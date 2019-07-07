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Все про:США (5159) Тейлор (17) обладнання (28)

 Україна звернулася із запитом на військове обладнання, США почали процес розгляду, - Тейлор

Україна звернулася до США із запитом придбати військове обладнання через програму продажу Міноборони США.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посольства США в Україні, заявив тимчасово повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор.

"Радий повідомити, що Україна вперше звернулася із запитом придбати військове обладнання через програму продажу Міноборони США. Ми починаємо процес перегляду цього запиту", - заявив він.

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Він нагадав, що Сполучені Штати непохитно стоять на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності України і реформування її оборонного сектора.

Україна звернулася із запитом на військове обладнання, США почали процес розгляду, - Тейлор 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136153
 
   
 Топ коментарі
 
При Петрилло такого не было!
🤗
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"Рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование ..." а при мародёре такого не було.
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Интересно, а кто не пересажал всех рыгов за пять лет. Подоили и отпустили, а медведчук и вовсе на коне. Интересно, кому же спс сказать???
Как он сказал когда то, - Саакашвили плохой, а медведчук эффективный.
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Высрался? Беги за конфеткой "Рошен"!
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если отбросить оскорбления, что по сути неверно?
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А шо, так можна було? То чому 5 років зволікали?
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потому что 5 лет поставляли в качестве помощи бесплатно а зебику - за деньги.
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И шо поставили? БДЖовелины на склады?
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А зебику никак - так как у него денег нет, а за так ему не надо
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В бюджете США на этот год тоже выделены деньги на военную помощь, в т. ч. летальную. Это разные вещи, и ты как всегда врешь.
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что я вру? то что сейчас подали запрос на покупку впервые а до этого поставляли бесплатно?
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то что будет возможно помощь которую продавил порох - то и так понятно. дай бог. только вот вазелину только на оплатной основе разрнешили подать заявку
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США оружие даст тому кто его готов применить.
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Мордва и не просит , у них типа свои "вундервафли" есть.
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Внимательно,баран,ты пишешь* США оружие даст тому кто его готов применить*,т.е. рф, ,Ирану,Хезболле,Асаду,Судану,Венесуэллллле...Прежде,чем что то напЫсать ,подумай,а нахрен ты тут нужен со своим бредом...
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Зебобіки верещать від радості. А чи не уряд Гросі звернувся до Штатів? Напольйону Другому не до цього, він стрибає по одеським фонтанам. З шаурмою.
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Шо, там тоже??? Это становится модным! В Мариуполе, вчера, какой-то местный лидер его партии, стопами Вождя пробежался. И заявил, что смыл грехи власти, коррупционно-тяжкие...
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Смотрите видео о том, что волновало Украину ровно год назад - и сравните с тем, что теперь (хомчак уже заявил о сокращении армии)
Украинская армия бьет по российским танкам

https://youtu.be/tPClC0xPvaw
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"Рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс пересмотра этого запроса", - заявил он. Источник: https://censor.net.ua/n3136153
свинарчукам це не було потрібно.
бо на цих поставках багато не намародериш.
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через программу продажи Минобороны США...осталось найти деньги для покупки, если они продадут то, что нам надо....раньше они поставляли в счет своей помощи...это разные вещи..
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"осталось найти деньги для покупки" -- совершенно детсадовская фраза. Неужели не понятно, что у Украины из ничего деньги не появятся? США дают оружие или бесплатно, через оборонный бюджет или за деньги. Зеро делает заказ за деньги, которых нет - и тем самым отказывается от бесплатного, но гарантированного. Вот такой финт пророссийского президента - так понятно?
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Лодки с порошенковской "Кузни" за деньги поставлялись , или бесплатно ?
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это копейки. Поинтересуйтесь - сколько стоит один выстрел из Джавелина. Украина кое что экспортирует сама, пару танков - на эти деньги содержится собственное производство, но это копейки. США подарило уже на 1 млрд$ .
В течение 2019 года Украина должна выплатить 14,2 миллиарда долларов. Это страна сможет сделать только перезаняв деньги у МВФ - иначе дефолт. Кто даст на оружие?
Коломойский? Пуйло?
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А шо смотреть,американцы могли бы свои военные базы перенести с Польши на юго восток Украины,все понимают ,что в случае военного конфликта США и НАТО с Парашей и Китаем,то ядерные ракеты будут сбиваться над городами буферной Украины и можете не гавкать,потому что будут,какой дурак вздумает сбивать над своей страной, а расстояние 1000 км удобное для ликвидации ракет
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А Рашка всё не наступает. Вероятно ждёт когда Украина окончательно вооружится. ***** оно такое. Благородное.
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У рашкє уже всьо наступіла,
І люді-гої, і прєзідєнт *******!
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а что у нас запрещено летать в москву?🤣 пастух иди коровы паси🤣
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Как то зрадой ПОПахивает хотя если принюхаться...ну точно, порохоботы сели на горшок, опять истину искать будут)))
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принюхуватись це твоя прерогатива, вдихай глибше дух руцький
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Там непонятно это Жданов или Мариуполь? ждановцы тянуться к параше и внуков за собою тянут Україна звернулася із запитом на військове обладнання, США почали процес розгляду, - Тейлор - Цензор.НЕТ 3792 у них даже пастухи с оппозиции появились и формируют стада для возврата вместе с землёй Приазовья в кремлёвское стойло
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Ты- просто сраный-сраный бот. При этом- не местный. Хто и куда тянется, юродивый? Все просто устали. Вон, на выборах явку нарисовали, более 60%. Там и 40% не было! Я лично мониторил 4 участка. Потому- вали-ка ты нахер.
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Я посмотрю после выборов кто куда тянется

Пока вот что вижу..В Мариуполе.74,6% сторонников партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считают приемлемым компромиссом для прекращения войны на Донбассе проведение прямых переговоров с главарями боевиков "ЛНР" и "ДНР". Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, опубликованные 3 июля.
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Петру не хотіли давати, бо той на другий день вже б продав )))
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дуже дипломатично (щоб не образити ніжні почуття порохоботів) пропустили слово "вперше" - for the first time. Тобто це перший запит на військове обладнання, попередники не зверталися.
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Джевеліни -не зброя ?Чи переклад шарікова?
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а при мародерах США НІЧОГО нам не давали!
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А Підор Олєксєіч казав, шо американці не хотять нам нічого продавать...А тут вияснилося, шо він просто не хотів купляти...
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ну так то время было всеобщего мыролюбства и свинореформизма. свиновальц просто не мог с этого ничего своровать , вот и нес такую бредятину.
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Не ведитесь на этот фуфел. Подкалывают успокоительное, а другой рукой вокер готовится менять конституцию для выполнения минских соглашений. Готовится полный слив Украины.Все персонажи рассажены по местам. Скоро начнется. Если в обкоме каким то чудом не сковырнут Лохматое Чмо.
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Эй кто там за Зеленского, есть вопрос: когда Зеленский возбудит дело за разворовывание Порохом армии, за все эти "мородерства"? А то я все жду, жду процесса, а его все нет. У меня начинает складываться впечатление, что всё это ***** и предвыборный ******. И хочу нампомнить, По данным ресурса Ukrainian military pages, президент Украины Петр Порошенко передавал украинской армии купленные за свой счет автомобили, бронежилеты, снаряжение, форму, теплые вещи, оптику, снайперские комплексы и "десятки тысяч патронов".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/poroshenko-potratil-na-pomoshch-ukrainskoy-armii-bolee-polumilliarda-griven-smi-205064.html
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна звернулася із запитом на військове обладнання, США почали процес розгляду, - Тейлор
 
 
 
 
 
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