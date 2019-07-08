 Данилюк підтвердив, що зацікавлений у посаді прем'єр-міністра України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю ТСН.Тиждень.
Відповідаючи на запитання, чи цікавить його посада прем'єра в перспективі, Данилюк сказав: "Не брехатиму, що мене це не цікавить".
Реагуючи на коментар, чому тоді погодився стати секретарем РНБО, чи мріяв про цю посаду або це "політичне заслання", Данилюк відповів: "Коли це в нас були заслання? Я говорив про цю посаду ще в 2014 році з Порошенком. У 2014 році ми про це говорили, але з політичних міркувань цього не сталося".
"Я АП як місце роботи, скажу чесно, не дуже люблю ... Щодня смикати за ниточки - не моє. Це мене дратує", - додав він.
Там зарплата повище буде і можливостей набити кишені теж
СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР, ГОЛОСУЙ ЗА "БАТЬКІВЩИНУ"
🤣🤣
😁
Чи вам краще щоб саджали НА ПОСАДИ сепаратистів?
Правда, бачу що зеботам подобається і перше і друге.
хатинка десь в Вишенках, а треба в Конче-Заспі, або хоч) в Лісниках...
і жінка-діти піддані Британської корони - гарний кандидат, незалежний!