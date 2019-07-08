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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
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Все про:ПАРЄ (557) Росія (18607) Паск’є (8)

 Поновлення РФ у ПАРЄ дозволить вирішувати з нею актуальні проблеми і не означає, що ми даємо їй карт-бланш, - Паск’є

Поновлення Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) дозволить працювати з нею над проблемними питаннями і не свідчить про те, що РФ отримує карт-бланш.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в неділю голова ПАРЄ Ліліан-Марі Паск’є.

"Тепер ми знову можемо працювати з російськими колегами, зокрема, щодо тих досьє, за якими є проблеми. Ратифікація повноважень російської делегації не означає, що ми даємо їй карт-бланш", - заявила вона під час виступу на сесії в ПА ОБСЄ.

Зокрема, серед таких тем вона зазначила ситуацію зі збитим літаком, що виконував рейс MH17. Також вона нагадала, що в ПАРЄ закликали Росію звільнити українських моряків, яких затримали в Керченській протоці.

Вона підкреслила, що ПАРЄ є місцем для діалогу, зокрема з політичних питань. У 2014 році в ПАРЄ "чітко і ясно" висловили позицію щодо "Криму і сходу України", і ця позиція відтоді не змінилася, зазначила Паск’є.

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"Ми продовжуємо захищати принципи, закріплені в міжнародному праві, яким ми прихильні", - сказала вона.

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав - Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії - і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання. Згодом до демаршу приєдналася делегація Швеції.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати перебіг передвиборчої кампанії в Україні.

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Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136174
 
   
 Топ коментарі
 
Решать с РФ актуальные проблемы которая она создаёт.
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Зняти одяг ,лягти , розставили ноги і при цьому заявляти , що це не те що ви подумали. Ахаха.
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У шалав и путан оказывается даже признали умственной деятельности в виде кровообращения мозга присутствуют. Детьми наверное все хорошие , а вырастают потом в Паське панэльных. Один медведчук с ****** наверное сразу упырями родились.
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а какая умственная деятельность у тех кто голосует за опоблок, мертвячука и слугу народа? И если был шарий, за него тоже проголосовали. Нефиг пенять на Европу. Им сови национальные интересы важнее, чем кучка зебилов, где-то там)))
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Еще не хватало підєростану карт-бланш в руки дать. Совсем крыша поехала у паскье
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Якби не повага до її старезних років, назвав би цю мадамс путана.
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)))))))) она больше на бабуинку похожа чем на путану))))
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приняв их вы поощряете их и дальше на вас плевать(европейские ценности заканчиваются там где начинаются деньги)
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А зачем она это рассказывает? Это кого-то возбуждает?
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Госпожа Паскье , Восстановление РФ в ПАСЕ показывает Вашу полную поддержку политики рф в Украине . Этим Вы узакониваете аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса . Спасибо, украинцы все поняли .
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С отдуплением! Теперь и у вас рухнула легенда о европейских принципах
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Решать с РФ актуальные проблемы которая она создаёт.
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Решать - это смывать с головы уринотерапию, которую рф публично всем делает
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Зняти одяг ,лягти , розставили ноги і при цьому заявляти , що це не те що ви подумали. Ахаха.
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Решать вопросы с рф... А какието уже решили?
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Они вас отимели в извращенной форме за 30 сребренников. Этим вы и предоставили карт-бланш "коллегам" на продолжение такого рода сотрудничества.
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гонишь, очкастая...как только вы решили порешать, они болт на вас положили и ушли, не заплатив... а вы им вдогонку, дескать, заплатите, а? Мы решалово решили не решать, вернитесь с деньгами, а? Поэтому, Поцкье, или как там тебя, не-га-ни...

а вот и образчик решалова:

"...В частности, среди таких тем она отметила ситуацию со сбитым самолетом, выполнявшим рейс MH17. Также она напомнила, что в ПАСЕ призвали Россию освободить украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе..."Источник: https://censor.net.ua/n3136174
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Паскье права , РФ-ия может бьіть повержена только изнутри . ПАСЕ вьіполняет свою роль площадки для публичной порки верзильі с ЯО и без тормозов. Процесс небьістрьій, но другого пока нет . Да и общество в Расее сейчас меняется , так , что ситуация далеко не безнадежная . Имхо
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Татишо?!
Якщо (а так і є) воно " без тормозов", то пох йому ота публічна порка.
А щодо суспільства Московії яке ніби то міняється, то коли воно зміниться - тоді буде інша гра. А поки що тільки так - нах за поребрик, сам з собою грай.
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а давайте заведём в ПАСЕ крыс, а то что-то тут скучно стало. зато потом будем всей пасёй их ловить.
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Сосут ***, не для того, чтоб доставить удовольствие, а для развития сосательеых рефлексов.
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ВІдмова від своїх принципів - це відмова від своєї репутації. Поновлення РФ у ПАРЄ дозволить вирішувати з нею актуальні проблеми і не означає, що ми даємо їй карт-бланш, - Паск’є - Цензор.НЕТ 3425
Мотиви не важливі.

Тож ГудБай Пей Пей. Поновлення РФ у ПАРЄ дозволить вирішувати з нею актуальні проблеми і не означає, що ми даємо їй карт-бланш, - Паск’є - Цензор.НЕТ 8618
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Г-жа, Паскье, вы даже отмазки нормальной для своей алчности придумать не можете. И что бы вы не впаривали "на лоха" ваш карт-бланш все равно выглядит карт-бланшем, которым по сути и является
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Гарри Каспаров ответил на заявление министра иностранных дел Германии о возвращении делегации РФ в ПАСЕ. «Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что возвращение делегации РФ в ПАСЕ - «это хорошая новость для гражданского общества России. От имени российского гражданского общества, вынужденного жить за границей, ***, умиротворение диктатора и вознаграждение агрессии усугу***ют ситуацию как всегда. Франция, Германия, давняя мечта о Европе и мире, управляемом верховенством закона, а не силой оружия, да пошли вы… 198 голландцев убиты Россией на MH17, 8/10 голландских делегатов сегодня на стороне Путина. Позор. Это капитуляция хуже, чем в Мюнхене 1938 года, потому что они едва ли сталкиваются с нацистской военной машиной. Они сжимаются перед «Газпромом» и скрывают свои имена и лица. Этого достаточно, чтобы заставить меня пересмотреть свою позицию против Брекзита. Объединенная Европа была создана для того, чтобы распространять свои законные права и права человека через свои институты. Без ценностей институты становятся инструментами коррупции и угнетения. Европейские бюрократы, которые говорят, что хотят «держать Путина за столом» для ведения переговоров, должны спросить об этом жителей Алеппо. Если они могут найти кого-то еще живым».
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Это ложь! Но это должен сказать президент Украины, а его нет . Если это не ложь , то какие актуальные проблемы решили ?
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Демагогия и не более.Мокши и так "ложат" на решения этих еввропейских мздоимцев,а теперь и подавна будет их посылать.При всем презрении к рос.углюдкам надо отдать им должное - как лихо они сняли маски с этой европейской чиновничьей шпаны.Прикрывая демократическими ценностями,правами человека и гражданина,они,по сути,являются мелкими,жалкими крохоборами.Подставиться за 30лямов,а на остальные 30 мокши их кинули,надо вообще мозгов не иметь.И бабки не получили, и авторитет с честью потеряли.Урок нашим зебилам - НЕ ВЕРЬТЕ русским,все равно ****...,,простите КИНУТ.
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Ваша актуальная проблема - бабло из рф
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то есть террорист и пират россия - ваши коллеги. яснопонятно *****
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Какие у вас могут быть принципы ? ))))
Вы простые четвертачные ***** !
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какие проблемы эта озабоченная тетя хочет с этим х@рлом решать? АКТУАЛЬНЫЕ? ДЛЯ КОГО ?
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чого ще можна очікувати від підстаркуватої карги перед виходом на путінську пенсію?? одними словом, продажні мрії в европейських структурах процес доволі накатаний, ху.йлом звісно.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПоновлення РФ у ПАРЄ дозволить вирішувати з нею актуальні проблеми і не означає, що ми даємо їй карт-бланш, - Паск’є
 
 
 
 
 
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