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 Політика України
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 Понад 70 тисяч українців уже змінили місце голосування на виборах до ВР, - Держреєстр

Станом на 8 липня 70 604 українці змінили місце голосування на виборах до Верховної Ради України, призначених на 21 липня.

Згідно з інформацією на сайті Держреєстру виборців, зокрема, тимчасово змінили місце голосування 907 жителів Автономної Республіки Крим та 256 жителів Севастополя, 14 403 донеччанина та 7745 луганчан, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, змінити місце голосування для участі у позачергових виборах до Верховної Ради можна до 15 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виборчі бюлетені почнуть передавати в окружкоми, - ЦВК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136161
 
 
 Топ коментарі
 
Путіну не потрібен Донбас, Путіну потрібна вся Україна, бо Російська імперія не можлива без України. Йому потрібна Слобожанщина, Буковина, Поділля, Полісся, Закарпаття, Галичина, бо без них Російської імперії не існує.
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"Манит, манит, манит карусель
В путешествие по замкнутому кругу..."
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сепарню мобилизуют.

последний и решительный бой
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"Манит, манит, манит карусель
В путешествие по замкнутому кругу..."
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сепарню мобилизуют.

последний и решительный бой
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Путіну не потрібен Донбас, Путіну потрібна вся Україна, бо Російська імперія не можлива без України. Йому потрібна Слобожанщина, Буковина, Поділля, Полісся, Закарпаття, Галичина, бо без них Російської імперії не існує.
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вона подихає без України, це в нього останні 3-5 років, от і пішла навала
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🤣🤣особенно пастухи из тернополя и львовской области нужны
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Електорат медведчука готують.

Треба всім голосувати за проукраїнські сили.

Голос-ЄС-РПЛ-націоналістів-Гройсмана, та за будь-кого, хто засудив пУйла
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Голос ни за что.
Зеля до выборов также может засудить. Но целевая аудитория зели просепарская.
Голос - тема сепарская, но для проукраинскаго электората.
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Готуються масові фальсифікації за СН, за Партію Регіонів.
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Ещё несколько лет демократии, и от Украины останутся несколько кускочков: малороссия-новороссия-гагаузия и проч.
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це шо мародьор лише на 70 тисяч грошенят дав? зовсім жадібний став
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПонад 70 тисяч українців уже змінили місце голосування на виборах до ВР, - Держреєстр
 
 
 
 
 
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