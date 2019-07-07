 Мітинг протесту проти проросійської агітації телеканалу NewsOne відбудеться 8 липня

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку куратора TEDxKyiv Владислава Грезєва.
"Дванадцятого числа, кажуть, буде телеміст між пропагандистами з росії та пропагандистами з NewsOne TV. Кажуть, розмова буде між звичайними людьми. Особисто я збираюся піти. Адреса: вул. Польова, 21. Можливо, навіть заздалегідь прийду. І друзів збираюся взяти. Такий помпезний телеміст, як його анонсував пропагандист Кисельов, на чиїх руках кров невинних, має бути яскравим. Тому відчуваю свою відповідальність за яскравість таких проектів. Хто хоче, приєднуйтесь", - написав він.
Згодом він створив фейсбук-подію "Ідемо на телеміст!", у якій, зокрема, зазначено дату і час: 8 липня 20:00.
Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".
Помічаєте, як по-літньому м'яко нам з президентського офіса намагаються вплести безумовну амністію бойовиків, російську тезу про те, що проблема на Донбасі мовна, а не окупаційна. Готують до капітуляції. Восени, з парламентською більшістю і відповідним урядом, це все почнуть втілювати. Тепер у мене сумніву немає. І навіть зміни до Конституції можуть бути такими, що притомна частина здригнеться. Принаймні сигналів про протилежний сценарій з Банкової менше, ніж про ймовірно катастрофічний. І який напрям буде обраний - геть жахливий чи так собі, там теж до останнього не знатимуть. Живемо в генераторі випадкових чисел: ігровий автомат розміром з країну.
https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1147237971944517633
Пусть украинцы смотрят в ютубе.
Навіть , якщо наші захочуть - авакобеніні нацжони помішають. Хоча би тому помішають, що за мертвечуковськими треба буде палити "Г+Г".
Пора резать кремлевских рагулей
Интересно, как это повлияет на рейтинги митингующих?
А вы не думаете что телемост вообще не просто Медведчуковская но и Петина затея?
Під час саміту «Україна-ЄС», який відбудеться у Києві 8 липня, президент Зеленський повинен порушити перед європейськими лідерами питання про факти концентрації українських телевізійних каналів у власності прокремлівських діячів. Про це пише у своїй статті для видання EUOBSERVER п'ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Я наполегливо закликаю Президента Зеленського порушити питання про повзучу окупацію Росією українських ЗМІ та скоординувати спільні зусилля з ЄС проти розширення дезінформаційної та пропагандистської кампанії Кремля, спрямованої на підрив політичної стабільності в Україні», - наголошує Порошенко.
Як відомо, власником телеканалів «112 Україна», NEWSONE та ZIK став соратник кума президента Росії, лідера партії «Опозиційна платформа - За Життя» Віктора Медведчука Тарас Козак. На знак протесту проти кардинальної зміни редакційної політики у бік проросійської пропаганди з телеканалу ZIK, одного з найпопулярніших медіа Західної України, звільнилася половина творчого та менеджерського колективу.
«Протягом п'яти років ми стояли пліч-о-пліч, стримуючи російську агресію в єдності і солідарності. Наші союзники з ЄС допомогли Україні посилити нашу стійкість завдяки збереженню режиму санкцій та допомоги нам на шляху реформ. Сьогодні озираючись назад, навряд чи можна уявити собі, як би Україна вижила без такої послідовної та сталої підтримки західних партнерів», - наголошує Порошенко.
Він закликав нову українську владу беззастережно дотримуватися європейського та євроатлантичного курсу нашої держави, який зафіксований у Конституції України.
«Формула перемоги на найвищому рівні - «Ні кроку назад в інтеграції України до ЄС». Таким і має бути потужний сигнал для нового керівництва України та ЄС на наступні роки», - наголошує лідер «Європейської Солідарності».
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І хто що думає? Завтра рандеву. Воно хоч слово скаже? Здогадається?
Не дорого.