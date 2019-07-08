 У Києві розпочався саміт Україна-ЄС: обговорять видачу окупантами паспортів на Донбасі і ситуацію в Азовському морі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net"

Очікується, що на саміті будуть дані запевнення в незмінності обраного курсу на підтримку і зміцнення співпраці Україна-ЄС. Це перший саміт після негативного прецеденту в стосунках Україна-Європа: днями в Парламентській асамблеї Ради Європи проголосували за повернення делегації РФ без виконання Москвою будь-яких умов щодо України.

Україну представить президент Володимир Зеленський, ЄС - глава Євроради Дональд Туск і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

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Лідери обговорять питання безпеки, пріоритети політичних, економічних і соціальних реформ, стан імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Водночас в представництві ЄС додали, що лідери обговорять і перспективи відносин між ЄС та Україною і нові кроки з впровадження Угоди про асоціацію, включно з глибокою і всеосяжною зоною вільної торгівлі.

Однією з головних тем обговорень стане паспортизація окупантами населення окупованих районів Донбасу, а також кризова ситуація в Азовському морі. Традиційно йтиметься про впровадження реформ національного масштабу, зокрема щодо боротьби з корупцією.

Нагадаємо, що під час зустрічі глави Української держави Володимира Зеленського з президентом Європейської ради Дональдом Туском 5 червня в Брюсселі було підтверджено, що саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві 8 липня.

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