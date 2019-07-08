 Прошу припинити істерику. Працюємо над рішеннями, - секретар РНБО Данилюк прокоментував телеміст із РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олександр Данилюк написав на своїй сторінці в Facebook.
"Треба поговорити? Ну-ну. Порівнювати це непорозуміння з телемостом "США-СРСР" у 1986 році, між різними ідеологіями та пропагандистськими машинами — дешева маніпуляція. Зараз нам пропонують "з’єднати" внутрішньокремлівську пропаганду з її філіалом у Києві і видають це за "прорив" у стосунках між "братніми" народами.
Прошу припинити істерику. Особливо тих, хто за останні роки з позиції Президента сприяв підсиленню позиції кума Путіна Медведчука в Україні. Тих, хто дав йому можливість виступати перемовником, скупити телеканали на партнерських умовах. Тих, хто на тих самих умовах дозволив йому побудувати надприбутковий енергоресурсний бізнес", - написав він.
За словами Данилюка, є очевидним, що Медведчук робить це не як хобі: "Будівництво незаконних "мостів" вже стає спеціалізацією Росії".
"Ми як сильна країна маємо реагувати впевнено, без зайвих емоцій та паніки. Бо саме на це і розрахунок. Кількість таких провокацій буде тільки збільшуватися. Нам потрібно тримати голову холодною. Працюємо над рішеннями", - резюмував він.
Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
https://censor.net.ua/photo_news/3131054/***********************************************************************
Надо поговорить" - это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращениям войны. Newsone делает этот шаг 12 июля. Потому что Украине нужен мир!", - заявляет канал
Должны реагировать СНБО и СБУ.
Или я что-то пропустил?
Пока копняков не надают, делаешь вид, что ничего такого ... не происходит.
мы... работаем... над... решением...
Недопуск президента Зеленского на борт канадского военного корабля в Одессе был осуществлен по прямому указанию премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Торговать -- можно...
Зазеркалье какое-то...
Брехня!
Брехня!
А вот правда! Деньги Коломойского
https://censor.net.ua/photo_news/3131054/***********************************************************************
И очень интересный коментарии про Липецкую фабрику Пороха, которую можно сравнить с туалетом на улице!!!
Разуй глазки, мертвечуковские людишки уже двигают в Раду от "Хуцпы удода"...
В четверг, 4 октября 2018 года, Верховная Рада проголосовала за внесение на рассмотрение СНБО предложение санкций против каналов NewsOne и 112.
вчерашние эскапады вазелина - единственное исключение появления его на условном рабочем месте за 1.5 месяца работы. нормально.... главное не переработать и не получить депрессию. страшно представить что в депресухе начнет чудить новая командА
Увійшов у роль Допкіна.
В самую точку, именно Поросенко позволил своему корешу набрать силу а теперь громче всех кричит о зраде ради пиара.