 У проекті спільної декларації лідерів України та ЄС враховано побажання України щодо санкцій проти РФ, - постпред Точицький

Про це повідомив постійний представник України при Європейському Союзі Микола Точицький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"99% побажань української сторони було враховано. Це стосується і територіальної цілісності, санкцій щодо держави-агресора, включно з можливими санкціями за нещодавню паспортизацію", - повідомив Точицький на брифінгу в Києві в понеділок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 липня на саміті Україна-ЄС має бути ухвалено важливі рішення щодо прискорення євроінтеграції, - Порошенко

За його словами, ЄС йде на те, щоб розширювати інтеграційні побажання України в частині об'єднання в майбутньому енергетичних ринків, інтегрування цифрових ринків. "Ми отримали позитивні сигнали щодо інтеграції до енергетичного ринку, і у нас є перші висновки стосовно цифрової інтеграції", - додав Точицький.