 Унаслідок негоди знеструмлено 132 населені пункти в 7 областях України, на Закарпатті пошкоджено дахи 95 житлових будинків, травмовано двох осіб, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 8 липня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер, дощ, град) сталося знеструмлення 132 населених пунктів у 7 областях, а саме: Київська – 64, Закарпатська – 26, Сумська – 16, Тернопільська – 12, Житомирська – 8, Кіровоградська – 5, Дніпропетровська – 1", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також повідомляється, що в Закарпатській області 7 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза, град) у двох населених пунктах на території Ужгородського та Іршавського районів пошкоджено дахи 95 житлових будинків, 2 дитячих садків, сільської ради та школи, повалено дерева.

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У с. Сюрте Іршавського району внаслідок падіння фрагментів покрівлі травмовано 2 особи, які від госпіталізації відмовилися.

Для допомоги населенню та прибирання повалених дерев залучалося 56 рятувальників о/с та 14 од. техніки ДСНС, прибрано 11 повалених дерев.

Місцевими органами влади вживаються заходи щодо ліквідації наслідків негоди.