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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Грузія (566) Путін (9879) телебачення (347)

 "У нас немає можливості працювати, а журналісти зараз у небезпеці", - в Грузії канал припинив мовлення після образ і матюків на адресу Путіна

Грузинська телекомпанія "Руставі-2" вночі в понеділок тимчасово припинила мовлення через акцію протесту, яка триває перед її офісом в зв'язку з нецензурним висловлюванням журналіста Георгія Габунії на адресу російського президента Володимира Путіна в ефірі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", телекомпанія пояснила призупинення мовлення тим, що МВС Грузії не змогло гарантувати безпеку журналістів, адже в ході акції протестувальники кидали різні предмети в будівлю телекомпанії і погрожували увірватися всередину, йдеться в заяві.

"Ми пішли на цей крайній крок, тому що у нас немає можливості працювати, а журналісти перебувають у небезпеці. Ми закликаємо уряд виконати зобов'язання, встановлені законом, і гарантувати безпеку всіх співробітників "Руставі-2"", - йдеться в заяві каналу.

Перед припиненням ефіру гендиректор телекомпанії Ніка Гварамія засудив поведінку журналіста і пообіцяв покарання, але висловив думку, що протести під каналом - "це не спонтанна акція, а акція, організована владою".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант", - грузинське телебачення звернулося до Кремля. ВIДЕО

Учасники мітингу вимагають звільнення з "Руставі-2" гендиректора і журналіста Габунії, а також порушити кримінальну справу.

У той же час МВС Грузії заявило про готовність гарантувати безпеку телекомпанії і кожного її співробітника.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила нецензурне звернення ведучого до Путіна. МЗС Грузії назвав використані висловлювання провокацією, "спрямованою на поглиблення і без того складної ситуації в грузино-російських відносинах".

Нагадаємо, що телеведучий грузинського каналу "Руставі 2" Георгій Габунія в ефірі авторської програми "Постскриптум" російською мовою звернувся до президента РФ Володимира Путіна з нецензурною лайкою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136193
 
 
 Топ коментарі
 
Грузины, что за путена штоли? какие митинги перед каналом, митинги за то что бы кацапов еще больше матом крыли или что?
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"Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант"
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Представьте такую вот ситуацию: к вам в вашу 3-комнатную квартиру вломился дальний родственник из раски-педераски - бандит-алкаш-наркоман, вселился в одну из комнат, разбил всю мебель и посуду, разгромил кухню, засрал санузел, засцал коридор, все разгромил, избил ваших детей и жену в пьяном угаре, а потом, через 5 лет заявляется к вам с бутылкой водкой и с ехидной улыбочкой приглашает на вашу же разбитую кухню поговорить с вашей семьей "по-братски"и по душам и наладить отношения!!!
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Грузины, что за путена штоли? какие митинги перед каналом, митинги за то что бы кацапов еще больше матом крыли или что?
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а что не ясно... у нас защитников рЮського мира как дерьма... от этих тварей так не избавишься просто... тут целые города ...вот например тот же харьков
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В Харькове ваты было процентов 50 %. Но после переезда огромного количества переселенцев с донбасса у нас ваты стало где-то 60%.
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У Грузії.. При владі поки що при владі.. Своя свиня Парашенко (((але це тільки поки що
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Порошенко никогда не заискивал перед путиным, а вот зеленый тип уже начал это делать
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Як разу Грузії такий як Янек зараз. Від імені Порошенко рашиків та маросів тіпає сильніш за Бандеру!
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Більшість грузин голосують за нинішню владу. А нинішня влада пропуйловська.
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Там тоже проживают этнические русские, т.е. 5-я колонна.
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Я тоже русский , но это не мешает мне быть патриотом Украины . А ещё в Украине живут армяне , татары , грузины , азербайджанцы , евреи , .... Среди них большинство патриотов .
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Читал, в Украине за мат могут и в тюрьму посадить. Ти правда?
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Нет, не правда. Этот закон Рада не примет никогда)
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Тогда 90% населения надо посадить . Останутся те , кто еще не научился говорить .
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Минздрав: "матюкаться - полезно для здоровья. Слова на "б" повышают болевой порог" "У нас нет возможности работать, а журналисты находятся в опасности", - в Грузии канал приостановил вещание после матерного обращения к Путину - Цензор.НЕТ 7505 https://censor.net.ua/news/3135563/minzdrav_matyukatsya_polezno_dlya_zdorovya_slova_na_b_povyshayut_bolevoyi_porog
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Интересно, что там за кексы собрались... "У нас нет возможности работать, а журналисты находятся в опасности", - в Грузии канал приостановил вещание после оскорблений и мата в адрес Путина - Цензор.НЕТ 5619 Вот не верю (голосом Станиславского) в приступ народной любви к козломордым. Не верю! "У нас нет возможности работать, а журналисты находятся в опасности", - в Грузии канал приостановил вещание после оскорблений и мата в адрес Путина - Цензор.НЕТ 4571
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А там есть РПЦ? Вот и ответ шо за кексы. А с кексами и лапти.
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грузины хотят кацапских денег от туристов. по ним здорово увалило закрытие авиаперелетов и поездок в Грузию.
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Представьте такую вот ситуацию: к вам в вашу 3-комнатную квартиру вломился дальний родственник из раски-********* - бандит-алкаш-наркоман, вселился в одну из комнат, разбил всю мебель и посуду, разгромил кухню, засрал санузел, засцал коридор, все разгромил, избил ваших детей и жену в пьяном угаре, а потом, через 5 лет заявляется к вам с бутылкой водкой и с ехидной улыбочкой приглашает на вашу же разбитую кухню поговорить с вашей семьей "по-братски"и по душам и наладить отношения!!!
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это их местные опоблоковцы буянили ? "У нас нет возможности работать, а журналисты находятся в опасности", - в Грузии канал приостановил вещание после оскорблений и мата в адрес Путина - Цензор.НЕТ 2329
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"Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант"
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Банальная провокация. "Сплотимся вокруг нашего Царя, а то его забижають !"
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непонятно, что это за публика нападает на телеканал? И где же патриотичные грузины? Впрочем если вспомнить,что во время грузино-росс. войны груз. армия разбежалась
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Грузины гоните из власти кремлевских п##арастов!
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Я так понял, все те кто пришёл на акцию протеста, пришел в поддержу моржовой *****? И много ль таковых в Грузии?
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Вообще то:

Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Путина в эфире.
В эфире телеканала сейчас транслируют передачу «Доброе утро, Грузия!». Компания не выпускала официальных заявлений по поводу продолжения работы.(с)
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Если в Грузии 5% ваты / понятное дело цифра с потолка / и эту вату власть организовывает то у нас есть более менее точная цыфра 73% ватоголовых . Так вот их зевласть скоро организует и будем мы это иметь в Укрвине .
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я не устану повторять, что 73% с 64% проголосовавших, а это даже НЕ половина жителей Украины
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А у нас шо не то саме...
При владі одні підстилки медведчука !
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Це шо? гризунські ватнікі прямо в Тбілісі пікєтіруют патріотичний канал???
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головне, процес пішов...... , наразі, рашапоїдну срань ідентифікують в інформаційному просторі.
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Прокацапские титушки распоясались не только в Грузии а и в Украине , а ведь я говорил и предупреждал ,что только мёртвый враг не представляет угрозы а так иуду вольно шастают у нас в тылу и делают практически всё,что хотят ,если мы хотим потерять страну то будем на это и дальше взирать и плевать в потолок а если не хотим стать чужими в своей стране то положим этому бардаку конец !
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Так там "протестують" 4 десятки "тітушек" Іванішвілі. Проблема в тому, що вони вдаються до ************ дій і погроз, а поліція, керована в Грузії міністром МВД - громадянином Росії (!!!), іх не чіпає, і взагалі не звертає уваги на порушення громадянського порядку. От коли захищали владу, то тут вони не стримували себе - стріляли прямо в натовп, вибиваючи очі і ламаючи носи і голови. В Грузії окупаційна влада, і те саме мали б і ми, якби залишився Порошенко - повний аналог Іванішвілі, обидва фальшиві "олігархи" з грошима *****....
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Рустави-2 это тот канал, который вывел на чистую воду сывочолого агента КГБ Лолиту? Так это ж типичные агенты кремля
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"У нас немає можливості працювати, а журналісти зараз у небезпеці", - в Грузії канал припинив мовлення після образ і матюків на адресу Путіна
 
 
 
 
 
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