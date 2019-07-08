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Все про:саміт (223) санкції (2328) Євросоюз (2542) Точицький Микола (24)

 У проекті спільної декларації лідерів України та ЄС враховано побажання України щодо санкцій проти РФ, - постпред Точицький

У проекті підготовленої за підсумками саміту спільної декларації лідерів України та Європейського Союзу було враховано майже всі побажання України, зокрема щодо санкцій проти РФ.

Про це повідомив постійний представник України при Європейському Союзі Микола Точицький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"99% побажань української сторони було враховано. Це стосується і територіальної цілісності, санкцій щодо держави-агресора, включно з можливими санкціями за нещодавню паспортизацію", - повідомив Точицький на брифінгу в Києві в понеділок.

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За його словами, ЄС йде на те, щоб розширювати інтеграційні побажання України в частині об'єднання в майбутньому енергетичних ринків, інтегрування цифрових ринків. "Ми отримали позитивні сигнали щодо інтеграції до енергетичного ринку, і у нас є перші висновки стосовно цифрової інтеграції", - додав Точицький.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136190
 
 
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В ответ на сакции, компенсацией для россии студия квратлал 95 выпустит седьмой сезон сватов!!!
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... В проекте совместной декларации ...майбуть електрика витрачена на друкування цього "документу" вартує набагато більше його змісту
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ проекті спільної декларації лідерів України та ЄС враховано побажання України щодо санкцій проти РФ, - постпред Точицький
 
 
 
 
 
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