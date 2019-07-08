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 На саміті Україна-ЄС буде підписано 5 документів про співпрацю, - постпред Точицький

Постійний представник України при Європейському Союзі Микола Точицький анонсував підписання п'яти документів про співпрацю між Києвом та Брюсселем на саміті Україна-ЄС.

"Буде п'ять документів", - сказав Точицький на брифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, зокрема, документи стосуватимуться програм технічного співробітництва в частині виконання Угоди про асоціацію з ЄС, а також децентралізації і боротьби з корупцією.

Крім того, в планах - підписання документа про роботу над інфраструктурними проектами на Донбасі.

"ЄС направив групу експертів, які проїхали від Маріуполя до Запоріжжя і запропонували проектну суму 10 млн на інфраструктурні проекти, відкриття спеціального офісу ЄС в Маріуполі", - розповів Точицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві розпочався саміт Україна-ЄС: обговорять видачу окупантами паспортів на Донбасі і ситуацію в Азовському морі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136192
 
 
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а также децентрализации и борьбы с коррупцией. Источник: https://censor.net.ua/n3136192
Головного корупціонера, який в штатах лярдами бакси відмивав, посадять?
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Чому ви такі злі? Всього то 470 млрд доларів, 13 річних бюджетів України На саміті Україна-ЄС буде підписано 5 документів про співпрацю, - постпред Точицький - Цензор.НЕТ 5556
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа саміті Україна-ЄС буде підписано 5 документів про співпрацю, - постпред Точицький
 
 
 
 
 
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