігнав вчасно?
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Тебе ли писать о мозгах,их количестве--тот,у которого выше надбровных дуг--идеальная плоскость,а значит-- плоский череп. Поэтому здесь можно не обращать внимание,на то, что ты только видишь буквы но не смысл. Иди тренируйся на детские сайты,на кошках,там и методички не нужны,осилишь "работу"..
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Вдаєш розумника, Фул? Був у мене однокурсник із таким погонялом. Герой альманахів, коміксів і навіть андерграундної стройової пісні (на військовій кафедрі). Тож не наривайся якщо не хочеш стати посміховиськом на Цензорі.
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При чём здесь умник ? Если ты даже в не состоянии сделать соответствие с выше -написанных комментариев--"лахтоноге","краплину мізків"--значит,ты считаешь ты можешь"умничать",а другие ..?????? Второе--смотри ,после моего первого комментария,кроме как оскорблений,намёков..--учитесь держать "удар" в ответ,коль сами бьёте и забыли,что говорить нужно вежливо,тогда и с вами будут так же.
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Ти вже сам заплутався у своїх словесних конструкціях. Гаразд, цього разу не битиму тебе.
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Во как удобно говорить,когда нечего сказать --"ты сам запутался" или как в классике--"сам дурак" . Ты себе меньше льсти, про битьё--если ты и бил кого,то сам себя.
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Националисты ? "Який нах#й телеміст?!": націоналісти сьогодні пікетуватимуть Офіс Зеленського - Цензор.НЕТ 2176Артисты дешёвые а не националисты ,были бы националисты то давно бы Медведчуку всё объяснили и оно бы ступить не посмело на землю Украины а так это дешёвые,тупые,проплаченые негодяи ..
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Поддерживаю! Вместе с этим предлагаю пикетировать телеканал-помойку "Гавноньюс Ван" и Дом твари Медведчука.
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Абсолютно согласен, ребята на вас одна надежда !.. Медведку -паразита ,пора мочить по полной!..
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ПАСЕ,Климкин, меддведчук. Завтра будет еще что то. Чуствуется опытная рука.А у Зели кто? Землю прдать, российский региональный, он вам не обещал. С другой стороны саботаж. Как там уволились таможеники? То-то все только начинается. А решений и плана нет.
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План как раз есть! Аж сияет, аки клятва пионэра. Он так и звучит: "Главное- начать!" А вот потом... Впрочем, для тех, кто попадал в гестапо, не бывало никакого "потом".
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Спочатку голосуєте за ліберастів, потім надієтесь на націоналістів !
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Бо ліберасти їм ближче, вони говорять про повний шлунок та різний мотлох, а націоналісти - про боротьбу. А кому хочеться боротися, краще чекати, коли ліберасти нажруться та кинуть кістку...
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пока до правых не дойдет, шо гордыня - грех
будут мелочь по выборам собирать

правые все в искусстве, в высоком, в борьбе им впад ло о шлунках и шкурах пересичных думать
а пересичные тупые, шо угол дома - хотят хорошо жить
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В першу чергу відвідайте "хату" медведчука і трішки його попікетуйте...
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Для ЗЕлибоб будет шоу - борьба с коррупцией. А тем временем во внешней политике де факто происходит капитуляция и мир на условиях кремлевского рейха.
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Хватит собачиться.Обратите ВНИМАНИЕ на молчание ЯГНЯТ. ЮЛЯ - молчит.ТОЛЯ- МОЛЧИТ.ОЛЕГ-молчит.ИГОРЬ с ДИОНОМ - молчат.Почему?Потому,что не вылазят с медчуковских каналов и должны ему,как земля колхозу.Что он скажет,то и будут делать.А патриотическая риторика - для лохов.Откажутся от посещения филлиалов пропагандистских рос.каналов в Украине(112,zik,wansone)?Думаю нет.Постараются пропетлять.Выскажутся уже потом,в зависимости от ситуации.Щуры!
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при чому тут Зеля! Господар каналу - Медведчук, друг и партнер Порошенка. Його треба пікетувать.
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До нього має вже СБУ їхати, а не люди пікетувати!
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Вовік популярність і так втратить, а посада йому - як геморой. Хай Коломойському жаліється...
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СтрЕлки в 90-х заканчивались зачастую перестрелками. Ожидаемо?
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Гм.....
"возле Офиса президента Украины в Киеве" - это ГДЕ?
На улице Банковой или на Европейской площади?
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итоги 5 летней антиукраинской политики лолиты поросенко, где сепары, такие, как мервецчуш - беспрепятственно гадили в интересах кремля..
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Но на телемост Медведчук решился лишь при новом президенте.
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А вам не цікаво знати чому це мертвечук пішов у відкритий наступ?
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Потому, что в стране вместо Президента оказалось зеленое чмо.
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поросенко капитулировал еще в 2014 году, перед выборами, когда олигархи - договорились с вальцманом-поросенко..
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А чому Нацкорпус не перешкоджає діяльності об"єктів російського бізнесу в Україні, які сплачують корпоративні податки в росбюджет...вони вже давно стали "хлопчиками по виклику"
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До речі, мертвечук предстваник не лише *****, а й негласний представник кацапського бізнесу в Україні. Але річ у тім, що, не дивлячись на війну, українські та російські бариги не воювали, а робили собі спокійнісінько свої оборудки.
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Националисты или пособники Пороха ? ВЫ спокойно жили при Порохе, когда Медведчук , крышуемый порохом, обделывал свои делишки. Сейчас вы подыгрываете пороху - договорняк? А слабо заставить Луцыка поработать ? СБУ? Кого посадили за убийства волонтеров, кто ответил за смерти под Иловайском, Дебальцево, кто сидит за разворованные миллиарды ? 5 лет ссали , а теперь нашли крайнего ? Верховную Раду не пробовали пикетировать за отмену неприкосновенности , за незаконное обогащение, за пособничество Ахметову , Фирташу , российским олегархам в Украине ? Кто сел за время правления Пороха? Хотелось бы знать кто финансирует националистов ? Билецкий а какие твои статки ? Откуда ?
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всіх цих мертвечуків- шуфричей -мураєвих вже давно треба було без зайвих розмовпростоввбити але спроможних .зробити це не було і немає. тому й зільєте ви неньку мордорові усі разом з зелепугою. якось так, імхо.
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Не треба мародерствувати! Медведчукі-шуфрічі-мураєви є безцінний обмінний фонд. На що ми будемо міняти наших брацнів?
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Зачем эта шумиха? Всех кто придет задержать и сажать как пособников террористов.
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Меня тоже посетила эта мысль Всех кто проводил, организовывал и участвовал Было бы гут Хотя и на другой стороне моста очень порадовались бы...
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А самого медведчука нагнетнуть мальчикам по вызову сцыкотно? Или финансирование из одного кармана?
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Зеленский уже четко высказался. А просоевым надо успокоиться, тем паче что все проиграно.
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Начальник Украины, Медведчук создает мост , а вы против него возмущайтесь , как можно . Хотите без зарплаты остаться . Я так понимаю , что все патриоты погибли в Иловайске и Дебальцево
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ТелекАНАЛ ********** заборонений. Про який "телеміст" взагалі може бути мова?
вядучі першогошлаку зовсім попутали педалі разом з їх власником?
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В НАЧАЛЕ НАЦ. КОРПУСУ НУЖНО ИДТИ ПОД ПАРТИЙНЫЙ ОФИС ПОРОШЕНКА И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СПРОСИТЬ С НЕГО? ПОЧЕМУ ОН ЗА ПЯТЬ ЛЕТ НЕ ЧЕГО, НЕ СДЕЛАЛ С ПРО РОССИЙСКИМИ СИЛАМИ В УКРАИНЕ - КОТОРЫЕ ТЕПЕРЬ УСТРАИВАЮТ ШАБАШ В УКРАИНЕ. О 14:00 Нацкорпус проведе акцію протесту під Офісом Зеленського: "Який нах#й телеміст?!" - Цензор.НЕТ 8395
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Ольга Прозора Ольга вы не слышали анекдот про Вовочку, испорченный им воздух в классе и логику? Найдите, вам очень понравится.
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Який на*уй офіс? Це Зелєнський міст проводить? Паліть придурки Медведчука, його канали, його дружбана Порошенка і Генплакулола. Дебіли.
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А при чем тут Зе? Я бы понял если бы под нацрадой, СБУ, офисом Авакова (или слабо?), под телеканалом или домом мертвеука (или в доме).
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Helgi Sharp
22.05.2019
Белецкому, Мустафе и целому ряду яростных борцов с "режимом Порошенко" резко разонравился президент ЗЕ - мол, быстрее всех предшественников рассовывает по тёплым местам своих кумовьёв и подельников. А ещё успел с десяток раз нарушить закон и "кинул" всех с открытыми списками.
Так что, нацжёны не под теми дверями митинговали, а все эти найемы-сирожи думали, что Беня их будет в темечко целовать, как Володя лысого на инаугурации?
Вы лохи. Тупые, жадные, близорукие лохи. Готовые ср@ть на закон - главное, "конец эпохи бедности" не за горами!
Страна шла вперёд. Предсказуемо и надёжно. Вы же предпочли жрать дерьмо из Г+Г, который периодически бросал вам кости, где правды было от силы 10%.
Думаете, сейчас посадят ахметовых-медведчуков, понизят тарифы, сократят налоги, победят коррупцию и закончат войну? Хрен. Пришёл новый хозяин - циничный и беспредельный. У него совершенно другие цели. И я даже не знаю, на какой должности он держит в своих схемах Владимира Александровича - думаю, не на самой высокой.
Надолго ли это? Думаю, нет. Слишком наглое и хамское начало - такие долго наверху не держатся. Политики, финансисты, предприниматели и думающий социум постепенно отходят - кто от шока, кто от иллюзий - и начинают перегруппировываться.
Как будет дальше, моих прогнозов пока не спрашивайте - ситуация меняется даже не ежедневно, а ежечасно. Но уже вижу злость. Злость и желание действовать. Вопреки инертной массе, до которой смысл этого развода дойдёт в последнюю очередь.
Если по существу сказать нечего, лучше промолчите. С комментами "я у розпачі", "мене трясе" etc. идите в лес. Оставайтесь те, кто уверен в себе и в том, что справимся. Поборемо.
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Биленцкий! К пороху с луциком! , а потом вешать мертвечука. Цензор, И ты туда же?* Теперь понятно, кому Билецкий служит. Ниразу не трусил рыгов и путинососов, а вот провокации...
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порохоботы "красавцы" - их боХ порошенко петя, обласкал и приблизил откровенного гондона медведчука, дал ему спокойно скупать за российские деньги украинские инфорканалы, на которых он несет открыто и откровенно на Украину российскую ху*ню и ЭТО в упор "не видит" назначенная опять петрусем нацрада, а теперь оказывается во всем виноват...Зеленский???!!!!!!
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Зрадники,котрі запросили "они же нашіх партньоров"новінско&ахмето&мертячків в тил українсько-російського фронту,мають піти від влади в Україні-Геть!Ці найпетраотичі патріоти прагнуть реваншу до корита і аж ніяк не на війну з москалями-ми це зрозуміли,бо пять років війни-жодний з найпетраотичних петраотів АП,КМ,ВР не загинув на фронті.продовжують рахувати бабло від торгівлі "на крові" в офшорах в той час,коли цю кров проливають українські патріоти на фронті.З агресором має говорити зброя,а не петраоти проплаченими мітингами.Київ весь вже з вас сміється-розвели показуху петраотизму у офісу Зеленського замість палацу петрашенка!
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Арестовать агентуру РФ!!! Опечатать каналы агентуры РФ!!! Только это успокоит народ!!!
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Андрей Полтава такие телемосты проводит каждые выходные.
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Идет война! Россия захватила 10% территории Украины и убила тысячи людей и покалечила десятки тысяч людей. Идет информационная война, а теперь Россия осуществляет прямую интервенцию и нарушает всю информационную безопасность страны во время войны! Где все службы??? Что за бестолковое или это даже преступное бездействие! Срочно арестовать всю агентуру врага и опечатать все СМИ агентуры России в Украине!!! Это вопрос гос безопасности!!!
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Правильно зєльоне чмо обісралося і дуже для нього і його політсили вчасно
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниО 14:00 Нацкорпус проведе акцію протесту під Офісом Зеленського: "Який нах#й телеміст?!"
 
 
 
 
 
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