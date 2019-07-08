 Комітет ПА ОБСЄ підтримав резолюцію про окупацію Росією частини Грузії

Про це йшлося під час засідання комітету ОБСЄ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Комітет ухвалив резолюцію, в якій Росію закликають скасувати своє рішення щодо визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії. Також у резолюції звинувачують Росію в анексії частини Грузії. Автором тексту резолюції є грузинська парламентарка Софіо Кацарава.
Крім того, в Парламентській асамблеї ОБСЄ висловили підтримку суверенітету та територіальної цілісності Грузії, а також засудили Росію за грубі порушення прав людини на окупованих грузинських територіях та нарощування військової присутності.
Нагадаємо, 7 липня в Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі ухвалили резолюцію з енергетичної безпеки в Європі, де згадуються газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік", а комітет з політичних питань та безпеки ПА ОБСЄ ухвалив резолюцію про мілітаризацію Росією окупованого Криму, Чорного та Азовського морів.
Не прошло и пол-года?
Нет! Уже больше десяти лет!
Тільки вчитуючись в оригінали (і в повні оригінали), ви зрозумієте те, що хотів сказати автор. Як і в цьому випадку: підкреслю, рішення про повернення права голосу ворогу було прийнято ще восени 2017-го! І при Порошенку воно не було реалізоване!
Но зрады нет...
Зеленський - це янукович-няшка, янукович з малиновим сиропом.
Стрімко наближається капітуляція, якої від нас вимагають московити і до якої нас м'яко ************ європейці.
У наступній Раді, після дочасних виборів, буде ватна більшість.
Проте, не сумуйте! Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам
спокою. Ми хотіли реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли
до Євросоюзу, а доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися,
доведеться взлетіти.
"Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається пораженцям.
Дмитро Корчинський
3 ч. ·
Хотят поговорить
Новый поворот старой темы: когда России с кем-то "надо поговорить", она обычно говорит сама с собой. Потому что больше ей говорить не с кем. Во всем мире только куски России, пересаженные в медиа-пространства других стран, могут с ней "поговорить".
Эти куски могут искренне соглашаться с тезисом, что весь мир "завидует величию России" и только и мечтает, как бы ее уничтожить. Эти подсадки "могут поговорить" о том, что "референдум в Крыму был проведен строго по закону". Эти метастазы, и, пожалуй, только они, на голубом глазу - и совершенно искренне - способны считать себя здоровой тканью, а весь остальной мир - пораженным "бездуховностью" и "русофобией" и обреченным лишь рабски прислушиваться к тому, что изрекает кремлевская опухоль.
Все же видят, с кем Кремлю "нужно поговорить". Не с Украиной, естественно. В существование Украины в Кремле просто не верят, о чем многократно и внятно заявляли. Им "нужно поговорить" с Медведчуком, со здешней метастазой Кремля, чего он совершенно не скрывает и не стесняется. Ему нужна поддержка к выборам. От Кремля. От кремлевской пропаганды. Даже не для того, чтобы набрать процент - хер ему, там давно потолок, - а чтобы еще больше расколоть электорат. До крови. Настоящей. Зомби и вампиры без нее не могут. И ведь расколет, пока ему никто толком не противодействует.
Я понимаю (догадываюсь), почему этот рак не хотел (или не мог) лечить Порошенко.
Я понимаю (догадываюсь), почему этот рак не может (или не хочет?) лечить Зеленский.
Но я не понимаю, сколько нам еще стоять против этой нескрываемо кремлевской сволочи без всякого участия закона (и других ветвей власти, которые демонстрируют или очевидную беспомощность, или откровенный саботаж - на выбор). Если закон Украины вот так откровенно против нас и за Медведчука, может, лучше прямо сказать, чтобы мы тут не *********** с какими-то непонятными идеями насчет "отстоять страну", "противостоять агрессии", "европейского вектора" и прочей ереси? Скажите, не стесняйтесь. Нам не привыкать.
- Вот не сидится Вам.
- У каждого своя работа.
- Да. Но у Вас рисков больше.
- Что Вы имеете ввиду?
- Коллег Ваших недавно в Африке убили.
- Это угроза?
- Нет. Просто говорю что у Вас много рисков", - написал он. Источник: https://censor.net.ua/n3131315
..."Також я би виокремив позицію Берліна і Парижа. Тут вперед побіжить Макрон, і це вже видно. У напрямку до Кремля", - уточнив посол Роман Безсмертний.
росія цікава західним країнам як джерело природних ресурсів і цього не змінити
русня може вирізати чеченців, створювати квазі республіки, вбивати тисячі людей, збивати цивільні літаки, підступно нападати на сусідів, анексовувати території, бомбардувати Сирію, провокувати війська НАТО, влаштовувати чужими руками теракти на теренах Європи, махлювати в спорті, втручатись у вибори західних країн.. перелік ще довгий.
І ЇМ НІЧОГО ЗА ЦЕ НЕ БУДЕ
Комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии.
Комитет принял резолюцию, в которой Россию призывают отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Также в резолюции обвиняют Россию в аннексии части Грузии. Автором текста резолюции является грузинский парламентарий София Кацарава.
Кроме того, в Парламентской ассамблее ОБСЕ выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также осудили Россию за грубые нарушения прав человека на оккупированных грузинских территориях и наращивание военного присутствия.
«На нашей красивой земле нет места такому убогому существу», - сказал ведущий в одном из самых цензурных предложений своего резкого обращения.
Главный грузинский телеканал «Рустави 2» на полторы минуты перешел на русский язык ради обращения к президенту России Владимира Путина.
Ведущий программы «P. S» Георгий Габуниа в эфире канала обложил российского президента откровенными русскими матерными словами, напомнив о том, что он является лидером страны-оккупанта. «На нашей красивой земле нет места такому убогому существу», - сказал ведущий в одном из самых цензурных предложений своего резкого обращения. «Ты, вонючий оккупант», - сказал Габуниа.