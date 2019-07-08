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 Політика України
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Все про:прем'єр (217) РНБО (519) Данилюк Олександр (293)

 Данилюк підтвердив, що зацікавлений у посаді прем'єр-міністра України

Секретар РНБО України Олександр Данилюк заявив, що зацікавлений у посаді прем'єр-міністра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю ТСН.Тиждень.

Відповідаючи на запитання, чи цікавить його посада прем'єра в перспективі, Данилюк сказав: "Не брехатиму, що мене це не цікавить".

Реагуючи на коментар, чому тоді погодився стати секретарем РНБО, чи мріяв про цю посаду або це "політичне заслання", Данилюк відповів: "Коли це в нас були заслання? Я говорив про цю посаду ще в 2014 році з Порошенком. У 2014 році ми про це говорили, але з політичних міркувань цього не сталося".

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"Я АП як місце роботи, скажу чесно, не дуже люблю ... Щодня смикати за ниточки - не моє. Це мене дратує", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136173
 
 
 Топ коментарі
 
Звісно..
Там зарплата повище буде і можливостей набити кишені теж
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Новоє ліцо замішане в скандалі. У блазня інших не мається.
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ЕСЛИ ВЫ НЕ ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ ПОЛИТИКОЙ, ТО ПОЛИТИКА ЗАИНТЕРЕСУЕТСЯ ВАМИ.
СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР, ГОЛОСУЙ ЗА "БАТЬКІВЩИНУ"
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Звісно..
Там зарплата повище буде і можливостей набити кишені теж
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судишь про набите карманов по шоколадному кабмину Гройсмана?
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ПРацював на відповідальних фінансових посадах. В 95 кварталі не виступав... Не гірший за бідняка Кобалєва чи бабцю Юлю.
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Данилюка в преьеры, а в СНБО возвртить Турчинова.
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Да Вы то что же, хотите, чтобы Пастор на эту сепарню работал?
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Пока что сепарней оказывается трескотливый Порошенко.
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Новоє ліцо замішане в скандалі. У блазня інших не мається.
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Та оце отримав нову методичку і шпарю по ній. А шо?
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А ото, чем зе! закидается, хоть осталось? А то охота тож попробовать. Я ж теперь, с вовкиных слов инаугурационных, тож президент, как и остальные украинцы. А закидывается зе! нищаками в одно рыло - нехорошо, понимаш.
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Твой потолок менеджер админ-хоз отдела если атестацию пройдешь...
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Одна справа про Державу дбати, як Пастор, а зовсім інша баблом керувати
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ЕСЛИ ВЫ НЕ ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ ПОЛИТИКОЙ, ТО ПОЛИТИКА ЗАИНТЕРЕСУЕТСЯ ВАМИ.
СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР, ГОЛОСУЙ ЗА "БАТЬКІВЩИНУ"
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МАКСИМУМ ПОШИРЕНЬ!!! УЛЬТИМАТУМ ЗЕЛЕНСЬКОМУ ПРО ТЕЛЕМIСТ https://www.youtube.com/watch?v=xRwq87BZk14 - понятно много вопросов к нац корпусу но в данном случае реакция в пользу Украины
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Він підітреться тим ультиматумом і скаже шо це шютка. Вже проходили.
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Пєтрилло теж згоден, аж спотикаючись бігом!!
🤣🤣
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Пэдро на все посты годится,там где есть бабло
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В прем"єри б Юльку, але вона не погодиться бути хлопчиком для биття в шапіто.
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Вона сама здачі добрячої дасть!!
😁
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Юлька вже була прем'єром, за два роки від МВФ взяла 26 млрд зелених, які й зараз видихаємо, а при Гройсману моталася в ЄС і США, просила, щоб більше не давали. За 5 років уряд взяв тільки 5 млрд. Газовий зашморг накинула. Ще вистачить дурі знову її прем'єром? Дно.
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А как Данелюк относится к тому ,чтобы между каналами Россия 24 и канал Медведчук NewsOne был сегодня телемост,как говорят гибридники с Кремля «Відверта розмова між простими людьми давно назріла», Вообще то украинцы и ватники разные люди общего почти нет да и война сейчас идёт между Украиной и оккупантом Московией. Немцы в годы Второй мировой войны и то порядочнее были к трудолюбивым украинцам,когда Украина в их стойле вынуждено стояла.
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Гройсман, навіть, відмовлявся ставати Прем'єром до останнього, бо не хотів Данилюка міністром фінансів, але президент настояв, і він згодився. Висновки робіть самі.
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А как ты относишься к Пете, который все время воровал у наших бойцоы вместе с Медведчуком?
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Зеленский сказал что разберётся,и сказал что прокурор Луценко справляется, вы же видите как они все с нами играют ,такое впечатление что украинский народ в одном измерении,а государство в другом измерении
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Пустили козла в огород. Что вообще делает во власти нынешних либерастов бывший советник януковоща и бывший гройсмановский министр финансов, мастер спорта по переобуванию в прыжке и нарцис?
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Коли ординці пишуть либерасты то зовсім не паляться.
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Этот парень еще Гриценку ставил условия, что хочет быть премьером, получил отказ, потом всплыл возле Зеленского! Данилюк підтвердив, що зацікавлений у посаді прем'єр-міністра України - Цензор.НЕТ 4939
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Ну, розумій.те, у ЗеКоманди кадровий голод, будуть сидіти одразу на трьох табуретках.
Чи вам краще щоб саджали НА ПОСАДИ сепаратистів?
Правда, бачу що зеботам подобається і перше і друге.
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А Кабмін цей Пінкертон мамкин знайти зможе?
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канєшно нада), вчора в тсн тижні було інтер"ю з данилюком -
хатинка десь в Вишенках, а треба в Конче-Заспі, або хоч) в Лісниках...
і жінка-діти піддані Британської корони - гарний кандидат, незалежний! Данилюк підтвердив, що зацікавлений у посаді прем'єр-міністра України - Цензор.НЕТ 2365 Данилюк підтвердив, що зацікавлений у посаді прем'єр-міністра України - Цензор.НЕТ 4643 Данилюк підтвердив, що зацікавлений у посаді прем'єр-міністра України - Цензор.НЕТ 1373
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Шушара с шушарой легко договорится. В ордло они во власти , у нас заполняют.
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Данилюк понял, что "корыто" секретаря СНБО "недостаточно питательное"? Придётся заниматься вопросами подготовки силового противостояния агрессору, а у "блазенят" совсем иные интересы... Ума же, пакостить незаметно, не хватает, а пару раз оступится, "наломает дров", открыто, и "голову оторвут"...
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Снова захотелось что то поискать, но уже в Кабмине.
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відверто недотягує до посади, тому хай собі мріє.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДанилюк підтвердив, що зацікавлений у посаді прем'єр-міністра України
 
 
 
 
 
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