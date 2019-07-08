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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
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Все про:Грузія (566) ОБСЄ (2174) окупація (2086) резолюція (195)

 Комітет ПА ОБСЄ підтримав резолюцію про окупацію Росією частини Грузії

Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі підтримав резолюцію про окупацію Росією частини Грузії.

Про це йшлося під час засідання комітету ОБСЄ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Комітет ухвалив резолюцію, в якій Росію закликають скасувати своє рішення щодо визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії. Також у резолюції звинувачують Росію в анексії частини Грузії. Автором тексту резолюції є грузинська парламентарка Софіо Кацарава.

Крім того, в Парламентській асамблеї ОБСЄ висловили підтримку суверенітету та територіальної цілісності Грузії, а також засудили Росію за грубі порушення прав людини на окупованих грузинських територіях та нарощування військової присутності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз закликає Росію відновити польоти в Грузію

Нагадаємо, 7 липня в Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі ухвалили резолюцію з енергетичної безпеки в Європі, де згадуються газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік", а комітет з політичних питань та безпеки ПА ОБСЄ ухвалив резолюцію про мілітаризацію Росією окупованого Криму, Чорного та Азовського морів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136165
 
   
 Топ коментарі
 
Ура! К слепым вернулось зрение! Чудо!
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Та ні, навпаки,Клімкін сказав рішення про повернення рашки принято було до президентських виборів.Ставай перед зеркалом і кляни себе і своїх однодумців дегенератів які волали за петра.
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Дуже добра новина. В Гаагі сьогодня нове свято!!
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???? резолюцию они поддержали.... я бы подержал оккупацию части есвропейских стран что бы выражать им потом крайнюю озабоченность .... это то чем отвечают на резолюции
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А,,,фигеть!!! Проснулись.
Не прошло и пол-года?
Нет! Уже больше десяти лет!
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Пусть будут прокляты те кто голосовал за клоуна!
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Та ні, навпаки,Клімкін сказав рішення про повернення рашки принято було до президентських виборів.Ставай перед зеркалом і кляни себе і своїх однодумців дегенератів які волали за петра.
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давай прямую цитату Климкина о том что решение было принято до выборов
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спасибо. пропустил. до этого читал только о переговорах которые шли до выборов.
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А ви читайте все повністю, і бажано в оригіналі. Тому що в оригіналі - там "4. Рішення про повернення російської делегації до ПАРЄ було прийняте ДО (!) президентських виборів в Україні. Воно назрівало і було б ухвалено за будь-якого розвитку політичної ситуації в Україні." подано в тому контексті (наприклад, п.2. "Реальні, а не символічні, виклики з'являться ж тоді, коли ці країни та політики намагатимуться вирішувати питання Донбасу і енергетичної незалежності, наприклад газового транзиту, за наш рахунок"), що те рішення РЕАЛІЗОВАНЕ саме в цьому році саме тому, що зміна орендаря Будинку з химерами стала невідворотньою. Тому що Порошенко зі своєю командою (з Клімкіним, в т.ч.), як виявляється, до останнього опирався такому рішенню ПАРЄ. Тому що насправді рішення сильних світу цього про НАСПРАВДІ поверененя нашому ворогу права голосування в ПАРЄ було прийнято В 2017 РОЦІ! І до 2019-го таке рішення НЕ ПРИЙМАЛОСЬ саме тому, що з Будинку з химерами зовнішньою політикою України керувала саме команда Порошенка!
Тільки вчитуючись в оригінали (і в повні оригінали), ви зрозумієте те, що хотів сказати автор. Як і в цьому випадку: підкреслю, рішення про повернення права голосу ворогу було прийнято ще восени 2017-го! І при Порошенку воно не було реалізоване!
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И , например,решение о продаже Мистралей было принято (оплачено и изготовлено) ДО президентских выборов Петра, но он как гнусавая жаба лапки не сложил , а боролся и ПОБОРОЛ. Также и в других случаях было : референдум в Нидерландах , санкции каждые полгода и многое другое! Порох ---борец, а жаба--позер и профан, так и будет ныть, что нас никто не спрашивает, все уже решили о нас без нас,-- и пропускать удар за ударом...
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Мистрали не продали в 2015г. и это было сделано под сильным нажимом США - Абама постарался!
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Ровно за тоже самое, за что РФ пригласили (по воле зебени) в ПАСЕ, СССР выгнали из Лиги Наций - за оккупацию Финляндии.
Но зрады нет...
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"Українська історія звернула на бічну стежку: революція-інтервенція-реставрація.
Зеленський - це янукович-няшка, янукович з малиновим сиропом.
Стрімко наближається капітуляція, якої від нас вимагають московити і до якої нас м'яко ************ європейці.
У наступній Раді, після дочасних виборів, буде ватна більшість.

Проте, не сумуйте! Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам
спокою. Ми хотіли реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли
до Євросоюзу, а доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися,
доведеться взлетіти.
"Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається пораженцям.
Дмитро Корчинський
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Ну и что? Сейчас эти проститутки выразят очередное беспокойство и сделают очередной призыв к стране-бензоколонке.А потом начнут выть о том, что с Россией нужно говорить и снять санкции. В общем все так как в 1939 по поводу Германии.
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Грузинский ведущий жестко обматерил Путина в прямом эфире телеканала "Рустави 2". https://www.youtube.com/watch?v=f_-k2mODPRY
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"Я, вам отвечаю - я, вам ничего не должен". Цитата на кожен незручний випадок. Усе - занавес .
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Обсе прорашистская контора, гнать ее ссаными тряпками из Украины (!)
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Karl Shrayber
3 ч. ·

Хотят поговорить
Новый поворот старой темы: когда России с кем-то "надо поговорить", она обычно говорит сама с собой. Потому что больше ей говорить не с кем. Во всем мире только куски России, пересаженные в медиа-пространства других стран, могут с ней "поговорить".
Эти куски могут искренне соглашаться с тезисом, что весь мир "завидует величию России" и только и мечтает, как бы ее уничтожить. Эти подсадки "могут поговорить" о том, что "референдум в Крыму был проведен строго по закону". Эти метастазы, и, пожалуй, только они, на голубом глазу - и совершенно искренне - способны считать себя здоровой тканью, а весь остальной мир - пораженным "бездуховностью" и "русофобией" и обреченным лишь рабски прислушиваться к тому, что изрекает кремлевская опухоль.

Все же видят, с кем Кремлю "нужно поговорить". Не с Украиной, естественно. В существование Украины в Кремле просто не верят, о чем многократно и внятно заявляли. Им "нужно поговорить" с Медведчуком, со здешней метастазой Кремля, чего он совершенно не скрывает и не стесняется. Ему нужна поддержка к выборам. От Кремля. От кремлевской пропаганды. Даже не для того, чтобы набрать процент - хер ему, там давно потолок, - а чтобы еще больше расколоть электорат. До крови. Настоящей. Зомби и вампиры без нее не могут. И ведь расколет, пока ему никто толком не противодействует.
Я понимаю (догадываюсь), почему этот рак не хотел (или не мог) лечить Порошенко.
Я понимаю (догадываюсь), почему этот рак не может (или не хочет?) лечить Зеленский.
Но я не понимаю, сколько нам еще стоять против этой нескрываемо кремлевской сволочи без всякого участия закона (и других ветвей власти, которые демонстрируют или очевидную беспомощность, или откровенный саботаж - на выбор). Если закон Украины вот так откровенно против нас и за Медведчука, может, лучше прямо сказать, чтобы мы тут не *********** с какими-то непонятными идеями насчет "отстоять страну", "противостоять агрессии", "европейского вектора" и прочей ереси? Скажите, не стесняйтесь. Нам не привыкать.
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Охранник Медведчука - журналисту Ткачу: "У вас много рисков. Коллег ваших недавно в Африке убили" "Только что встречали самолет Медведчука из России. Далее не дословный диалог с охранником Медведчука:
- Вот не сидится Вам.
- У каждого своя работа.
- Да. Но у Вас рисков больше.
- Что Вы имеете ввиду?
- Коллег Ваших недавно в Африке убили.
- Это угроза?
- Нет. Просто говорю что у Вас много рисков", - написал он. Источник: https://censor.net.ua/n3131315
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."Антипутінська" коаліція в Європі розпалася на чотири кластери. Зараз на боці України залишаються країни, які є союзниками США...
..."Також я би виокремив позицію Берліна і Парижа. Тут вперед побіжить Макрон, і це вже видно. У напрямку до Кремля", - уточнив посол Роман Безсмертний.
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Далі цих резолюцій справа не піде.
росія цікава західним країнам як джерело природних ресурсів і цього не змінити
русня може вирізати чеченців, створювати квазі республіки, вбивати тисячі людей, збивати цивільні літаки, підступно нападати на сусідів, анексовувати території, бомбардувати Сирію, провокувати війська НАТО, влаштовувати чужими руками теракти на теренах Європи, махлювати в спорті, втручатись у вибори західних країн.. перелік ще довгий.
І ЇМ НІЧОГО ЗА ЦЕ НЕ БУДЕ
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По сравнению с 40 годами вождения Моисеем по пустыне 11 лет на признание ОБСЕ оккупации Грузии парашей вообще не срок. Они подарили всем слепым надежду. Комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии - Цензор.НЕТ 5325
Комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии - Цензор.НЕТ 6622
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на знаю кто давал название статье, но воскресенье явно оставило на нем алкогольный беспробудный след...

Комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии
Комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии - Цензор.НЕТ 5418Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии.

Комитет принял резолюцию, в которой Россию призывают отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Также в резолюции обвиняют Россию в аннексии части Грузии. Автором текста резолюции является грузинский парламентарий София Кацарава.
Кроме того, в Парламентской ассамблее ОБСЕ выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также осудили Россию за грубые нарушения прав человека на оккупированных грузинских территориях и наращивание военного присутствия.
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"Иди на ***, вонючий оккупант": ведущий главного канала Грузии обложил Путина в эфире отборными матами

«На нашей красивой земле нет места такому убогому существу», - сказал ведущий в одном из самых цензурных предложений своего резкого обращения.

Главный грузинский телеканал «Рустави 2» на полторы минуты перешел на русский язык ради обращения к президенту России Владимира Путина.
Ведущий программы «P. S» Георгий Габуниа в эфире канала обложил российского президента откровенными русскими матерными словами, напомнив о том, что он является лидером страны-оккупанта. «На нашей красивой земле нет места такому убогому существу», - сказал ведущий в одном из самых цензурных предложений своего резкого обращения. «Ты, вонючий оккупант», - сказал Габуниа.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономКомітет ПА ОБСЄ підтримав резолюцію про окупацію Росією частини Грузії
 
 
 
 
 
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