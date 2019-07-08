 Це не телеміст, а телеміна. Це - загроза національній безпеці, - Вакарчук просить РНБО, СБУ та Зеленського дати правову оцінку діям власників NewsOne

Про це йдеться в заяві партії "Голос", передає Цензор.НЕТ.

"Проросійські політики за допомогою свого телеканалу вважають, що їм "треба поговорити" з Росією, організувавши так званий телеміст. Партія "Голос" переконана: з країною-агресором треба розмовляти не за допомогою телемостів, а мовою санкцій і шляхом злагоджених дій європейської та міжнародної спільноти", - йдеться в заяві.

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"Це не телеміст, а телеміна. Це – загроза для національної безпеки", - сказав із цього приводу лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук.

"Інформаційна окупація України – така ж загрозлива перспектива, як і окупація територій. Ми звертаємося до Ради національної безпеки та оборони, до Служби безпеки України та до Президента України ыз закликом дати належну правову та політичну оцінку таким діям власників каналу NewsOne та медіахолдингу "Новини", спрямованим на підрив національного суверенітету України. Те, як зараз використовуються придбані проросійськими політиками телеканали, ще раз засвідчує: треба заборонити олігархам використовувати інформаційне мовлення у своїх пропагандистських цілях. Медіа потрібно гарантувати незалежність редакційної політики від власника", - акцентували в політсилі.

"Представники партії "Голос" не беруть участі в телепрограмах каналів, які належать до холдингу "Новини", та каналів, які дотримуються антиукраїнських позицій, і закликають представників інших патріотичних сил теж відмовитися від такої участі", - резюмували в політсилі.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".