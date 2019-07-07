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Матеріали за темою:
Все про:пропаганда (1190) Росія (18451) Філарет (228) Євстратій (Зоря) (63)

 Патріарх Філарет захворів, це зробило його союзником Москви в боротьбі проти Томосу, - Зоря

Хвороба змінила патріарха Філарета до невпізнання, він робить невластиві йому вчинки, принижуючи і знищуючи себе.

Про це написав на своїй фейсбук-сторінці заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Рівно пів року тому Томос було вручено митрополиту Епіфанію та привезено до України. Тоді разом з усіма наш патріарх Філарет дякував Вселенському патріарху і президенту Порошенку за велику працю. І його самого шанували за жертовність та мужність, щиро раділи заслуженій нагороді - званню Герой України. Бо наш патріарх справді був героєм, який був натхненним і сам надихав", - написав він.

Зоря зазначив, що хвороба змінила Філарета до невпізнання. "Зовні начебто все залишилося звичним. Але я не можу собі навіть уявити, щоб наш патріарх давав інтерв'ю кремлівським пропагандистам, знаючи, для чого воно їм потрібно: щоб далі руйнувати Україну. Хвороба зробила його фактичним союзником Москви в боротьбі проти Томосу", - підкреслив архієпископ.

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Він навів цитату Філарета: "Коли я вийду з ПЦУ, то у Епіфанія відберуть Томос, він буде ніким, а я буду патріархом". "Це могла сказати якась інша людина, але не наш патріарх", - додає Зоря.

Сьогодні хвороба виявилася черговим "пробиттям дна" - інтерв'ю телеканалу "Росія-24". А ми ще сподівалися, що дно - це "Страна.uа"... Прикро писати про це у свято, але і не відреагувати не можна.

У мене два висновки:

1. Користуючись хворобою патріарха, Москва принижує і нищить його, а він цього вже не здатен зрозуміти. Спецслужби Кремля мстять за те, що він колись порвав із ними. Зараз, через багато років, з‘явилася нагода відплатити, зробивши так, що їхній ворог сам себе нищить і принижує.

2. Молімося за здоров'я патріарха Філарета - тілесне і духовне. Бо неможливе для людей - можливе для Бога", - резюмував архієпископ.

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Патріарх Філарет захворів, це зробило його союзником Москви в боротьбі проти Томосу, - Зоря 01

Нагадаємо, почесний патріарх Філарет в інтерв'ю пропагандистам із телеканалу "Росія-24" розповів про свої претензії до отриманого Україною Томосу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136144
 
   
 Топ коментарі
 
Це ж треба наприкінці життя так себе зганьбити
Був би великою людиною, якби не останні заяви.
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Бывших членов кгб не бывает...
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Не захворів. В ньому говорить гординя і амбіції.
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каким хорошим украинским изложены такие мацковские тезизы!
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Так вы не "раздавайте по 16.66", а аргументируй(те).
Похоже ли это на развод?

Ну да, и "МММ" до сих пор защищают тоже)
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О, лукавий володимир романчук коментує. Ясне діло , що промосковскі попи аж скаженіють від люті. Це вони втратили можливість наживатися і зомбувати українців.
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К сожалению больные все, кто плясал и пляшет вокруг этого томоса, включая прессу, для которой то это было единственно важным событием, то в два дня стало совсем не важным, то каждый час рапортовали о захвате храмов УПЦ, то вдруг вообще перестали. К еще большему сожалению крыша у народа тоже едет синхронно с колебаниями придурковатости и профессиональных придурков.
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людина в здоровому глузді не може вірити у древні казки
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шакалы насели на Филарета
попы наглые и бессовнстные
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Я розумію, що існують агностіки. Я сам - з таких.

Але: отак бгохульствувати... як на оцій гілці зебіли та ватні про)(уловці-парашинці...
І це все, що потрібно знати про тубусівців.
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З тебе агнотик, як з мене Папа Римський. Не лізь не в своі справи, молись своєму Кирилу і бий поклони во здравіє *****.
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тебе що, зебіл вкусив? Заскаженів? То аж бігом в на прививки в живіт!
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Старість не радість і нікуди з цим не дітись. Ми знаємо, що люди такого віку, як блаженнійший патріарх Філарет, та й набагато молодші від нього, стають малими дітьми, які не відають що роблять. Називається такий стан "деменцією" - старечим слабоумієм.
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Как и у любого человека у него есть право на любое мнение, вопрос тут в том, пойдет ли кто-то за ним и в каком количестве.
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ПЦУ-шники во главе с соевым мародером обдурили старого дурака, наобещав тому золотые горы. Свинорошен уже никто, без пяти минут арестант или беглец в Ростов, а получившие власть служители культа в новообразованной церкви делиться ею, естественно, не хотят. Исправить это теперь будет ой как не просто, впрочем, как и все, где приложил свою руку хитрожопый "лидэр нацыы", отправленный народом в выгребную яму украинской политики
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Алес, сучья морда, ты хоть "Отче наш" знаешь, что лезешь своим свиным рылом не в свои дела?
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Если Бог хочет наказать, он отнимает разум.
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Или если Учитель Сплинтер хочет наказать, то отнимает разум - вероятность один в один Патріарх Філарет захворів, це зробило його союзником Москви в боротьбі проти Томосу, - Зоря - Цензор.НЕТ 4044
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Ну вот теперь все понятно. Он просто заболел.
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Порошенко заставлял Филарета делать что он скажет, а теперь он изгнан и Зеленский все ему объяснил про церкву. Он хочет мира! И это может только Зеленский сделать!
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Какой лицемер этот Зоря, в первом пункте проклинает ,а во втором вспоминает молитву и Бога
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Выше писали шо дали даже не архиеврейство, а литрополию, т.е. то что было понизили на две ступени..... я и не знал шо такое возможно. то есть теперь Варфик может хоть тыщу лет мурыжить и может дать архиеврея Епифану, а поцриарха - выкуси, лузер. Вот это стадо развели, мастерски. Гундяй наверное облевался от радости и "крови боха".
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дали даже не архиеврейство, а литрополию
***********
А за літрополію скільки літрів дають?
Бояришніком, нєбось, давали. Кудєсніки поповських дєл.
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свыномародер делал все- чтобы остаться у власти и томос к этому тоже подвел, так может не так все гладко?
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Кто из вас без греха, первый брось в грешника камень!

😇
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Ах вот почему у нас почти не сажают коррупционеров и прочих бойко с портновыми.... Патріарх Філарет захворів, це зробило його союзником Москви в боротьбі проти Томосу, - Зоря - Цензор.НЕТ 4390
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Да отправьте его уже в дурку.
Ибо маразм не до такого доведет.
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Все дуже просто вирішується. Прийшов пенсійний вік - на-ер на пенсію. Особливо, коли ти політична чи церковна фігура.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПатріарх Філарет захворів, це зробило його союзником Москви в боротьбі проти Томосу, - Зоря
 
 
 
 
 
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