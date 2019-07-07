 До спільної заяви за наслідками демаршу в ПАРЄ приєднався глава делегації Великої Британії, - Ар'єв

Про це у фейсбуці повідомив голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв (фракція "Блок Петра Порошенка"), інформує Цензор.НЕТ.
"До спільної заяви за наслідками демаршу в ПАРЄ делегатів семи країн, крім представників Швеції, приєднався глава делегації Великої Британії. Працюємо далі", - написав він.
Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.
На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав - Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії - і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання. Згодом до демаршу приєдналася делегація Швеції.
2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати перебіг передвиборчої кампанії в Україні.
Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.
"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.
3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.
Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.
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Так поэтому Великобритания, являясь безапелляционным союзником США и соглядатаем Европы от имени США и присоединилась к демаршу. Паходу, казламордых вышвырнут из ПАСЕ повторно...
Ця фраза і є гаслом всієї зовнішньої політики України часів смути.
Їх ніхто не запитує.
А вони й не збираються заморочуватися і питати інших. Краще вже на концерт Монатіка сходити, на Вечірній квартал, вихідні провести в колі друзів і зжерти шаурму під липами.
Та й за 1,5 місяці не знайшлося часу і можливості поговорити з міністром МЗС.
За президентства Порошенка, Франція відмовилася від містралів, ЄС ввело санкції, ЄС відмовилося від проекту «Південний потік», Меркель двічі намагалася говорити з Хйлом про Північний потік-2, двічі неуспішно, аж поки не згадали що той проект може відбутися лише за збереження транзиту через Україну. Після цього Європарламент приймав рішення про відмову від нього, наші дипломати старалися і лобіювали.
А клоуна просто ніхто не запитує.
Ну і хрен з ним.
Клоун втратив аргумент у вигляді ПАРЄ в обмін на дулю.
Зараз клоун втратить наступний аргумент у вигляді транзиту російського газу через Україну, тисячі людей будуть звільнені, держава втратить мільярди доларів.
Але найголовніше - в України зникне ще один, і чи не найголовніший аргумент в обороні територій.
Що буде стримувати Хйла йти далі?
Нічого, і точно його не зможе стримати мяукаюча істота, якої ніхто не запитує.
Mason Lemberg
Но Германия с Францией не хотят баблосы терять.
Где то рядом Италия, Греция....
Путін - проти Порошенка і його команди
Шарій - проти Європейської Солідарності
Опоблок - проти Європейської Солідарності
Коломойський - проти Європейської Солідарності
ВО Свобода - проти Європейської Солідарності
Національні Дружини - проти Європейської Солідарності
Дрім Тім.