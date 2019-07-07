 У Порошенка закликали СБУ "миттєво відреагувати" на телеміст каналу Медведчука з каналом "Росія"

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

У партії вважають, що цей проект - це безумовна легалізація пропагандистського російського контенту через українські мас-медіа, яку ми трактуємо як дії, які створюють реальні загрози національним інтересам, суверенітету і територіальній цілісності України.

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"Європейська Солідарність" нагадує, що згідно указу президента України Петра Порошенка №549/2015 від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" телеканал "Росія-24", який належить до структури Федерального державного підприємства "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія" і який фінансується з бюджету країни-агресора, перебуває під санкціями. Тобто, щодо каналу діє норма про "обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування".

Ми нагадуємо ініціаторам та безпосереднім виконавцям цього "телевізійного шоу", що умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності підпадають під кримінальне розслідування.

Ми вважаємо, що проведення так званого "телемосту" - це безпосередня провокація з боку Кремля. Це ще один механізм впливу на українців під час виборчої кампанії. Мета Москви проста: через буцімто розмови "про мир" завести до Верховної Ради України якомога більшу кількість проросійських депутатів, аби політично закріпити реванш у стінах Верховної Ради.

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Ми закликаємо Службу безпеки України, Раду національної безпеки і оборони України, Національну раду з питань телебачення і радіомовлення дати миттєву реакцію щодо так званого "телемосту", анонсованого пропагандистським каналом Володимира Путіна.

Ми попереджаємо, що у разі відсутності такої реакції, залишаємо за собою право на протест проти бездіяльності вказаних органів", - йдеться в повідомленні.

У політсилі наголошують, що "телемости з Росією можливі лише тоді, коли останній чобіт російського військового покине територію України".

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

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У понеділок, 8 липня, під будівлею телеканалу NewsOne на вулиці Польовій зберуться противники телемосту з пропагандистським каналом "Росія".