 До спільної заяви за наслідками демаршу в ПАРЄ приєднався глава делегації Великої Британії, - Ар'єв

Про це у фейсбуці повідомив голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв (фракція "Блок Петра Порошенка"), інформує Цензор.НЕТ.

"До спільної заяви за наслідками демаршу в ПАРЄ делегатів семи країн, крім представників Швеції, приєднався глава делегації Великої Британії. Працюємо далі", - написав він.

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Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав - Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії - і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання. Згодом до демаршу приєдналася делегація Швеції.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати перебіг передвиборчої кампанії в Україні.

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Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.

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