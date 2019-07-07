 Жителі Донбасу потрапили в пастку російської війни, гуманітарні наслідки катастрофічні, - Туск за підсумками візиту до Станиці Луганської

Про це написав у твітері президент Європейської ради Дональд Туск за підсумками поїздки з президентом України Володимиром Зеленським у Луганську область, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відвідав Станицю Луганську з президентом України Зеленським. Трагедія на сході України триває, з катастрофічними гуманітарними наслідками для місцевого населення, що потрапило в пастку російської війни. Хороші зустрічі з хоробрими українськими військовими, спостерігачами ОБСЄ і гуманітарними організаціями", - зазначив він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і глава Європейської ради Дональд Туск 7 липня в межах робочої поїздки до Луганської області відвідали Станицю Луганську і відійшли на понад пів кілометра за нульову позицію ЗСУ вглиб зони розведення військ.
Именно что трагедия с катастрофическими последствиями. Война 5 лет.
В позе раком
https://censor.net.ua/news/3136153/ukraina_obratilas_s_zaprosom_na_voennoe_oborudovanie_ssha_nachali_protsess_rassmotreniya_teyilor
Тупориле, коли ти вже розуму наберешся?
розв'язали війну на дамбасі, бендери кляті...
ане схотіли почути дамбас, заборонили росіску говірку.. хвашизди галичаські.
Тьху.
Лично я в упор не вижу жителей Донбаса вижу одних уродов и ублюдков.А им еще и особый статус подавай.Конскую ****** им а не статус.
Та нормально всё. Вова сказал будет одновременно воевать и отстраивать. Это ж сколько бабла под такую хитрую программу можно отхватить.
Просто теперь они поделились своей трагедией с украинцами
Де реальна допомога для України у війні із х.йлом?
Особенно обратите внимание на то как все меняется из дня инагурации Порошенка 7июня.
Саме там жінку побачив фотокореспондент Маурісіо Ліма, завдяки якому вже за кілька годин світлина з Іриною Довгань, яку б'ють ногами, з'явилася в The New York Times.
Уже невдовзі після події Ірина розповіла в інтерв'ю, що журналіст і його своєчасне фото врятували їй життя, а проросійським бойовикам порушили всі плани.