 Понад 70 тисяч українців уже змінили місце голосування на виборах до ВР, - Держреєстр

Згідно з інформацією на сайті Держреєстру виборців, зокрема, тимчасово змінили місце голосування 907 жителів Автономної Республіки Крим та 256 жителів Севастополя, 14 403 донеччанина та 7745 луганчан, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, змінити місце голосування для участі у позачергових виборах до Верховної Ради можна до 15 липня.
В путешествие по замкнутому кругу..."
последний и решительный бой
Треба всім голосувати за проукраїнські сили.
Голос-ЄС-РПЛ-націоналістів-Гройсмана, та за будь-кого, хто засудив пУйла
Зеля до выборов также может засудить. Но целевая аудитория зели просепарская.
Голос - тема сепарская, но для проукраинскаго электората.
СН,за Партію Регіонів.