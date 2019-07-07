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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України, Суспільство
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Все про:Росія (18451) Туск (198) Донбас (12395) Станиця Луганська (7)

 Жителі Донбасу потрапили в пастку російської війни, гуманітарні наслідки катастрофічні, - Туск за підсумками візиту до Станиці Луганської

Трагедія на Донбасі триває, гуманітарні наслідки для місцевого населення катастрофічні.

Про це написав у твітері президент Європейської ради Дональд Туск за підсумками поїздки з президентом України Володимиром Зеленським у Луганську область, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відвідав Станицю Луганську з президентом України Зеленським. Трагедія на сході України триває, з катастрофічними гуманітарними наслідками для місцевого населення, що потрапило в пастку російської війни. Хороші зустрічі з хоробрими українськими військовими, спостерігачами ОБСЄ і гуманітарними організаціями", - зазначив він.

Дивіться також: Канал Медведчука NewsOne анонсував телеміст із пропагандистами з "Росії". ВIДЕО

Жителі Донбасу потрапили в пастку російської війни, гуманітарні наслідки катастрофічні, - Туск за підсумками візиту до Станиці Луганської 01

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і глава Європейської ради Дональд Туск 7 липня в межах робочої поїздки до Луганської області відвідали Станицю Луганську і відійшли на понад пів кілометра за нульову позицію ЗСУ вглиб зони розведення військ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136154
 
 
 Топ коментарі
 
ну хоть этот не сказал гражданской.....
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Это которые жители?Те что избивали женщину на леснице или те кто привязал женщину к столбу с надписью хахолка и все на нее плевали или все же те кто забрасывал камнями украинских военопленных?
Лично я в упор не вижу жителей Донбаса вижу одних уродов и ублюдков.А им еще и особый статус подавай.Конскую залупу им а не статус.
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Война с бунтарями-интернационалистами или паРашкой?...
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Кстати, в англоязычной прессе боевиков ДНР обычно называют "rebels" - это значит повстанцы или мятежники. Можете погуглить, это чистая правда.
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Надо же. А кремль и Ху*ло да и сами жители дамбаса говорят что они кормильцы всея Украины и им сейчас очень хорошо
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Спасибо жи.телям Давбаса...!!!\далее по тексту...(\
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Скоро будут скандировать "спасибо жителям кривбасса..."
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Тем не менее, кацапский газ дороже, всех европейских ценностей вместе взятых....... А жаль........
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Интересно, где сейчас это вот быдло, которое "попало в ловушку":

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дэд снегирь,а не пошел бы ты нахутор синичек ловить?
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Куда хотела срань дамбасская, туда и попала...
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Туск таки признал что росийская война все таки идет. Уже неплохо.
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Термин странный. Сказал бы Российско-Украинской - вопросов бы не было.
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Он это и сказал, что тут непонятного
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"Сегодня посетил Станицу Луганскую с президентом Украины Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается, с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения, попавшего в ловушку российской войны. Хорошие встречи с храбрыми украинскими военными, наблюдателями ОБСЕ и гуманитарными организациями", - отметил он Источник: https://censor.net.ua/n3136154

Именно что трагедия с катастрофическими последствиями. Война 5 лет.
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тебе повезло смыться зараннее от своих землячков...)
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А теперь эта шалава ********** здесь плюсует
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"Теперь надо просто прекратить стрелять - и будет мир"
В позе раком
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Тому пєтро продавав свої танки у Таїланд, а клоун хоче купувати американську зброю щоб - "прекратить стрелять".
https://censor.net.ua/news/3136153/ukraina_obratilas_s_zaprosom_na_voennoe_oborudovanie_ssha_nachali_protsess_rassmotreniya_teyilor

Тупориле, коли ти вже розуму наберешся?
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на какие деньги, зебот, зеро купит зброю? пуйло даст?
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написала так, наче це українці винні.
розв'язали війну на дамбасі, бендери кляті...
ане схотіли почути дамбас, заборонили росіску говірку.. хвашизди галичаські.
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Я поставив просте запитання за темою статті - повна паралель між частинами різних окупованих українських регіонів. Бо люди там переважною більшістю зі схожим менталітетом.
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Воньо вжє поплякяльося. Відлязю побігло плякатися.
Тьху.
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Не надо выдумывать в Дыре все хорошо они же всю Украину и ЕС кормили при этом зарплата была нищенская у шахтеров 8-12 тысяч гривен это по тому курсу 1-1.5 долларов плюс финансирование шахт из бюджета Украины а теперь у них наверное там вообще Дубаи скоро будут больше никого кормить не нужно все себе любимым 🙋🙋🙋🙋
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Это которые жители?Те что избивали женщину на леснице или те кто привязал женщину к столбу с надписью хахолка и все на нее плевали или все же те кто забрасывал камнями украинских военопленных?
Лично я в упор не вижу жителей Донбаса вижу одних уродов и ублюдков.А им еще и особый статус подавай.Конскую ****** им а не статус.
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А дід з банкою меду з вибухівкою ! Сидить наволоч тепер у в'язниці і скаржиться на умови!
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Что то я сомневаюсь что сидит ведь наши то суды самые гуманные ведь еще януковские.Может дедуля чапает за пенсией в Украину и дальше мед носит.
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Жители Донбасса попали в ловушку российской войны, гуманитарные последствия катастрофичны, - Туск по итогам визита в Станицу Луганскую

Та нормально всё. Вова сказал будет одновременно воевать и отстраивать. Это ж сколько бабла под такую хитрую программу можно отхватить.
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донбасс попал в ловушку тогда, когда оттуда депортировали немецкие колонии и вместо них построили колонии для советских зеков. которые не только казалось бы на шарка создали из него "всесоюзную кузницу", но и размножившись по отбыванию срока, изменили ментальность оставшегося там украинского населения.
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До речі ( важко повірити) до 33 року саме донбас був найукраїномовнішим регіоном в межах колишнього СРСР: а після Голодомору сільська місцевість була заселена засранцями з тамбовських-курських ******! Ось і маємо тепер гомункулус постсовєтіко
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якось вони там живуть і звільнення від рашистів особливо не прагнуть.
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І що він пропонує,відновлювати все за рахунок України?
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а так буде ще більша пастка: ще більше на 2 млн вати та виборців дупоблоку, нові податки на відновлення дамбаму, бо ЕС не дасть усю сумму полюбе буде платити бюджет України. А особливий статус дамбабве - хрест на НАТо та євроінтеграції.
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Именно так А особливий статус дамбабве - хрест на Украине
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Жители Донбасса попали в ловушку российских собственных скреп - российские подселенцы в Украину просили ввести - им и ввели. Это беда и суть их русской жизни, которая со времен Орды всегда и неизменно трагедия.

Просто теперь они поделились своей трагедией с украинцами
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5 років уже жує соплі ЄС!
Де реальна допомога для України у війні із х.йлом?
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реальна допомога - это что? США подарили 1 млрд$ В ответ на это украинцы выбрали русского слугу. Что теперь?
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https://www.youtube.com/watch?v=R_ACrAFELyo

Особенно обратите внимание на то как все меняется из дня инагурации Порошенка 7июня.
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Жители Донбасса мечтали о такой ловушке и постоянно вопили "россия-россия-россия!"
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Як покарання за волонтерську діяльність Ірину за середньовічними методами прив'язали до стовпа на центральній площі міста для привселюдного осуду. Люди, які збиралися довкола, били волонтерку ногами, плювали в неї, кидали різними предметами. Словом, робили все, щоб принизити її гідність.
Саме там жінку побачив фотокореспондент Маурісіо Ліма, завдяки якому вже за кілька годин світлина з Іриною Довгань, яку б'ють ногами, з'явилася в The New York Times.
Уже невдовзі після події Ірина розповіла в інтерв'ю, що журналіст і його своєчасне фото врятували їй життя, а проросійським бойовикам порушили всі плани.
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разве это ловушка? наоборот дамбас бамбас выпросил себе право кормить всю галактику. вот пусть и кормит.
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Помало готують українців до амністії бойовиків, зняття блокади і федерелізації України надаючи ордло особливий статус !
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЖителі Донбасу потрапили в пастку російської війни, гуманітарні наслідки катастрофічні, - Туск за підсумками візиту до Станиці Луганської
 
 
 
 
 
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