 Нарощування військ РФ на кордоні з Україною - наслідок ротації, - Волкер

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер повідомив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Стосовно розміщення військ із російської сторони. Вони приходять і відходять. Ми бачили протягом декількох років, що кількість військ зростає перед ротацією. Під час ротації також інколи є спалах насильства, бо вони тестують устаткування і переконуються, що їм там зручно. Гадаю, ми бачимо саме це", - сказав він.

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Водночас Волкер зазначив, що це не свідчить про будь-які нові просування.