EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України, За кордоном
  2514  24
Все про:Ар'єв (231) Велика Британія (1014) ПАРЄ (557)

 До спільної заяви за наслідками демаршу в ПАРЄ приєднався глава делегації Великої Британії, - Ар'єв

Глава делегації Великої Британії приєднався до демаршу країн, організованому через підтвердження ПАРЄ повноважень російської делегації.

Про це у фейсбуці повідомив голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв (фракція "Блок Петра Порошенка"), інформує Цензор.НЕТ.

"До спільної заяви за наслідками демаршу в ПАРЄ делегатів семи країн, крім представників Швеції, приєднався глава делегації Великої Британії. Працюємо далі", - написав він.

Дивіться також: Ми підготували петицію в ПАРЄ з вимогою тиснути на Росію в питанні звільнення українських моряків, - Ірина Геращенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

До спільної заяви за наслідками демаршу в ПАРЄ приєднався глава делегації Великої Британії, - Арєв 01

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав - Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії - і частина словацьких парламентаріїв покинули засідання. Згодом до демаршу приєдналася делегація Швеції.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати перебіг передвиборчої кампанії в Україні.

Читайте також: Кулеба про ситуацію в ПАРЄ: Яскравий початок епохи примирення з РФ. Все, що бачили дипломати за лаштунками, вилізло назовні

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.

Читайте також: Парламент наступного скликання може змінити рішення про участь української делегації в ПАРЄ, - Мін'юст

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136157
 
   
 Топ коментарі
 
«Нас ніхто не запитує» - так пояснив ситуацію з поверненням росії в ПАРЄ і будівництвом Північного потоку-2 клоун, який завдяки населенню, очолює Україну.

Ця фраза і є гаслом всієї зовнішньої політики України часів смути.
Їх ніхто не запитує.
А вони й не збираються заморочуватися і питати інших. Краще вже на концерт Монатіка сходити, на Вечірній квартал, вихідні провести в колі друзів і зжерти шаурму під липами.
Та й за 1,5 місяці не знайшлося часу і можливості поговорити з міністром МЗС.
За президентства Порошенка, Франція відмовилася від містралів, ЄС ввело санкції, ЄС відмовилося від проекту «Південний потік», Меркель двічі намагалася говорити з Хйлом про Північний потік-2, двічі неуспішно, аж поки не згадали що той проект може відбутися лише за збереження транзиту через Україну. Після цього Європарламент приймав рішення про відмову від нього, наші дипломати старалися і лобіювали.
А клоуна просто ніхто не запитує.
Ну і хрен з ним.
Клоун втратив аргумент у вигляді ПАРЄ в обмін на дулю.
Зараз клоун втратить наступний аргумент у вигляді транзиту російського газу через Україну, тисячі людей будуть звільнені, держава втратить мільярди доларів.
Але найголовніше - в України зникне ще один, і чи не найголовніший аргумент в обороні територій.
Що буде стримувати Хйла йти далі?
Нічого, і точно його не зможе стримати мяукаюча істота, якої ніхто не запитує.
Mason Lemberg
 показати весь коментар
 
Неплохо было бы рассказать друзьям в ПАСЕ о сговоре зеленского с пуйлом и о том как Климкин этот сговор сорвал. И не надо выбирать выражения - всё уже итак откровенно.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
О-о-о-о-о-о... Прямо скажем хреновые дела у казламордых коцсапаф... Хреновые... К совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ присоединился глава делегации Великобритании, - Арьев - Цензор.НЕТ 1180
 показати весь коментар
 
 
Что-то мне непонятно, кто там воду мутит, зачем голосовали за возврат паРаши, а потом демарши.При чем за возврат голосовала и Великобритания. Обычно это готовится заранее и страны уже знают как голосовать. Непонятно.Это все топчет европейские ценности и унижает ЕС. Нельзя было такого делать, теперь как-то нужно исправлять.
 показати весь коментар
 
А што может быть непонятного с фрау Риббентроп ???
 показати весь коментар
 
Так это Меркель одна наворотила? Не думаю,что ей одной под силу.
 показати весь коментар
 
Демарши делают те делегации. которые против. К сожалению в ПАСЕ они в меньшинстве - также как в меньшинстве здоровые люди в Украине
 показати весь коментар
 
 
Главное не в количестве а главное в качестве. Статус и слово Великобритании перекрывает слово десятка стран статусом ниже. Не зря же вся Европа и другие отсталые страны третьего мира ждали согласия именно Франции и Германии на возвращения ФедоРашки в ПАСЕ.
 показати весь коментар
 
 
А статус Америки еще выше и Америка против этого возврата.Чего же это Германия и Франция не прислушиваются к Америке? И чего тогда ЗЕ ездит во Францию, их президент к нам и такая фигня получается.Нужно и Меркель на Донбасс приволочь,чтобы эта карга увидела,что там творится и что это может перекинутся и на Европу.
 показати весь коментар
 
А статус Америки еще выше

.................................
Так поэтому Великобритания, являясь безапелляционным союзником США и соглядатаем Европы от имени США и присоединилась к демаршу. Паходу, казламордых вышвырнут из ПАСЕ повторно... До спільної заяви за наслідками демаршу в ПАРЄ приєднався глава делегації Великої Британії, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 9798
 показати весь коментар
 
 
Вроде не вся делегация присоединилась, а только один глава делегации.
 показати весь коментар
 
Да нет, ПАСЕ не такая уж демократичная организация,чтобы каждый как хотел так и голосовал.Кто-то там серьезно воду мутит за кацапов.
 показати весь коментар
 
нет там каждый депутат голосует отдельно и как правило голосование тайное
 показати весь коментар
 
Тайное, но согласованное и за 2 мес. уже было ясно, что будут голосовать за возврат Кацапстана.
 показати весь коментар
 
Із усієї делегації Британії за проголосував аж 1 депутат...
 показати весь коментар
 
 
Почему Украина не проводит диверсионно -пропагандистскую деятельность на рассии? Украине нужно раскалывать рассию и сделать всё ,чтобы на рассии началась гражданская война .Чечены должны подняться с оружием в руках ,потому что их грабит путинская банда .
 показати весь коментар
 
 
І лише Зєлєнскій " не може вплинути на ситуацію", бо не знає, що очі бояться, а руки - роблять.
 показати весь коментар
 
 
«Нас ніхто не запитує» - так пояснив ситуацію з поверненням росії в ПАРЄ і будівництвом Північного потоку-2 клоун, який завдяки населенню, очолює Україну.

Ця фраза і є гаслом всієї зовнішньої політики України часів смути.
Їх ніхто не запитує.
А вони й не збираються заморочуватися і питати інших. Краще вже на концерт Монатіка сходити, на Вечірній квартал, вихідні провести в колі друзів і зжерти шаурму під липами.
Та й за 1,5 місяці не знайшлося часу і можливості поговорити з міністром МЗС.
За президентства Порошенка, Франція відмовилася від містралів, ЄС ввело санкції, ЄС відмовилося від проекту «Південний потік», Меркель двічі намагалася говорити з Хйлом про Північний потік-2, двічі неуспішно, аж поки не згадали що той проект може відбутися лише за збереження транзиту через Україну. Після цього Європарламент приймав рішення про відмову від нього, наші дипломати старалися і лобіювали.
А клоуна просто ніхто не запитує.
Ну і хрен з ним.
Клоун втратив аргумент у вигляді ПАРЄ в обмін на дулю.
Зараз клоун втратить наступний аргумент у вигляді транзиту російського газу через Україну, тисячі людей будуть звільнені, держава втратить мільярди доларів.
Але найголовніше - в України зникне ще один, і чи не найголовніший аргумент в обороні територій.
Що буде стримувати Хйла йти далі?
Нічого, і точно його не зможе стримати мяукаюча істота, якої ніхто не запитує.
Mason Lemberg
 показати весь коментар
 
 
Неплохо было бы рассказать друзьям в ПАСЕ о сговоре зеленского с пуйлом и о том как Климкин этот сговор сорвал. И не надо выбирать выражения - всё уже итак откровенно.
 показати весь коментар
 
 
Британия это хороший козырь.
Но Германия с Францией не хотят баблосы терять.
Где то рядом Италия, Греция....
 показати весь коментар
 
 
Добіса‏ @Redcoukr_


Путін - проти Порошенка і його команди
Шарій - проти Європейської Солідарності
Опоблок - проти Європейської Солідарності
Коломойський - проти Європейської Солідарності
ВО Свобода - проти Європейської Солідарності
Національні Дружини - проти Європейської Солідарності
Дрім Тім.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДо спільної заяви за наслідками демаршу в ПАРЄ приєднався глава делегації Великої Британії, - Ар'єв
 
 
 
 
 
 вгору