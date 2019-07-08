 Поновлення РФ у ПАРЄ дозволить вирішувати з нею актуальні проблеми і не означає, що ми даємо їй карт-бланш, - Паск’є

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила в неділю голова ПАРЄ Ліліан-Марі Паск’є.
"Тепер ми знову можемо працювати з російськими колегами, зокрема, щодо тих досьє, за якими є проблеми. Ратифікація повноважень російської делегації не означає, що ми даємо їй карт-бланш", - заявила вона під час виступу на сесії в ПА ОБСЄ.
Зокрема, серед таких тем вона зазначила ситуацію зі збитим літаком, що виконував рейс MH17. Також вона нагадала, що в ПАРЄ закликали Росію звільнити українських моряків, яких затримали в Керченській протоці.
Вона підкреслила, що ПАРЄ є місцем для діалогу, зокрема з політичних питань. У 2014 році в ПАРЄ "чітко і ясно" висловили позицію щодо "Криму і сходу України", і ця позиція відтоді не змінилася, зазначила Паск’є.
"Ми продовжуємо захищати принципи, закріплені в міжнародному праві, яким ми прихильні", - сказала вона.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав - Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії - і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання. Згодом до демаршу приєдналася делегація Швеції.
2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати перебіг передвиборчої кампанії в Україні.
Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.
"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.
3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.
Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.
а вот и образчик решалова:
"...В частности, среди таких тем она отметила ситуацию со сбитым самолетом, выполнявшим рейс MH17. Также она напомнила, что в ПАСЕ призвали Россию освободить украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе..."Источник: https://censor.net.ua/n3136174
Якщо (а так і є) воно " без тормозов", то пох йому ота публічна порка.
А щодо суспільства Московії яке ніби то міняється, то коли воно зміниться - тоді буде інша гра. А поки що тільки так - нах за поребрик, сам з собою грай.
Мотиви не важливі.
Тож ГудБай Пей Пей.
Вы простые четвертачные ***** !