 Жителі Донбасу потрапили в пастку російської війни, гуманітарні наслідки катастрофічні, - Туск за підсумками візиту до Станиці Луганської

Про це написав у твітері президент Європейської ради Дональд Туск за підсумками поїздки з президентом України Володимиром Зеленським у Луганську область, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відвідав Станицю Луганську з президентом України Зеленським. Трагедія на сході України триває, з катастрофічними гуманітарними наслідками для місцевого населення, що потрапило в пастку російської війни. Хороші зустрічі з хоробрими українськими військовими, спостерігачами ОБСЄ і гуманітарними організаціями", - зазначив він.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і глава Європейської ради Дональд Туск 7 липня в межах робочої поїздки до Луганської області відвідали Станицю Луганську і відійшли на понад пів кілометра за нульову позицію ЗСУ вглиб зони розведення військ.

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