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Все про:Грузія (566) Росія (18607) авіасполучення (209)

 Авіасполучення РФ-Грузія повністю припинено

8 липня з Тбілісі в Москву здійснено останній авіарейс, що закриває польотну програму між Грузією і Росією.

Про це повідомляє ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

Рейс авіакомпанії "Аерофлот" SU 1893, який вилетів з Тбілісі, приземлився в аеропорту Шереметьєво.

Грузинські авіакомпанії Georgian Airways і MyWay Airlines завершили польоти в Росію ще 7 липня. З Росії ж до Грузії літали шість авіакомпаній: "Аерофлот", S7, "Уральські авіалінії", "Победа", Red Wings, Nordavia.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію і доручив повернути звідти всіх росіян

Росія оголосила, що з 8 червня припиняє польоти своїх літаків до Грузії і забороняє грузинській авіації літати на території Росії. Крім того, Путін доручив уряду повернути на батьківщину всіх росіян, які зараз перебувають у Грузії. Російські туроператори перестали продавати тури в Грузію.

Крім того, Росспоживнагляд раптово виявив погіршення якості грузинського алкоголю, що поставляється в Росію з 2014 по 2018 роки.

У Грузії кілька кафе підняли ціни для відпочиваючих із РФ. А найбільша в країні мережа кінотеатрів перестала показувати фільми російською мовою.

Ведучий авторської програми на грузинському телеканалі "Руставі-2" Георгій Габунія російською мовою звернувся до президента Росії Володимира Путіна, обізвавши його "пи#дою".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136198
 
   
 Топ коментарі
 
Класс！ Целая страна без винторогов. Рай для туристов.
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Отлично ! Хочу поехать в Батуми . Ценю отдых без русской ваты .
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Все, решено, еду в Грузию! Пока пойду в магазин и куплю еще Боржоми.
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Наверное я вас расстрою, но торговая марка Боржоми принадлежит компании, которая входит в российскую структуру Альфа-Групп. Проще говоря, покупая Боржоми, вы платите деньги россии.
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Да полно по Киеву рассекает машин с номерами сок..

И всем пох, я увижу стоящее, гвоздиком пройдусь...
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Ох лол, в действительности - сватов уже разрешили, скоро и полеты вернут на рашку. Сегодня телемост с братушками (и это не грузины). Спасибо зебилам...
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с Украиной у рашки тоже нет авиасообщения....ниче выживаем...
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да нормально живем
а вот при Овоще - выживали
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не. эти аэропорт собственный расфигачили, а щас при Пенисе Душилине выживают.
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да да соляра по 30 лучше чем по 8
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мы правда счастливы, что вы, русские свиньи теперь далеко от нас,
идите на ***, русские ублюдки
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Ну так кто продает, тому несомненно лучше... Если не нравится покупать - пойди уговори дядю олигарха о скидке... Авіасполучення РФ-Грузія повністю припинено - Цензор.НЕТ 8326
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c 1 июля 2019 прекращена торговля автомобилей из раши в Украину.
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та уже давно машины с рашки не растаможивают
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Чаще можно мазератти увидеть, чем новую росколяску.
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Класс！ Целая страна без винторогов. Рай для туристов.
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да как бы ж ото так. А так винтороги пешком, лисапедами, мопедами и прочей хернёй же лезут.. Они за 300 рубасов экономии в Сахаре скорпиона ломом заганяют.
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А как же быть остальным свинорусам, которых Х.у.й.ло оставило в Грузии? Неужели на копытах пешком через границу?
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Посмотрим какое количество ватников есть в Грузии, которые сейчас начнут кричать что нельзя ссориться с РФ потому что туризм страдает и лавочники не смогут продавать русским гостям шашлыки и хинкали и сдавать номера гостиниц.
Вай-вай!
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Вот так надо во время войны себя вести!
А не присмыкаться!
Вова Зе ты и дальше будешь молчать по поводу "телемоста"?
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Не пугай его . Он и так боится выйти к людям .
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Отлично ! Хочу поехать в Батуми . Ценю отдых без русской ваты .
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ПАРАХАБОТА видно сразу , толко у них есть грошы по безвису кататся по курортам
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Идиот ? Если Бог тебе не дал ума , то твой отдых - огород на даче , которая досталась по наследству от прадедушки .
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а прикинь если бы все были умные как порох . с кого он бы натянул бы миллиарды
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"Человек должен богатеть вместе со своим государством, а не за его счёт"
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Типичная логика неумного как "порох" . Не сложилось стать обеспеченным ? Терпи , мои соболезнования .
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Порошенко ненавидит украинский народ, который по его убеждению, не оценил его "заслуги "перед ним - безвиз и томос...
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можно подумать он его когда нибудь любил..
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то то я смотрю вокруг сплошные миллионеры . вот только мне не повезло прикинь
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Та ладно, вчера приехал с Пиерии, одни украинцы, мордвы нема.
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Рекомендую, отель Осеана( Пиерия), второй год отдыхаю, первая линия, свой пляж, шезлонги и парковка бесплатно, при раннем бронировании в январе цена на 2 взрослых + ребенок 11 лет 640 евро с двухразовым питанием на 10 ночей.
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Спасибо . Обязательно рассмотрим . Через какое тур агентство заказывали ? Откуда вылет ?
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Остряк, давай поржем над сгоревшими кацапами на суперджете?
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Своим ходом, на самолете дороже, были люди с Днепра, им выходило такая же путевка 1800 евро самолетом, надо будет найдемся, сведу с нашей турфирмой, все равно Греция это Музинидис, расскажу как ехать, где ночевать по дороге если не хотите сразу весь маршрут тянуть. Я ночую перед Софией.
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Спасибо . Если сможете подсказать и не в тягость , обязательно с вами свяжусь .
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Ок, все расскажу, как куда, где лучше ехать, цены на бензин, на виньеты, где ночевать....., захотите, забронируете путевки у нас, потом просто по дороге заберете ваучеры.
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что вы боты разводите людей ,будь у меня деньги на Грецию стал бы я у всяких букв спрашивать как мне туда доехать
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Витя, ты иногда производишь впечатление идиота, разве не интересно знать человеку как правильно оформить виньету, маршрут, ночлег, переправу через Дунай, иногда можно и по 100 евро в одну сторону сэкономить или до 6 часов времени, в каждой стране свои правила, где штрафуют за выключенный ближний, где за включенный, где можно противотуманки где запрещено? Как правльно проехать Бухарест, Софию, Салоники, почему кацапы все человеконенавистники?
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Не ценит человек 70-80 лет своей жизни .
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Они все там бэхнулись, даже маршрут Черновцы- Салоники политизировали. Авіасполучення РФ-Грузія повністю припинено - Цензор.НЕТ 261
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Вот засада, а где штрафуют за включенный ближний, а то мы уже 2 раза ездили в Грецию на авто. 5000 км в обе стороньі плюс переправа, дорога -это уже часть приключения, надо проехать 7 стран (из Померании). Очень круто всем советую!
Но про ближний єто неожиданно.
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поэтому вы и уцепились за корыто. если лишитесь по грециям ездить не будете
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Вот что ты блеешь, я уже 20 лет в Грецию катаюсь, какое корыто?
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а я на море не был. хотя сто км от одессы проживаю
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Ну извини, а я каждый год, иногда по два раза, правда в этом году не уверен, ребенка в лагерь отправляю, а это сейчас 10 000 за смену, Греция дешевле.
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Кретине, в Грузію віза не потрібна була ніколи. До чого тут безвіз?
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ты скажи что там и деньги тоже не нужны
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Тоді тобі мої співчуття, малозабезпечений... А уявляєш, у сесесері також гроші були потрібні.
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ну подождите зе вам еше покажет где раки живут
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И это возможно, тогда уберем его, все равно вам не понять что презов надо проветривать.
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все что у него есть . он уже показал . когда на рояле играл . ничего нового уже не будет Авіасполучення РФ-Грузія повністю припинено - Цензор.НЕТ 9034
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так понимаю Ивановы все за Вовку голосовали ? Авіасполучення РФ-Грузія повністю припинено - Цензор.НЕТ 7830
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Прикольно, электорат Шария это электорат Гитлера.
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Хотел бы посмотреть, через сколько дней Шарика убьют, когда он пересечет украинскую границу.
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Ну дивизия Галичина и что, их ровно в сто раз меньше чем русских формирований гитлеровцев, как можно не замечать 2 млн русских фашистов и замечать 10 000 украинцев?
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так ты сразу за Яныка голосуй придурок Авіасполучення РФ-Грузія повністю припинено - Цензор.НЕТ 2211
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и я поеду туда отдыхать следующим летом, надеюсь к тому времени грузины полностью очистят свою страну от кацапской падали.
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меня удивлет другое
ПОЧЕМУ ОНО С 2008 ГОДА ДЕЙСТВОВАЛО ????
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После 2008 тоже запрещали, но у грузин не надолго терпения хватило.
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Грузины заставили московитов летать в Грузию? Хотя ведь турки сбили рашкосамолет и нагнули мордву ездить дальше.
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Вроде как не совсем, быстренько переобулись и летают через Ереван (типа как у нас лаптестрадальцы-мыжебратья через Минск).
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Мухосрань...Уст Цюрюпинск...Зал+пеевка и прочие города Вяликой ожидают увеличение потока туристов?)))))
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Вкусный шашлык...натуральное вино...гостеприимство грузин...ВСЕ ЭТО ВРЕДНО ДЛЯ УЗКОГО ЧИЛАВЕКА!)))
толи дело...
Боярка...пальмовое масло...мордобой за зарыганой тошниловкой!)))))
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Руссотуристо так любят приключения, что и на авто доберутся.
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Нормальных русских и сейчас во Львове полно, их выдает идиотская привычка цепляться к людям с вопросом "почему их не пиз..т за русский язык". Авіасполучення РФ-Грузія повністю припинено - Цензор.НЕТ 1441
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Так все деньги платят, где то есть места где туристы не платят?
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я имею в виду, что им не бьют морды, потому что они платят деньги.
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Да коли вже свінолупі зовсім повикидають усі літаки, бо літати буде нікуди, всі нормальні люди в їх бік дивитися не схочуть. Нехай залишать тільки один суперджет для *****, гори він ясним полум"ям.
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"....узнаю я историю, сердцу знакомую....."
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Вот теперь можно лететь на отдых в Грузию Авіасполучення РФ-Грузія повністю припинено - Цензор.НЕТ 8081 Авіасполучення РФ-Грузія повністю припинено - Цензор.НЕТ 9460
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