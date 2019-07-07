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 Діти п'яти загиблих захисників України відпочинуть в Австрії, - Міноборони

З Дніпра на літній відпочинок в Австрії виїхали п'ятеро дітей воїнів-героїв, які загинули в зоні бойових дій на сході України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформагентство Міноборони "АрміяInform", у Львові підлітки приєднаються до більшої групи. Загалом близько півсотні дітей з різних областей вирушать до таборів Австрії.

"В Австрії підлітків очікує насичена пізнавально-розважальна програма, зокрема активний відпочинок, екскурсії, відвідини замків, зоопарку, ферми, знайомство з архітектурою і природою цієї країни", - розповіла начальник управління з питань учасників АТО Дніпропетровської облдержадміністрації Наталія Коршун.

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На канікули поїхали діти віком від 10 до 14 років. Подорож до Австрії триватиме два тижні. Юних мандрівників супроводжуватиме психолог. Загалом із 2015 року за кордоном побували понад 300 дітей захисників України з Дніпропетровської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136159
 
   
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надеюсь, они от вирусного энцефалита привиты? а то может тот еще отдых получиться...
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А улицу и памятник Кульчицкому в Вене им покажут?
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