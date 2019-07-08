 Телеміст із каналом Кисельова - це ефір зі звичайними людьми без політики, - канал Медведчука NewsOne

Про це йдеться в заяві NewsOne, передає Цензор.НЕТ.

""Треба поговорити" - це телеміст між звичайними людьми України і Росії без політики, без політиків. Кожен зі свого боку має зробити крок для припиненням війни. NewsОne робить цей крок 12 липня", - йдеться в повідомленні.

На каналі додали, що співробітники телеканалу вважають "своїм журналістським обов'язком вийти на такий відкритий діалог між народами України та Росії".

"Ми хочемо змусити політиків йти на переговори заради миру", - розповіли в NewsOne.

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Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".