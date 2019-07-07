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 Політика України, Суспільство
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Все про:пропаганда (1190) СБУ (4472) Newsone (22) Європейська Солідарність (50)

 У Порошенка закликали СБУ "миттєво відреагувати" на телеміст каналу Медведчука з каналом "Росія"

Анонсований на 12 липня "телеміст" з участю забороненого в Україні пропагандистського телеканалу "Росія-24" та українського каналу, що належить до медіагрупи Віктора Медведчука, - це серйозний виклик всій інформаційній безпеці України.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

У партії вважають, що цей проект - це безумовна легалізація пропагандистського російського контенту через українські мас-медіа, яку ми трактуємо як дії, які створюють реальні загрози національним інтересам, суверенітету і територіальній цілісності України.

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"Європейська Солідарність" нагадує, що згідно указу президента України Петра Порошенка №549/2015 від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" телеканал "Росія-24", який належить до структури Федерального державного підприємства "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія" і який фінансується з бюджету країни-агресора, перебуває під санкціями. Тобто, щодо каналу діє норма про "обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування".

Ми нагадуємо ініціаторам та безпосереднім виконавцям цього "телевізійного шоу", що умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності підпадають під кримінальне розслідування.

Ми вважаємо, що проведення так званого "телемосту" - це безпосередня провокація з боку Кремля. Це ще один механізм впливу на українців під час виборчої кампанії. Мета Москви проста: через буцімто розмови "про мир" завести до Верховної Ради України якомога більшу кількість проросійських депутатів, аби політично закріпити реванш у стінах Верховної Ради.

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Ми закликаємо Службу безпеки України, Раду національної безпеки і оборони України, Національну раду з питань телебачення і радіомовлення дати миттєву реакцію щодо так званого "телемосту", анонсованого пропагандистським каналом Володимира Путіна.

Ми попереджаємо, що у разі відсутності такої реакції, залишаємо за собою право на протест проти бездіяльності вказаних органів", - йдеться в повідомленні.

У політсилі наголошують, що "телемости з Росією можливі лише тоді, коли останній чобіт російського військового покине територію України".

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

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У понеділок, 8 липня, під будівлею телеканалу NewsOne на вулиці Польовій зберуться противники телемосту з пропагандистським каналом "Росія".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136158
 
   
 Топ коментарі
 
и не говори...
Понятное дело, что Зе и без его советов прикроет этот сепарский, подрывной канал и арестует агента московии Медведчука...
Вот завтра наверное это и сделает...
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какой не прикрытый цинизм от пэпы..
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Петя проснулся. А почему 5 лет в упор не замечал что Мертвечук безальтернативный переговорщик и правая рука на переговорах в минске и называл всех агентами кремля кто хотел Мертвечука повесить за яйца?
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Ватники, видать и в правду Порох вас согнул в бараний рог, раз вы без его имени спать не ложитесь.
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Хотел бы я видеть как ты барану рога гнешь выглядывая у куратора из голенища.
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Завтра облава с центра ГПУ всех накроет.
Генпрок сказал - он Петра видел.
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ЗЕ таки чемпион!!!
В Гугле по запросам сразу находит фотографию ЗЕ:
Первое место по запросу "наркоман".
Второе место по запросу "малорос".
Третье место по запросу "клоун".

Те, кому ЗЕсцакли еще не совсем глаза залили, можете проверить. Удивительно, но факт.
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Порошенко будет сидеть. Причем очень скоро дело сие произойдет: безнаказанность заканчивается. А телеканал хороший.
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хряку рило підрізали, а воно все одно вже навіть ратицями в корито лізе
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Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Як всегда брешет попандупало петруся

Сам команду дал на программму и в кусты
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Арестуйте агентуру России в Украине и срочно опечатайте их СМИ все!!! Психологическая война (син. психологические операции) - психологическое воздействие на войска (силы) противника и население с целью их деморализации и склонения к прекращению сопротивления. Может проводиться в ходе подготовки к проведению военных операций и/или в их ходе. В СССР в том же значении использовался термин спецпропаганда. Россия ведет войну против Украины не только горячую, а и партизанскую, и наемников и ЧВК, и Холодную войну, и психологическую, и экономическую, и хакерскую, шпионскую и агентурную и т.д. Путин в лице Медведчука и партии регионов во власть может зайти Украины так сказать закатить прямо в Раду своего троянского коня. И Путин имеет кучу СМИ в лице Медведчука и Партии Регионов - это и телеканалы и интернет СМИ и Блогере и Влогеры и общественные организации и газеты раздают возле метро с пропагандой пророссийской и радио и так далее. Смотрел недавно передачу в ютубе русскую про то, как они вели борьбу при помощи музыки с США и когда США присылали джазовых исполнителей, то залы были забитые и это был провал идеологический. И русские короче говорят, что культурная война мощнее горячей. И можно вербовать умы людей при помощи музыки, кино, книг и прочего. Существует такая штука, как социальная инженерия и она работает не с сознанием человека, а с подсознанием! то бишь вокруг человека создается все на что сознание не обращает внимания, а подсознание это видит и оно откладывается в подсознание. То бишь Москва приказала всюду в Украине развешать совковые таблички, названия улиц, эмблемы, звезды на крышах, памятники, и т.д. Делается это для создания у человека в подсознание, что он живет не в Украине, а в СССР или в России. Также Россия нанимает уличных музыкантов, которые стоят на улице и поют песни совковые или пророссийские, чтобы в подсознании поселить мысли про Россию - это идеологическая вербовка прямо в подсознании!!! психологическая война! Также кино советское должно в подсознании вызывать эффект вербующий за Россию. Человек даже не подозревает, как играют с его подсознанием! Украине нужно создать комитет, который будет отвечать за информационную безопасность граждан, чтобы их не вербовали! Нужно наоборот создавать сильное министерство Украинской культуры и не только старой, а и новой!!! Нужно всюду снять таблички не государства Украины, как в Одессе на почте до сих пор совковые таблички висят и люди ходят на почту советского союза в подсознании. Нужно всюду названия Украинские сделать! Нужно убрать все совковое и строить все новое Украинское! Люди должны вокруг себя видеть Украину, а не то, что нацепляла военная машина пропаганды СССР вокруг для создания реальности СССР. Все должно быть Украина!!!
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в статье 111 гос измена пункт за нарушение информационной безопасности!
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Эта мафия за кулисами обнимается и целуется, но без "разделяй и властвуй" ничего не работает. Если сказать что это вызывает ненависть к этим "мессиям" это ничего не сказать.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Порошенка закликали СБУ "миттєво відреагувати" на телеміст каналу Медведчука з каналом "Росія"
 
 
 
 
 
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