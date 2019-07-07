 Україна звернулася із запитом на військове обладнання, США почали процес розгляду, - Тейлор

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посольства США в Україні, заявив тимчасово повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор.
"Радий повідомити, що Україна вперше звернулася із запитом придбати військове обладнання через програму продажу Міноборони США. Ми починаємо процес перегляду цього запиту", - заявив він.
Він нагадав, що Сполучені Штати непохитно стоять на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності України і реформування її оборонного сектора.
Украинская армия бьет по российским танкам
https://youtu.be/tPClC0xPvaw
свинарчукам це не було потрібно.
бо на цих поставках багато не намародериш.
В течение 2019 года Украина должна выплатить 14,2 миллиарда долларов. Это страна сможет сделать только перезаняв деньги у МВФ - иначе дефолт. Кто даст на оружие?
Коломойский? Пуйло?
І люді-гої, і прєзідєнт *******!
Пока вот что вижу..В Мариуполе.74,6% сторонников партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считают приемлемым компромиссом для прекращения войны на Донбассе проведение прямых переговоров с главарями боевиков "ЛНР" и "ДНР". Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, опубликованные 3 июля.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/poroshenko-potratil-na-pomoshch-ukrainskoy-armii-bolee-polumilliarda-griven-smi-205064.html