 Україна звернулася із запитом на військове обладнання, США почали процес розгляду, - Тейлор

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на твітер посольства США в Україні, заявив тимчасово повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор.

"Радий повідомити, що Україна вперше звернулася із запитом придбати військове обладнання через програму продажу Міноборони США. Ми починаємо процес перегляду цього запиту", - заявив він.

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Він нагадав, що Сполучені Штати непохитно стоять на позиції підтримки суверенітету, територіальної цілісності України і реформування її оборонного сектора.

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