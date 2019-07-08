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 Нарощування військ РФ на кордоні з Україною - наслідок ротації, - Волкер

Нарощування військ Росії на кордоні з Україною є наслідком ротації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер повідомив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Стосовно розміщення військ із російської сторони. Вони приходять і відходять. Ми бачили протягом декількох років, що кількість військ зростає перед ротацією. Під час ротації також інколи є спалах насильства, бо вони тестують устаткування і переконуються, що їм там зручно. Гадаю, ми бачимо саме це", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир в Україні настане, коли РФ виведе свої війська, - Волкер

Водночас Волкер зазначив, що це не свідчить про будь-які нові просування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136184
 
 
 Топ коментарі
 
Волкер за пукіна відмазки ліпить, прикол.
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А він припиняв...? Сумлінно виконує вказівки Трампа, от і усе. І міжнародної синагоги, до якої належать і сам, і Трамп, і Порошенко, і Зеленський, і Вова Хуйло з оточенням....
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Волкер начал защищать хуйла? Нарощування військ РФ на кордоні з Україною - наслідок ротації, - Волкер - Цензор.НЕТ 9278
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Это следствие того ,что ху-ло НЮХ ПОТЕРЯЛО!!!!
АМЕРИКА ПРИКРОЙ!!!
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І у Криму була ротація...
А потім --- опа! окупація....
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А він припиняв...? Сумлінно виконує вказівки Трампа, от і усе. І міжнародної синагоги, до якої належать і сам, і Трамп, і Порошенко, і Зеленський, і Вова ***** з оточенням....
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Волкер обладает гораздо большей информацией ,подтверждённой разведкой США,Мерзавчик Моська давно бы дёрнулся в Украину,но инстинкт самосохранения срабатывает..На подливание напалма в костёр он спобен десятилетиями,а вторжение -нет.Вот потому нужно разведение ,как в Сев.Корее.Нам- расти,им -додыхать,друг друга жрать.
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Усбагойтесь ребята, это наращивание войск у вашей границы, это просто ротация, нету никаких оснований переживать... Они всегда так: наращивают а потом спадают... Ой!!! Извините, мы думали что будет как всегда!!!
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Вокер когда-то давно, в декабре обещал страшные санкции россии, если до Рождества не вернут захваченных моряков. А теперь уже не нифига не угрожает. Старая вафельница не шмагла.
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А свежеобразованные кацапские бригады на границе с Украиной в ростовской обл. вместо каких ротировались. да и вообще что за бред такой ротация частей в мирное у кацапов время . у них все части кочуют по стране. с Кёнигсберга в запажопинск и обратно
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«При ротации также иногда есть вспышки насилия, потому что они тестируют оборудование и убеждаются, что им там удобно» Как это понять?
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За запрошення кацапів до "постріляти" з повідомленням про те, що їм за це нічого не буде. Трамп пообіцяв особисто Волкеру, бо ж Волкер нікого не представляє, окрім Трампа.
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рєзультат Осакі - Україну здали *****, а волкєр-бойко того захищає
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНарощування військ РФ на кордоні з Україною - наслідок ротації, - Волкер
 
 
 
 
 
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