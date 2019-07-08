 Фінансові установи Канади охоче діляться досвідом, - Смолій

Про це Смолій, який протягом кількох днів перебував у Канаді з візитом, розповів Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Я був на зустрічах президента з першим заступником директора-розпорядника МВФ та з представниками Світового банку, зустрівся з діаспорою в Торонто, з главою Нацбанку Канади та представниками експортно-кредитного агентства цієї країни. У нас така установа лише нещодавно створена, тож нам дуже цікаво, як канадці підтримують підприємства, що займаються експортом", - сказав Смолій.

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За його словами, канадські фінансові установи охоче йшли на співпрацю. "З агентством підтримки експорту ми домовилися про обмін досвідом. Ця установа зацікавлена в співпраці з Україною для виведення канадських компаній на наш ринок. А нам цікава організація продуктів, які забезпечують підтримку національного виробника в експорті", - зазначив глава НБУ.

Він додав, що домовився також із главою Нацбанку Канади про "продовження співпраці на вже наявних напрямках".

"До того ж ми говорили про створення візійного музейного центру. Це для нас наука, бо ми такого не маємо, але хочемо", - підсумував Смолій.

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