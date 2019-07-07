 Мітинг протесту проти проросійської агітації телеканалу NewsOne відбудеться 8 липня

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку куратора TEDxKyiv Владислава Грезєва.

"Дванадцятого числа, кажуть, буде телеміст між пропагандистами з росії та пропагандистами з NewsOne TV. Кажуть, розмова буде між звичайними людьми. Особисто я збираюся піти. Адреса: вул. Польова, 21. Можливо, навіть заздалегідь прийду. І друзів збираюся взяти. Такий помпезний телеміст, як його анонсував пропагандист Кисельов, на чиїх руках кров невинних, має бути яскравим. Тому відчуваю свою відповідальність за яскравість таких проектів. Хто хоче, приєднуйтесь", - написав він.

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Згодом він створив фейсбук-подію "Ідемо на телеміст!", у якій, зокрема, зазначено дату і час: 8 липня 20:00.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

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