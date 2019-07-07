 Від початку доби два українські військовослужбовці зазнали бойових травм, ворог відкривав вогонь 12 разів, - пресцентр ОС

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції Об'єднаних сил тричі поблизу Широкиного (з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), один раз біля Богданівки (з озброєння БМП), тричі - околицю Водяного (з озброєння танків, гранатометів різних систем і озброєння БМП).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі - в районі Новолуганського (з мінометів калібру 82 мм), поруч із Попасною (з міномета калібру 120 мм), неподалік Золотого-4 (з міномета калібру 120 мм), околиці Майорська (з протитанкового ракетного комплексу).

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"Унаслідок ворожих обстрілів два українські військовослужбовці зазнали бойових травм. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 липня збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 8 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Унаслідок обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення, ще четверо - бойових травм.

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