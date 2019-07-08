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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:РНБО (519) телеміст (1) Данилюк Олександр (293)

 Прошу припинити істерику. Працюємо над рішеннями, - секретар РНБО Данилюк прокоментував телеміст із РФ

Україні пропонують "з'єднати" внутрішньокремлівську пропаганду з її філією в Києві і видають це за "прорив" у відносинах між "братніми" народами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олександр Данилюк написав на своїй сторінці в Facebook.

"Треба поговорити? Ну-ну. Порівнювати це непорозуміння з телемостом "США-СРСР" у 1986 році, між різними ідеологіями та пропагандистськими машинами — дешева маніпуляція. Зараз нам пропонують "з’єднати" внутрішньокремлівську пропаганду з її філіалом у Києві і видають це за "прорив" у стосунках між "братніми" народами.

Прошу припинити істерику. Особливо тих, хто за останні роки з позиції Президента сприяв підсиленню позиції кума Путіна Медведчука в Україні. Тих, хто дав йому можливість виступати перемовником, скупити телеканали на партнерських умовах. Тих, хто на тих самих умовах дозволив йому побудувати надприбутковий енергоресурсний бізнес", - написав він.

За словами Данилюка, є очевидним, що Медведчук робить це не як хобі: "Будівництво незаконних "мостів" вже стає спеціалізацією Росії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Це не телеміст, а телеміна. Це - загроза національній безпеці, - Вакарчук просить РНБО, СБУ та Зеленського дати правову оцінку діям власників NewsOne

"Ми як сильна країна маємо реагувати впевнено, без зайвих емоцій та паніки. Бо саме на це і розрахунок. Кількість таких провокацій буде тільки збільшуватися. Нам потрібно тримати голову холодною. Працюємо над рішеннями", - резюмував він.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Прошу припинити істерику. Працюємо над рішеннями, - секретар РНБО Данилюк прокоментував телеміст із РФ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136187
 
   
 Топ коментарі
 
Данилюк? Пішов у сраку Данилюк! Бо ти поки роздуплишся, вже не треба буде.
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...и даже через две недели нашел ситуационную комнату с мониторами.. Прошу припинити істерику. Працюємо над рішеннями, - секретар РНБО Данилюк прокоментував телеміст із РФ - Цензор.НЕТ 3215
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Ага, пусть Зе даст интевью Киселёву.
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Данилюк? Пішов у сраку Данилюк! Бо ти поки роздуплишся, вже не треба буде.
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а чего это ты не уважаешь хладнокровного секретаря СНБО ? Он даже на Донбассе в черных очках 1 раз побывал... Не мешайте профессионалам работать ... )))
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...и даже через две недели нашел ситуационную комнату с мониторами.. Прошу припинити істерику. Працюємо над рішеннями, - секретар РНБО Данилюк прокоментував телеміст із РФ - Цензор.НЕТ 3215
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Короче,якщо націоналісти не рознесуть по кирпичику будівлі каналів українських путінососів, нічого не зміниться. А влада буде думати.
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влада не тільки думати буде , а ще й відповідатиме перед європою за перешкоджання журналістській діяльності
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"Припиніть істерику!"-що за тон -придурок! Це не істерика, а народний гнів і осуд! Істерики у твого "босса" ЗЕ !
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Не нападайте на Зе!!! Ну бывает!!! Ну проигрался в карты Коломойскому будучи под "дурью". Теперь отрабатывает. Вы лучше обращайтесь к Коломойскому!!! Это наш новый вождь !!! Интересно кого он поставит на второй и третий срок!!!
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Не верите?
https://censor.net.ua/photo_news/3131054/***********************************************************************
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Представьте такую вот ситуацию: к вам в вашу 3-комнатную квартиру вломился дальний родственник из раски-********* - бандит-алкаш-наркоман, вселился в одну из комнат, разбил всю мебель и посуду, разгромил кухню, засрал санузел, засцал коридор, все разгромил, избил ваших детей и жену в пьяном угаре, а потом, через 5 лет заявляется к вам с бутылкой водкой и с ехидной улыбочкой приглашает на вашу же разбитую кухню поговорить с вашей семьей "по-братски"и по душам и наладить отношения!!!
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ОНИ ПРИКРЫВАЮТСЯ ЛЮДЬМИ ТВАРИ ЧТОБ ВЫСТАВИТ НА ВСЮ СТРАНУ ПРАВИЛЬН ЛЮДЕЙ И СКАЗАТЬ МЫ УКРАИНЦЫ ЗА МИР,И БУДЕТ ВЫНЛЯДИТЬ ЧТО МЫ САМИ СВОИМИ РУКАМИ (каналами) роем яму подглтавлив почву референдум и тд -Телеканал "NewsOne" Тараса Козака, близкий к куму российского президента Виктору Медведчуку, утверждает, что народам Украины и России нужен телемост для восстановления мира.
Надо поговорить" - это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращениям войны. Newsone делает этот шаг 12 июля. Потому что Украине нужен мир!", - заявляет канал
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Нужно информацию не запрещать, а использовать с выгодой для себя. Вот и все решение.
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почему бы и нет? Нам скрывать нечего от СВОЕГО народа. Петя уже ушел.
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Да, да, подонок, Украйна нападна Рашастан, нали!
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Ты сам понял, как спалился? Нам нечего скрывать от своего народа, а Киселёв - представитель его. Своего блеать народа.
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ты сам понял что сказал? Нам насрать на Киеслева, ты боишься собстеного народа, от него все закрывешь.
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Всё или вражескую, антиукраинскую пропаганду? Что ты вообще несёшь???
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не нужно думать так плохо об украинцах, не все идиоты как ты. Никтко нам не мешает им вдувть свою пропаганду.
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Який чарівний марічкосвіт. Зелєкторат не перестає радувати
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Зеленский размажет по полу любого российского пропагандона , легко .
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Откуда эта ни на чём не основанная вера? Он без бумажки ни разу себя оратором не проявил.
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короннаяя фраза: "Я вам ничего не должен" - и пропогандоны падут ниц перед зелёной промокашкой...😁😁😁
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Он также напрямую лжет про Минские соглашения, продолжая предвыборные фейки...
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Это притча о трех конвертах. Зеля пока открыл первый.
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Пагубий!!!! Аууууу!! Где ты?.Где твоя ВРУ?Как твои извилины поживают и друг Мертвечук?
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При чем тут Парубий? мертветчук будет прямо нарушать закон.
Должны реагировать СНБО и СБУ.
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А к какому месту прилепить закон о ВСК и Мертвечука???
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А до того самого! ВСК мала б розслідувати подібну ситуацію!
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Чому ця мерзота досі на свободі?Хто заважає притягнути цих ************* козлів?
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Так Данилюк вроде не сильно зашкварился...
Или я что-то пропустил?
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Сам из анабиоза выйди, работник.
Пока копняков не надают, делаешь вид, что ничего такого ... не происходит.
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Истерику? Истерика у вас с Зеленским. Такими темпами можно еще до выборов улететь.
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АНУ ПРРРРРЕКРАТИТЬ ИСТЕРИКУ Я СКАЗАЛ!!! БАБЫ!!! ЭТОВСЕ УИНАУАТЫ ПАПЕРЕДНИКИ!!!

мы... работаем... над... решением...
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https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_7.html
Недопуск президента Зеленского на борт канадского военного корабля в Одессе был осуществлен по прямому указанию премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
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если бы не подняли шум то все было бы гладкл и телемост прошел бы
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Да вам пока пинка не дашь, хрена вы пошевелитесь. И опять виноват у них кто-то. Зеля пока в нете не прочитает, ничего не узнает. Пока его шторит добкинкими пилюлями в Украине хрень всякая происходит. И это не истерика, о нормальный вам посыл. Чтоб вы страной занимались. Рассказывашь нам, какие мы хреновые. Работай давай!
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Реагировать быстрее нужно, а сказки рассказывать про попередников, млин.
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Зеб, это тому, кто непосредственно должен контролировать выполнение решений СНБО.
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Телемостов с оккупантами нельзя.
Торговать -- можно...
Зазеркалье какое-то...
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Заклинило? Ну то не переймайся, продовжуй робити вигляд що так і має бути.
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Данилюк, надо быть последовательным в обвинениях папередников...


Прошу припинити істерику. Працюємо над рішеннями, - секретар РНБО Данилюк прокоментував телеміст із РФ - Цензор.НЕТ 9902

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Брехня!
Брехня!
Брехня!
А вот правда! Деньги Коломойского
https://censor.net.ua/photo_news/3131054/***********************************************************************
И очень интересный коментарии про Липецкую фабрику Пороха, которую можно сравнить с туалетом на улице!!!
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Нічого толком не сказав "працюємо", обісрав попередників і попередив що дальше гірше буде.
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О какой сильной стране он говорит, когда у нас президент комик с подозрением на наркоманию, а в депутаты идет Юзик, кума Юзика и двоюродный брат Юзика, это реальная история по мажоритарке в Кривом Рогу..
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Мертвечук -друг и партнёр Пораженко и рикошетом Пагубия.5 лет не хватило посадить .В Украине ,ка минимум 4 ветви власти.И только одна - у Зе.Остальные-под Пораженком,Пагубиём,Мертвечуком..
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Зеб, твой Зелемойский точно также не сможет посадить Медведчука за что-то, как и Порошенко. Нанеси себе риску на вещество, абсолютно гладкое в голове.

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Просто надо сделать то, что не сделал мародер алкаш Петрушка за пять лет, посадить Мертвечука, правда порохоботы будут еще больше визжать, это же друг и торговый партнер ихнего божества Петрушки, но надо выбирать, или порохоботы с Петрушкой или Украина.
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Зе ещё не отдал команду?
Разуй глазки, мертвечуковские людишки уже двигают в Раду от "Хуцпы удода"...
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Нам самим нужно было придумать такие телемосты что бы добивать ***** в собственнном логове, а не бояться что нас побьют. Правда на нашей сторное. Порохоботы, или не так?
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У США и СССР небыло войны , погибших , и оккупированных территорий друг у друга, так что не@уй сравнивать хрен с пальцем!!!
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истерички из храма святейшего слепого траста, какие там новости?

В четверг, 4 октября 2018 года, Верховная Рада проголосовала за внесение на рассмотрение СНБО предложение санкций против каналов NewsOne и 112.
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Якби була нормальна влада з президентм-українцем, то всіляка нечисть медведчуківська тут би навіть не см...!
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Я к бы Була нормальна влада останни 5 рокив,и Донбас и Крим уже булы б наши,а мертвечук был петушком в тюрьми.
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Если бы в Украине была нормальная психиатрия, то ты бы не писал такие посты...
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В любой стране 20 % населения имеют психотклонения.Остальные недообследованы.
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Скажи ещё, что ты и есть мыслящий народ, который ,большинством выбирает убийц-Януковичей.
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я смотрю пацаны тупо шпарят по КЗоТу. с 9:00 на рабочем месте и начинают решать. до 18:00
вчерашние эскапады вазелина - единственное исключение появления его на условном рабочем месте за 1.5 месяца работы. нормально.... главное не переработать и не получить депрессию. страшно представить что в депресухе начнет чудить новая командА
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АнтиЗешабаш набирает обороты.,как бы в разнос не пошли.Пораженко вмиг бы все шабаши в СИЗО переместил.А тут- дерьмократия !.Лайномёты испражняются
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Непонятно чего такая истерика? Недавно в ПАСЕ возили мордой по столу их пропагандистов, а тут вдруг испугались.
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Вчера Орду в ПАСЕ тыкали мордой в ихнее гавно за ихни деньги.ВСё путём.На ватошабаш должен быть нацшабаш,но без мордобоя.Это вам не ЛГБТ гонять.Тут вы с ордой полностью солидарны.
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нацшабаш это дикость на весь мир. Именно этого добивается *****.
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Когда ЛГБТ гоняли под ордынские камеры- не позор.Надо быть креативным,а не твердолобым.В НК и ПС достаточно интеллектуалов, чтобы ватникам больше не хотелось собираться.Скажем ,пробраться на эфир со своей кричалкой и тп.Вот в Днепре ватные шабаши не возможны!А В Одессе,Харькове,Киеве- сплошь и рядом!Почему? Не задавались вопросом?Потому,что Беня и Корбан своими силами такую прививку ватникам сделали,что те и через 5 лет боятся на улицу носа сунуть!За что Петя их и разграбил.А в других городах и областях сплошные пораженковские ватники правят.ПС и НК перестали заниматься профилактикой ватников .Их патриотов убивают,а они только шморкли вытирают.
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так нацшабаш гонял ЛГБТ. Тоже самое....
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Алкалоід Барвінок не истери,сказано БУДЕТ РЕШЕНИЕ, значит оно будет. Это тебе не языком на Цензоре ляпать.
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Ну теперь понятно, для чего это затеяли, сейчас телемост запретят, и за життя получит еще 5 процентов, тех избирателей, которые хотели голосовать за слугу народа, думая, что те настроены на мир
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Удивляет, как наши ура партиоты, с упростовом достойного другого примененя, все время лезут на одни и те же грабли. Неавдно орали - караул, раша паспорта раздает и требовали от Зели срочного решения. Тот оветил - ради бога, пусть наши украинцы покажуту вас как делают Майдан. ***** сразу слился. Разади не более 200 штук. Сейчас ситуация та же.
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От хамло. І це воно до суспільства на його реакцію щодо телемосту? То суспільство істерить, а то падло спокійно працює?! Чи воно просто очікувало, що суспільство тупо проковтне і промовчить, а то може знову дасть 73% підтримки? Зебіли, і кого ж то ви понавибирали?
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Порохоботов можно понять, они не хоят слышать что Петя вор, так это пишут не только в РашСМИ.
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Чого заверещали!!!! Порох вам був БАРИГА!!!!!! І це тільки початок,закинули вудку---не пройшло,будем думать далі!!! Порох не ідеал,але в ситуації,що є в Україні---це гімно було за краще!!! Он і Білецький вже погрожує клоуну,а раніш оди співав,дуже сумно все що діється. При Порохі і Філарет мовчки сидів,а тепер кацапам дає інтервью,і Онуфрій до рашки не літав,і війська не відводили,і рашки в ПАСЕ не було, І.І.І.І.І так далі!!! Чекаємо нові серії
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Данилюк ваша команда упрекала пороха за отношения с медведчуком , вот вы сейчас должны показать , что вы против деятельности оного в Украине. Очень удобный случай согласно закона . И нех рассказывать о работаем , просто примите законное решение , аннулируйте лицензию !
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Ніякої істерики немає, так і так очевидно що телеміст анонсовано омолодженою Партією Регіонів, яка прийшла до влади.
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Прошу прекратить истерику. Особенно тех, кто за последние годы с позиции Президента способствовал усилению позиции кума Путина Медведчука в Украине. Тех, кто дал ему возможность выступать переговорщиком, скупить телеканалы на партнерских условиях. Тех, кто на тех же условиях позволил ему построить сверхприбыльный энергоресурсный бизнесИсточник: https://censor.net.ua/n3136187

В самую точку, именно Поросенко позволил своему корешу набрать силу а теперь громче всех кричит о зраде ради пиара.
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коли гвалтують треба спокійно віддатись без зайвих емоцій. порада від зе-бариг.
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Работаем над решениями, - секретарь СНБО Данилюк прокомментировал телемост с РФ .- Работает над решениями Данилюк системно, одновременно с МО РФ, выполняющим Наращивание войск РФ на границе с Украиной 08.07.19 09:21
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На таку реакцію і було розраховано. Це хід конем. Тепер заверещать що Україна геноцидить правду.
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так для цього ж і вибрали, щоб поламати старі схеми, а не констатувати наявне і дати можливість надбати ще один канал...борітеся, секретарю і голово ради нацбезпеки, бороніть!
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Якщо будете зелепузики несвоєчасно ренагувати, то у вас буде істерика! Це не твоє особисте, це доля України і її народу! Чи ви прийшли прислухатися тільки до сепарів, які разом з кацапами принесли сбди війну і страждання?
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Я знаю фамілію людини , що не злякається заарештувати Медведчука! І це -Саакашвілі!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрошу припинити істерику. Працюємо над рішеннями, - секретар РНБО Данилюк прокоментував телеміст із РФ
 
 
 
 
 
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