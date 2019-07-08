 Понад 70 тисяч українців уже змінили місце голосування на виборах до ВР, - Держреєстр

Згідно з інформацією на сайті Держреєстру виборців, зокрема, тимчасово змінили місце голосування 907 жителів Автономної Республіки Крим та 256 жителів Севастополя, 14 403 донеччанина та 7745 луганчан, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, змінити місце голосування для участі у позачергових виборах до Верховної Ради можна до 15 липня.

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