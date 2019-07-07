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Все про:Медведчук (424) пропаганда (1190) Росія (18451) телеміст (1) Newsone (22)

 Канал Медведчука NewsOne анонсував телеміст із пропагандистами з "Росії". ВIДЕО

NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" 12 липня планують спільний телемарафон "Треба поговорити".

Український телеканал із медіаімперії одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net .

Анонс передачі вже поширює у своїй програмі антиукраїнський пропагандист Дмитро Кисельов. Телеканал NewsOne пропонує "поговорити" з ним та його командою.

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За даними інформаційно-аналітичної системи Semantrum, після покупки депутатом Тарасом Козаком телеканалів "112 Україна" і NewsOne кількість згадок Медведчука в ефірі цих мовників збільшилася. Зокрема, кількість згадок за три місяці після придбання NewsOne збільшилася вп’ятеро порівняно з трьома місяцями до оголошення про угоду. У випадку з каналом "112" - зростання вдвічі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136151
 
 
 Топ коментарі
 
зебобики - вы сделали это вместе.. жрите!
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Бачили відео, на якому його штормило, як добкіна молодшого ?
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и поэтому его кум идет по списку слуги урода. логика не ваша тема.
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С-14 це зграя вуличної шпани, якій жигани дають вказівки
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Ну, що, хахли?
Не до того бога ви п'ять років молилися.
І те, що ви тупі і продажні, вас не виправдовує.
Але ви не падайте духом - галактика Чумацький Шлях і Сонячна система ще будуть існувати мільярди років.
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Мэдвэда (он же Кащей) необходимо скормить койотам или крокодилам.
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а що там пожежи не може статись,проводка слабка,чи щось таке...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКанал Медведчука NewsOne анонсував телеміст із пропагандистами з "Росії". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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