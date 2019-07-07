 Патріарх Філарет захворів, це зробило його союзником Москви в боротьбі проти Томосу, - Зоря

Про це написав на своїй фейсбук-сторінці заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рівно пів року тому Томос було вручено митрополиту Епіфанію та привезено до України. Тоді разом з усіма наш патріарх Філарет дякував Вселенському патріарху і президенту Порошенку за велику працю. І його самого шанували за жертовність та мужність, щиро раділи заслуженій нагороді - званню Герой України. Бо наш патріарх справді був героєм, який був натхненним і сам надихав", - написав він.

Зоря зазначив, що хвороба змінила Філарета до невпізнання. "Зовні начебто все залишилося звичним. Але я не можу собі навіть уявити, щоб наш патріарх давав інтерв'ю кремлівським пропагандистам, знаючи, для чого воно їм потрібно: щоб далі руйнувати Україну. Хвороба зробила його фактичним союзником Москви в боротьбі проти Томосу", - підкреслив архієпископ.

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Він навів цитату Філарета: "Коли я вийду з ПЦУ, то у Епіфанія відберуть Томос, він буде ніким, а я буду патріархом". "Це могла сказати якась інша людина, але не наш патріарх", - додає Зоря.

Сьогодні хвороба виявилася черговим "пробиттям дна" - інтерв'ю телеканалу "Росія-24". А ми ще сподівалися, що дно - це "Страна.uа"... Прикро писати про це у свято, але і не відреагувати не можна.

У мене два висновки:

1. Користуючись хворобою патріарха, Москва принижує і нищить його, а він цього вже не здатен зрозуміти. Спецслужби Кремля мстять за те, що він колись порвав із ними. Зараз, через багато років, з‘явилася нагода відплатити, зробивши так, що їхній ворог сам себе нищить і принижує.



2. Молімося за здоров'я патріарха Філарета - тілесне і духовне. Бо неможливе для людей - можливе для Бога", - резюмував архієпископ.

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Нагадаємо, почесний патріарх Філарет в інтерв'ю пропагандистам із телеканалу "Росія-24" розповів про свої претензії до отриманого Україною Томосу.