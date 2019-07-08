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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:вибори (4133) пропаганда (1198) Росія (18607) телеміст (1) Newsone (22) Голос партія (30)

 Це не телеміст, а телеміна. Це - загроза національній безпеці, - Вакарчук просить РНБО, СБУ та Зеленського дати правову оцінку діям власників NewsOne

Медіа потрібно гарантувати незалежність редакційної політики від власника.

Про це йдеться в заяві партії "Голос", передає Цензор.НЕТ.

"Проросійські політики за допомогою свого телеканалу вважають, що їм "треба поговорити" з Росією, організувавши так званий телеміст. Партія "Голос" переконана: з країною-агресором треба розмовляти не за допомогою телемостів, а мовою санкцій і шляхом злагоджених дій європейської та міжнародної спільноти", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мітинг протесту проти проросійської агітації телеканалу NewsOne відбудеться 8 липня

"Це не телеміст, а телеміна. Це – загроза для національної безпеки", - сказав із цього приводу лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук.

"Інформаційна окупація України – така ж загрозлива перспектива, як і окупація територій. Ми звертаємося до Ради національної безпеки та оборони, до Служби безпеки України та до Президента України ыз закликом дати належну правову та політичну оцінку таким діям власників каналу NewsOne та медіахолдингу "Новини", спрямованим на підрив національного суверенітету України. Те, як зараз використовуються придбані проросійськими політиками телеканали, ще раз засвідчує: треба заборонити олігархам використовувати інформаційне мовлення у своїх пропагандистських цілях. Медіа потрібно гарантувати незалежність редакційної політики від власника", - акцентували в політсилі.

"Представники партії "Голос" не беруть участі в телепрограмах каналів, які належать до холдингу "Новини", та каналів, які дотримуються антиукраїнських позицій, і закликають представників інших патріотичних сил теж відмовитися від такої участі", - резюмували в політсилі.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136176
 
   
 Топ коментарі
 
Доигрались зелобени грёбаные!!
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МАКСИМУМ ПОШИРЕНЬ!!! УЛЬТИМАТУМ ЗЕЛЕНСЬКОМУ ПРО ТЕЛЕМIСТ https://www.youtube.com/watch?v=xRwq87BZk14 - понятно много вопросов к нац корпусу но в данном случае реакция в пользу Украины
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Это плохо. В 1994 году в Беларуси прошли единственные честные выборы. В результате протестного голосования (народ голосовал против Кебича, бывшего партноменклатурного бонзу, уже тогда погрязшего в коррупции) выбрали Лукашенко. Результат виден до сих пор.
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Шо за кипишь?
Неужели герой Украины вася грцак допустит такую ганьбу?
или может они с парашком и своим тоговым партером куёлом спецом такое замутили
шобы зелю очередной раз в амно макнуть перед выборами?
ох уж эти палит технологии, никому этот мост кроме свиноботов и рыгов не нужен
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АнтиЗешабаш в разгаре.Такое впечатление,что не Мертвечук и Гепа в Раду говно ведут,а ЗЕ. ,Все уповают на СБУ и Полицию,а в Суд не хотят обратиться.У нас -демократия.Мертвечук имеет право,и БеВа имеют право..Вакарчук ваабще интелектуально образована людына,а зовсим беспорадна.Тьфу!
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Вчора на ЗіК показували новину про кінофестиваль, 50% часу замість героїв сюжету показували сімейку Медведчуків...
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А из-за чего вообще такой вой поднялся ? Неужели кто-то поверит кацапской брехне ?
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А вдруг? Вот поэтому порохоботы в истерике жгут пуканы.
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"....дать оценку действиям ....", -всього то ,Святе, якийсь ти мілкий, сам що робити будеш, чи знову в тилу відсидишся?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦе не телеміст, а телеміна. Це - загроза національній безпеці, - Вакарчук просить РНБО, СБУ та Зеленського дати правову оцінку діям власників NewsOne
 
 
 
 
 
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