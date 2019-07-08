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 ДБР розслідує ДТП у Харкові за участю поліцейського, в якій загинуло двоє людей. ФОТОрепортаж

У Харкові в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю поліцейського загинули двоє людей. Державне бюро розслідувань взялося за цю справу.

Про це повідомляється на сайті ДБР, передає Цензор.НЕТ.

ДБР розслідує ДТП у Харкові за участю поліцейського, в якій загинуло двоє людей 01

"За попередньою інформацією, 7 липня 2019 року близько 00:45 автомобіль марки Chery Amulet під керуванням помічника оперативного чергового Холодногірського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області на перехресті Белгородського узвозу та вул. Шевченка не виконав вимогу знаку 2.2 "стоп" і не надав перевагу в русі автомобілю марки Daewoo Lanos", - йдеться в повідомленні.

ДБР розслідує ДТП у Харкові за участю поліцейського, в якій загинуло двоє людей 02

Внаслідок ДТП водії обох автомобілів загинули на місці події, а пасажири з травмами шиї доставлені до міської лікарні.

ДБР розслідує ДТП у Харкові за участю поліцейського, в якій загинуло двоє людей 03

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Слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження за ознаками кримінально правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

Нагадаємо, раніше в поліції повідомили, що двоє людей загинули і двоє опинилися в лікарні в результаті аварії в Харкові.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136199
 
 
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А что там расследовать, если оба водителя погибли? Наказание уже не понести виновному...
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Наследники виновного будут возмещать ущерб наследникам пострадавших.
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Такое впечатление, что амулет столкнулся с танком на скорости 140 км/ч.
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Тішить одне, що мусорло таки здохло і вже не відмажеться !!!
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СБУ вместо того что бы шпионов ловить, крышует ларьки на базаре. ГБР вообще обычными ДТП занимается.. Хотя чего удивляться, если даже президент хрен знает чем занимается только не своими прямыми обязанностями.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДБР розслідує ДТП у Харкові за участю поліцейського, в якій загинуло двоє людей. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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