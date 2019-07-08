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 Унаслідок негоди знеструмлено 132 населені пункти в 7 областях України, на Закарпатті пошкоджено дахи 95 житлових будинків, травмовано двох осіб, - ДСНС

Станом на 7 год. 8 липня в результаті ускладнення погодних умов (сильний вітер, дощ, град) сталося знеструмлення 132 населених пунктів у 7 областях

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 8 липня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер, дощ, град) сталося знеструмлення 132 населених пунктів у 7 областях, а саме: Київська – 64, Закарпатська – 26, Сумська – 16, Тернопільська – 12, Житомирська – 8, Кіровоградська – 5, Дніпропетровська – 1", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також повідомляється, що в Закарпатській області 7 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза, град) у двох населених пунктах на території Ужгородського та Іршавського районів пошкоджено дахи 95 житлових будинків, 2 дитячих садків, сільської ради та школи, повалено дерева.

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У с. Сюрте Іршавського району внаслідок падіння фрагментів покрівлі травмовано 2 особи, які від госпіталізації відмовилися.

Для допомоги населенню та прибирання повалених дерев залучалося 56 рятувальників о/с та 14 од. техніки ДСНС, прибрано 11 повалених дерев.

Місцевими органами влади вживаються заходи щодо ліквідації наслідків негоди.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136170
 
 
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ага. не было.

это же все устроили проклятые евробляхеры, по свиноверсии конечно.
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А ты что, не видишь - у "зраднюков", типа "замка "современных Нибелунгов", и тут виноват Порошенко... Это он дал команду засыпать небо йодистым серебром и вызвать ливни, с грозами и бурями, над Карпатами, чтобы напакостить Украине, которая за него не проголосовала......
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУнаслідок негоди знеструмлено 132 населені пункти в 7 областях України, на Закарпатті пошкоджено дахи 95 житлових будинків, травмовано двох осіб, - ДСНС
 
 
 
 
 
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