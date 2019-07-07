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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (6250) пропаганда (1190) протест (928) телеміст (1) Newsone (22)

 Мітинг протесту проти проросійської агітації телеканалу NewsOne відбудеться 8 липня

У понеділок, 8 липня, під будівлею телеканалу NewsOne на вулиці Польовій зберуться противники телемосту з пропагандистським каналом "Росія".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку куратора TEDxKyiv Владислава Грезєва.

"Дванадцятого числа, кажуть, буде телеміст між пропагандистами з росії та пропагандистами з NewsOne TV. Кажуть, розмова буде між звичайними людьми. Особисто я збираюся піти. Адреса: вул. Польова, 21. Можливо, навіть заздалегідь прийду. І друзів збираюся взяти. Такий помпезний телеміст, як його анонсував пропагандист Кисельов, на чиїх руках кров невинних, має бути яскравим. Тому відчуваю свою відповідальність за яскравість таких проектів. Хто хоче, приєднуйтесь", - написав він.

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Мітинг протесту проти проросійської агітації телеканалу NewsOne відбудеться 8 липня 01

Згодом він створив фейсбук-подію "Ідемо на телеміст!", у якій, зокрема, зазначено дату і час: 8 липня 20:00.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Читайте також: Ексспівробітники телеканалу ZIK звернулися до Зеленського, СБУ та Нацради ТРВ через "повзучу інтервенцію Росії в український медіапростір"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136156
 
   
 Топ коментарі
 
Пора мертвечука мочить, а его аналы сжечь к херам.
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ты что, хочешь кацапские правила тут навязать?и не дело тролля зарубежного что тут советовать, без тебя разберемся
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Секта-73 зробила це разом. Тепер телемост з окупантами мона проводити запросто.
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Volodymyr Ariev

Помічаєте, як по-літньому м'яко нам з президентського офіса намагаються вплести безумовну амністію бойовиків, російську тезу про те, що проблема на Донбасі мовна, а не окупаційна. Готують до капітуляції. Восени, з парламентською більшістю і відповідним урядом, це все почнуть втілювати. Тепер у мене сумніву немає. І навіть зміни до Конституції можуть бути такими, що притомна частина здригнеться. Принаймні сигналів про протилежний сценарій з Банкової менше, ніж про ймовірно катастрофічний. І який напрям буде обраний - геть жахливий чи так собі, там теж до останнього не знатимуть. Живемо в генераторі випадкових чисел: ігровий автомат розміром з країну.
https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1147237971944517633
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ну восстанет 3ий майдан, и вынесет всех, это уже проходили...правда после избрания какого то тягнибока придет все равно проссийский деятель--такая традиция
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Пора медведчуковской сепарферме петуха пустить, если СБУ не понимает...
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Никаких телемостов!
Пусть украинцы смотрят в ютубе. Митинг протеста против пророссийской агитации телеканала NewsOne пройдет 8 июля - Цензор.НЕТ 3481
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Интересно, сожгут? Давно к тому дело идёт. А тут ещё и умолять начали- "Сожгите этот наш канал!" Запросто просьбу выполнят. А вот будут ли жертвы- это вопрос-вопросов! А если будут???
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Не спалять.
Навіть , якщо наші захочуть - авакобеніні нацжони помішають. Хоча би тому помішають, що за мертвечуковськими треба буде палити "Г+Г".
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Я бы не стал так категорично. Тут 50/50, как мне кажется. А с шоу кто-то страшно торопится, хотя, всем очевидно: подготовка велась давненько!
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я не думаю, что не будет усиленной охраны, это уже не петины времена
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До плоту всі ці мітинги. Хіба можна з гнидами і гельмінтами боротися мітингами ? Пізно. Поїзд пішов. Треба було відстріл робити ще у 2014
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укропбандерівець Ви самі чому не робили? Чому мав хтось це на себе брати?
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Та Ви шо! Як можна! На Пєтін мітинг? Та нехай та держава пропаде, чи під кацапа ляже, але на Пєтін мітинг Зебенятка ні ногою. Краще вже кацапи, ніж ненависний Пєтя.
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Де ви були коли порошенко призначав ложкіна головою АП,не прийшлося б завтра ходити
Мітинг протесту проти проросійської агітації телеканалу NewsOne відбудеться 8 липня - Цензор.НЕТ 2490
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Говорили что Петя лучше знает как надо и вообще это хитрый план, шоп путен не напал
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...а еще говорят, шо на маскве кур доят - веришь? Мітинг протесту проти проросійської агітації телеканалу NewsOne відбудеться 8 липня - Цензор.НЕТ 3598
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А НАЦИОНАЛИСТЫ КАК ПОВЕДУТ СЕБЯ ПРИЙДЕТЕ?-нац жены, национальный корпус, свобода,уна унсо, братство,правый сектор, с14, присоединятся или им от этого митинга нет пользы?
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Скоро не тільки міст,а й вся шваль приїде сюди.
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До сраки митинги
Пора резать кремлевских рагулей
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Интересно, как на той стороне простые люди смогут говорить то что они действительно думают ??? 😎. Подвалы уже освободились ? 😁
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Есть повод попиариться перед выборами.
Интересно, как это повлияет на рейтинги митингующих?
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Никак
А вы не думаете что телемост вообще не просто Медведчуковская но и Петина затея?
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Петро Порошенко: наполегливо закликаю Зеленського на саміті «Україна-ЄС» обговорити повзучу окупацію Росією українських медіа
Під час саміту «Україна-ЄС», який відбудеться у Києві 8 липня, президент Зеленський повинен порушити перед європейськими лідерами питання про факти концентрації українських телевізійних каналів у власності прокремлівських діячів. Про це пише у своїй статті для видання EUOBSERVER п'ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Я наполегливо закликаю Президента Зеленського порушити питання про повзучу окупацію Росією українських ЗМІ та скоординувати спільні зусилля з ЄС проти розширення дезінформаційної та пропагандистської кампанії Кремля, спрямованої на підрив політичної стабільності в Україні», - наголошує Порошенко.
Як відомо, власником телеканалів «112 Україна», NEWSONE та ZIK став соратник кума президента Росії, лідера партії «Опозиційна платформа - За Життя» Віктора Медведчука Тарас Козак. На знак протесту проти кардинальної зміни редакційної політики у бік проросійської пропаганди з телеканалу ZIK, одного з найпопулярніших медіа Західної України, звільнилася половина творчого та менеджерського колективу.
«Протягом п'яти років ми стояли пліч-о-пліч, стримуючи російську агресію в єдності і солідарності. Наші союзники з ЄС допомогли Україні посилити нашу стійкість завдяки збереженню режиму санкцій та допомоги нам на шляху реформ. Сьогодні озираючись назад, навряд чи можна уявити собі, як би Україна вижила без такої послідовної та сталої підтримки західних партнерів», - наголошує Порошенко.
Він закликав нову українську владу беззастережно дотримуватися європейського та євроатлантичного курсу нашої держави, який зафіксований у Конституції України.
«Формула перемоги на найвищому рівні - «Ні кроку назад в інтеграції України до ЄС». Таким і має бути потужний сигнал для нового керівництва України та ЄС на наступні роки», - наголошує лідер «Європейської Солідарності».

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І хто що думає? Завтра рандеву. Воно хоч слово скаже? Здогадається?
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Печально что не 100% уволились... Так и живём 50\50 😕
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При чому тут ЄС? Що "112 канал" в Іспанії чи в Австрії мізки народу виносить? Це справа СБУ закрити проросійськи канали за один день. Порошенко сам на 100% винний, що дав Медвудчуку можливість робити, що завгодно.
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а шо телемоста с Андреем Полтавой на ютубе мало? а что вы ватники хотите от мацквы услышать? что расея нивчемне виновата? что мыжебратья? что путинхочетдружить? или что хотите услышать? какой у вас интерес к этому диалогу? а 13 тыс убитых куда? а крым?
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Привчають до думки шо орда не такі вже і окупанти.
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5 копійок І воно діє.Мені вже казали,що он Німеччинна дружить з іншими країнами і її всі пробачили.І ми також помиримось.Але вони не врахували те,що Німеччина повністю програла війну.А тут складається враження,що ми маємо програти.
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Телевидение без злектричества не работает...
Мітинг протесту проти проросійської агітації телеканалу NewsOne відбудеться 8 липня - Цензор.НЕТ 3684



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Не в ліктрічестві справа, а в тенденції яка почалась коли 73% обрали блазня.
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Я представляю этот мост: тут сидит хлопающая вата за деньги, там сидит хлопающая зомбоавта бесплатно, но под угрозой расстрела.... Медведчук толкает тосты, все хлопают, ура Медведчук всё порешал, давайте его сделаем премьером ! 😜
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Цензор.НЕТНовиниКиївські новиниМітинг протесту проти проросійської агітації телеканалу NewsOne відбудеться 8 липня
 
 
 
 
 
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