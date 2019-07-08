 Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 47 осіб, під час пожеж - 31, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.
Упродовж тижня виникли 2 надзвичайні ситуації, внаслідок яких загинули 5 осіб і постраждала 1 людина.
Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 893 надзвичайні події. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 49 осіб.
Ліквідовано 2 тис. 504 пожежі, врятовано на пожежах 20 осіб і не допущено знищення вогнем 557 будинків та 48 од. техніки. На пожежах загинула 31 людина, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 10 млн 993 тис. грн.
Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 227 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 9 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об'єктах загинуло 47 осіб.