 Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
Разом із президентом Європейської ради Дональдом Туском Володимир Зеленський минув останній пункт наших військових і дійшов до зруйнованого моста, через який люди перетинають лінію розмежування і який планують відновити за умови дотримання перемир'я.
"Ми хочемо відбудувати цей міст. Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші - і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути укріплення іншої сторони. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко впораємося", - сказав Володимир Зеленський.
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Президент підкреслив, що під час будівництва мосту людям забезпечать можливість перетину лінії розмежування.
Також Володимир Зеленський і Дональд Туск відвідали КСП 8-ї роти 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Збройних сил України, де заслухали доповідь про поточну ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.
"Війська всі розведено. Командири готові. "Зради" жодної нема", - зазначив начальник Генерального штабу - головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.
Також президент України поспілкувався із заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марком Етерінгтоном щодо координації дій у цьому регіоні.
Крім того, глава держави оглянув позиції українських військових, перенесені унаслідок розведення сил, і ознайомився з гуманітарними проектами на Донбасі, які реалізуються за підтримки Європейського Союзу.
Фото: facebook.com/president.gov.ua
их велико беречь)))))))))))
чтоб людей не покусал
и интересно через кого зеля договаривался про гарантии чтобы его не грохнули
как удобно для преступников.
они не одиноки
а зелю штырит от кокса. вы ему капельницу купите
бросай дядя и флажок купи чтоль ))
Тогда - начало...
ну и ПЕС ))
Будьте вы прокляты !
Если что, эта новость не про Порошенко
Рядовые бойцы умирают от пуль снайперов, а главнокомандующий прогуливается перед противником.
При Порохе такого не было....
ЭТА ВОЙНА С ПЕРВОГО ДНЯ ПОЛНА СТРАННОСТЕЙ.
Пишаюсь своїм преЗедентом
Навіщо споричатися з 25%, якщо цей відсоток є МІНУСОМ від 75-ти?. Яку для цього потрібно мати освіту????!!!!
та да, второй раз на передовой и ни одного фото с рядовым составом.
фото с Бойцами или засцал? что ему раскажут есть ,,зрада" или нету=))