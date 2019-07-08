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Все про:Зеленський (1967) Туск (200) Хомчак (47) Станиця Луганська (7)

 Хомчак про розведення військ у Станиці Луганській: Жодної "зради" немає

Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Дональд Туск відвідали командно-спостережний пункт 8-ї роти 25-ї окремої повітрянодесантної бригади Збройних сил України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, на КСП вони заслухали доповідь про поточну ситуацію в районі проведення Операції Об'єднаних сил.

"Війська всі розведені. Командири готові. "Зради" жодної немає", - зазначив начальник Генерального штабу - Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Також президент України поспілкувався із заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марком Етерінгтоном щодо координації дій у цьому регіоні.

Крім того, глава держави оглянув позиції українських військових, перенесені в результаті розведення сил, і ознайомився з гуманітарними проектами на Донбасі, які реалізуються за підтримки Європейського Союзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителі Донбасу потрапили в пастку російської війни, гуманітарні наслідки катастрофічні, - Туск за підсумками візиту до Станиці Луганської

Нагадаємо, розведення сил з боку Збройних сил України і бойовиків російсько-окупаційних військ у районі Станиці Луганської почалося 26 червня і завершилося 30 червня. Його фіксували представники Моніторингової місії ОБСЄ.

2 липня в Міноборони повідомили, що в районі Станиці Луганської після заяви бойовиків про виведення своїх сил залишаються групи військовослужбовців російських окупаційних військ, які видають себе за місцевих жителів, переодягнувшись у цивільний одяг.

Також читайте: Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136160
 
 
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Хомчак подтвердит что Иловайска не было Хомчак о разведении войск в Станице Луганской: Никакой "зрады" нет - Цензор.НЕТ 527
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Ляшко стебается над наркоманом... Хомчак о разведении войск в Станице Луганской: Никакой "зрады" нет - Цензор.НЕТ 5034

Хомчак о разведении войск в Станице Луганской: Никакой "зрады" нет - Цензор.НЕТ 7343 Олег Ляшко‏Подлинная учетная запись @OVLiashko 5 ч.5 часов назад

Повідомлення світових змі про те, що Зеленський наркоман, принизливі для українців.
Тому мій законопроект про наркологічне обстеження кандидатів у президенти і депутати як ніколи на часі. @ZelenskyyUa, не хочете показати усім іншим приклад і здати аналізи добровільно?!

Хомчак о разведении войск в Станице Луганской: Никакой "зрады" нет - Цензор.НЕТ 7832
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В 1917-18 роках , захотіли осьтакого Зеленсько- Хомчаковського "миру" ,а вже в 32-33 роках , їли своїх дітей. Ті 75 відсотків , мають виправити ситуацію і не дати захопити їм і законодавчу владу , як і ті 25 відсотків , які проголосували Пороха , який і створив ситуацію , яка привела до влади відкритих зрадників.
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Залишити обладнані ЗСУ позиції і днмонтувати їх , безкмовно є "перемогою". І ця людина керує армією . Цікаво , коли вже окупант виведе свої війська хоча б з того ж Дебальцевого, чи Путлєр не дозволяє ? .
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Дуже смішно читати--коли клоун ,який нічого не розуміє в військовій справі оглядає і дає рекомендації позицій військових На сцені 95 кварталу --тільки там він може керувати.
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Хомчак-это жополиз.Таких нужно гнать из армии.
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Ну как нема зради?
Вопрос - для чего там сейчас строить мост когда вовсю идет война, гибнут наши люди и там раздаются паспорта чужой страны? Этот мост выгоден только оккупантам!
Чтобы пенсам было удобнее получать пенсию? Да мне насрать на пенсов с оккупированной территории! Украине с первого дня надо было прекращать финансировать террористов!
Пенсию должны получать только те, кто переехал с оккупированных территорий на постоянку!
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Вова. Не слушай труса и предателя. Оно уже бросило братьев под иловайском- предав наши ценности и Родину. А ты их героями делаешь- Хамчак, Береза,Матиос...сидоры.
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Ми здали позиції! Ніякої зради немає!, Ми відступили героїчно. Ніякої зради немає! Ми здалися героїчно в полон. Ніякої зради не має! Ми злили секретну інформацію. Ніякої зради немає! Ми підставили своїх. Ніякої зради немає! Це має стати офіційним гаслом доповідді наших військовокомандуючих. Холопи, ніякої зради немає.....
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