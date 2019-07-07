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 Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський 7 липня у межах робочої поїздки до Луганської області відвідав Станицю Луганську і відійшов на понад пів кілометра за нульову позицію ЗСУ вглиб зони розведення військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Разом із президентом Європейської ради Дональдом Туском Володимир Зеленський минув останній пункт наших військових і дійшов до зруйнованого моста, через який люди перетинають лінію розмежування і який планують відновити за умови дотримання перемир'я.

"Ми хочемо відбудувати цей міст. Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші - і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути укріплення іншої сторони. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко  впораємося", - сказав Володимир Зеленський.

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Президент підкреслив, що під час будівництва мосту людям забезпечать можливість перетину лінії розмежування.

Також Володимир Зеленський і Дональд Туск відвідали КСП 8-ї роти 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Збройних сил України, де заслухали доповідь про поточну ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

"Війська всі розведено. Командири готові. "Зради" жодної нема", - зазначив начальник Генерального штабу - головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Також президент України поспілкувався із заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марком Етерінгтоном щодо координації дій у цьому регіоні.

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Крім того, глава держави оглянув позиції українських військових, перенесені унаслідок розведення сил, і ознайомився з гуманітарними проектами на Донбасі, які реалізуються за підтримки Європейського Союзу.

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Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 02
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 03
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 04

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Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 05
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 06
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 07
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 08
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 09

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Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 10
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 11
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 12
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 13
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 14

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Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 15
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 16
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 17
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ 18

Фото: facebook.com/president.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136150
 
   
 Топ коментарі
 
И шо? Ясное дело, с кацапней договорился побыть героем 5 минут.
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Пепа хотел выйти на 1000 метров вперёд - не успел- его послали избиратели в другое место)
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мародёр во львов приезжал и то пару сотен охраны своей притаскивал и все улицы перекрывал.
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так там еще коммисар ЕС! Или у тебя в методичке этого нет?
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при пе там бы охраны было под каждым кустом
их велико беречь)))))))))))
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А Зачем ЗЕбилу охрана если с само Кремля дали команду сепарам не стрелять бо ЗЕбил свой в доску ватный..
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тебе пебилу надо больше охраны Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 1918
чтоб людей не покусал Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 5818 Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 5818
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значит коцапов и сепаров он полностью устраивает, иначе бы подстрелили
и интересно через кого зеля договаривался про гарантии чтобы его не грохнули
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напрямую с путей или сурковым. или кто там курирует ордло в рф..))))
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и после этого кто сможет утверждать что путя и зеля не в одной коМанде ))))) ?
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Договаривался разумеется Представитель ЕС -- но упоротым свиноботам везде зрада Зеленський і Туск у Станиці Луганській вийшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 3103
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Не пойму,-вроде как ты подуст,а с другой стороны посмотришь- вроде рыбец...
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это отмывает зелю?
как удобно для преступников.
они не одиноки
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ну вам лучше отбеливать петю - хотя это невозможно Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 3162
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зачем? у него и так все хорошо
а зелю штырит от кокса. вы ему капельницу купите
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не курил и тебе не советую
бросай дядя и флажок купи чтоль ))
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Завтра посадка Коломойского и Зеленского ?
Тогда - начало...
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Посодют твоего кнура шоколадного пожизненно с конфискацией
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а пеце и учится не надо -= он свин))) Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 5477
ну и ПЕС ))
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Ярослав, у вас мания преследования или зоофобия?
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Достойно выглядели оба !!! Володя Зеленский и Дональд Туск -- молодцы Зеленський і Туск у Станиці Луганській вийшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 2390
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Достойно выглядит Главнокомандующий, прогуливающийся перед врагом, когда рядом от снайперов и арты гибнут молодые солдаты ?

Будьте вы прокляты !
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Какой же зеля херой, надо же!
Если что, эта новость не про Порошенко
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Странная война:
Рядовые бойцы умирают от пуль снайперов, а главнокомандующий прогуливается перед противником.

При Порохе такого не было....
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Ничего странного. Он согласился на слив Страны, так зачем в него стрелять???
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Она И ПРИ ***** БЫЛА ,,СТРАННАЯ". И В 2014, И В 2015, И В 2016.
ЭТА ВОЙНА С ПЕРВОГО ДНЯ ПОЛНА СТРАННОСТЕЙ.
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Пышайся , мародеру не долго еще по свободе лазить.Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 7709
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Так это же и затеяно было для "пышателей"...
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Навіщо споричатися з 25%, якщо цей відсоток є МІНУСОМ від 75-ти?. Яку для цього потрібно мати освіту????!!!!
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Helg

Навіщо споричатися з 25%, якщо цей відсоток є МІНУСОМ від 75-ти?. Яку для цього потрібно мати освіту????!!!! Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 7493
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та да, второй раз на передовой и ни одного фото с рядовым составом.
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uyt Nik
та да, второй раз на передовой и ни одного фото с рядовым составом.
Зеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ - Цензор.НЕТ 3881

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Никакой "зрады" нет", - отметил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.Источник: https://censor.net.ua/p3136150

фото с Бойцами или засцал? что ему раскажут есть ,,зрада" или нету=))
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"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его." И так будет шаг за шагом- Орки разрушили, порезали, вывезли, а восстанавливать будут за счет рядовых украинцев.
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Звичайно ,що бігун від призиву в ЗСУ не має права носити форму, але бути розхристаним перед рапортом офіцера Це не тільки неповага да військових , а і насмішка. Тупий іще раз тупий недоносок.Чи це проикольно?
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Так Зельцман тепер "мыролюб" чи "собіратель земель украінських"?
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Как-то легко он там появился, явно есть с ****** тёрки.
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Так же как и Порося когда приезжало то на фронте ни единого выстрела. И не нужно сказок что для рашистов было неожиданным приезд украинских президентов на передок.
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нашествие зебилов в комментариях о многом говорит)
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Много срут на ЗЕ - это от неосведомленности всех его действий а также отсуствия интеллекта .
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Інтелект тут ні до чого. Справа в доступі до ресурсу. І в бажанні виступати на ньому. Розклад електората залишається майже незмінним. Порохоботи - в принизливій меншості. І з цим ФАКтом їм нічого зробити не можна. Хоч обіср...ся, а 25% завжди буде менше ніж 75%. На виборах в ВРУ у порохоботів відсоток електорату буде ще менший. Значно менший.
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Із двох, хто споричається винуватий той, хто є найбільше розумним. Але справа в тому, хто із тих, що споричаються вважає себе дурнішим)))
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Как мо мне так етот мост нужно оставить в таком состоянии как есть на многие десятилетия для наглядного примера прихода рузького мира. Ато пройдут годы и опять всякие пропагандоны перекрутят историю и события начала 21 века.
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Кольцо на среднем пальце правой руки. Что это означает? Если по православному христианству - должно быть на безымянном пальце. Это , конечно, не главное .Главное -дела в интересах Украины,которых пока особо не видно.
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Фотограф классный . У пети великого пожлобились такого фотографа найти .... С миллионами баксов на пиар , - пи@дец какая жадность . " горбатого могила исправит " ( с ) .
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А когда вы, зебилы, про петра забудете? Медведчук всё выше голову поднимает, а зебилы всё про петра.
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Пятьсот метров? Что за звездёшь? Если их не накрыли значит была договорённость с той стороной.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський і Туск у Станиці Луганській відійшли на 500 метрів від позицій ЗСУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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