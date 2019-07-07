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 Від початку доби два українські військовослужбовці зазнали бойових травм, ворог відкривав вогонь 12 разів, - пресцентр ОС

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції Об'єднаних сил (ОС) із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також з озброєння танків і БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції Об'єднаних сил тричі поблизу Широкиного (з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), один раз біля Богданівки (з озброєння БМП), тричі - околицю Водяного (з озброєння танків, гранатометів різних систем і озброєння БМП).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі - в районі Новолуганського (з мінометів калібру 82 мм), поруч із Попасною (з міномета калібру 120 мм), неподалік  Золотого-4 (з міномета калібру 120 мм), околиці Майорська (з протитанкового ракетного комплексу).

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"Унаслідок ворожих обстрілів два українські військовослужбовці зазнали бойових травм. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 липня збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 8 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Унаслідок обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення, ще четверо - бойових травм.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136147
 
 
 Топ коментарі
 
Нормальный хлд. Мы отводим войска, они ведут огонь по нашим позициям. Типа мир или как ?
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холопь...
Доречі, в россіі вигадали словесне заміщення слову раб. Казали: «крєпостной»....
Звільнення рабів в россіі - 1861 рік.
Запуск першої гілки метро в Лондоні - 1864.
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Безперечно, воїнам якнайшвидшого одужання. Але мене тривожить інше - лише мені одному здається, що повідомлення прес-центру ОС змінилося? Після інформації про наших "травмованих"?! ( так, поняття бойової травми є, але "травма" звучить більш гламурно, ніж поранення. Хоча зламана рука внаслідок обстрілів може вважатися як травмою, так і пораненням) не повідомляється про адекватну відповідь наших і " травмованих" з тої сторони.
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Нормальный хлд. Мы отводим войска, они ведут огонь по нашим позициям. Типа мир или как ?
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а чому ви не конкретизуєте персону, завдяки якій це відбувається ?
раніше ви не були таким стриманим
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а сейчас в мире единицы людей,способных называть вещи своими именами..
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Як що б було так, то Світ був би миттєво знищений.
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не в тему конечно но вот новая спецоперациия от недорехформированой миллиции
https://www.youtube.com/watch?v=cnu0pNiyAZA
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Журналист Дмитрий Гордон подал в суд на свою коллегу Янину Соколову за интервью с лидером партии 5.10 Геннадием Балашовым в ее проекте Рандеву, которое состоялось в марте. Требует с Яниньі миллион. Гордон в курсе, что Янина прошла через операции и химиотерапию из за онкологии.
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Ви сподіваєтесь що у цього пропоГан.она залишилась совість?
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Там у кожного з них, своє розуміння, що то таке.
Бо вони впевнили себе, що: «У кожного своя правда», а раз так можна з правдою, то чому і ні з совістю?
А Христос, то «вигадки мракобєсов»...
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гор(н)дону пофіг, в рус мірє чєловєк - грязь
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холопь...
Доречі, в россіі вигадали словесне заміщення слову раб. Казали: «крєпостной»....
Звільнення рабів в россіі - 1861 рік.
Запуск першої гілки метро в Лондоні - 1864.
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раскручивают ******-гандона Балашова...
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Добре хоч не поранені обстрілами російських фашистів.
Ой...
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Кацапы и оккупационная администрация Украины в виде зебила-наркомана и его зекоманды запускают проект "Надо поговорить", в котором будет телемост между помойкой россия 24 и помойкой ньюсван.
Начался великий слив Украины кучкой олигархов и их марионеткой зебила под единогласный одобрямс 73%-ного стада жующего траву
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Кто теперь наживается на войне? Барыга изгнан. Что происходит? Я требую ответов! Від початку доби два українські військовослужбовці зазнали бойових травм, ворог відкривав вогонь 12 разів, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4473
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ой, а это не помешает отводу украинских войск?А демонтажу укреплений?Ой...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби два українські військовослужбовці зазнали бойових травм, ворог відкривав вогонь 12 разів, - пресцентр ОС
 
 
 
 
 
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