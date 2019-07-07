 Прем'єр Молдови Санду прилетить до України 11 липня

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Дякую президенту України за запрошення і готовність зустрітися в такі стислі терміни. У Молдови та України є схожі проблеми, особливо в тому, що стосується боротьби з корупцією, побудови демократичних і функціональних держав, орієнтованих на вирішення проблем громадян", - написала молдавський прем'єр.
Вона зазначила, що обидві країни орієнтовані на європейську інтеграцію, і наголосила, що тісна співпраця Молдови й України позначиться сприятливо "і на безпеці в регіоні, і на житті громадян обох країн".
2 липня Майя Санду зробила свій перший офіційний візит на новій посаді в Румунію, де зустрілася з президентом країни Клаусом Йоганнісом і прем'єр-міністром Віорікою Денчіле.
Того ж дня вона поїхала в Брюссель, де протягом кількох днів проводила зустрічі з європейськими чиновниками, серед яких були європейський комісар із питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган, голова Європейської ради Дональд Туск, віцеголова Єврокомісії Марош Шефчович, єврокомісар із торгівлі Сесілія Мальмстрем, а також генсек НАТО Єнс Столтенберг.
😁
а може вона подібне Зелі порадить і незабаром і на наших дорогах з'являться автомобілі з номерами днр і лнр.
ну а шо ? ми ж за мир, правильно ?
Це такий прийом? - придумати страшну картінку - навісити на Президента Зеленського без всяких підстав та кричати : ой, лишенько, що ж це робиться- страшно то як!
Це нОрмально?
А нехай їздять. Але тоді я вам не раджу ходити до супемаркетів і взагалі у багатолюдні місця. Бо там будуть теракти.
І нинішя "стагнація" здасться вам раєм.
Це такий прийом? - придумати страшну картінку - навісити на Президента Зеленського без всяких підстав та кричати : ой, лишенько, що ж це робиться- страшно то як!
Це нОрмально?
Що стосується ідей, то ідей вже немає...були та спливли. Нових не народили наші "мислителі"
😁
Приднестровье, Плахотнюк-Порошенко, контрабанда
С Богом
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ПРЕЖДЕ НИ ОДИН РАЗ ПИСАЛ: ПОЧЕМУ О КОНТРАБАНДЕ У НАС В УКРАИНЕ НИКОГДА НЕ ПИШЕТСЯ В олигархических СМИ, и ПАРАШЕНКО НИКОГДА НЕ ГОВОРИЛ НА ЭТУ ТЕМУ
УЖЕ НЕ ГОВОРЯ ШОБЫ КОГО ТО ПОСАДИЛИ.........................
например: ЕСЛИ ВСПОМНИТЬ КАК ЗАМЯЛИ ДЕЛО С КОНТРАБАНДИСТОМ "ЛАЙНО"...........
ТО ЕСТЬ ПАРАШЕНКО КРЫШЕВАЛ НЕ ТОЛЬКО КОРРУПЦИЮ НО и КОНТРАБАНДУ
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО В ДОПОЛНЕНИЕ К ДЛЯЩЕМУСЯ УЖЕ более чем 3 года РАССЛЕДОВАНИЮ БРИЛЛИАНТОВЫХ ПРОКУРОРОВ, ЧЕРНОЙ КНИГЕ ПАРТИИ РЕГИОНОВ....................
ВООБЩЕМ ПОРОШЕНКО ТЯНЕТ НА ПОЖИЗНЕННОЕ.
ПЕРЕСТАНЬТЕ ЖРАТЬ СОЕВЫЙ ШАКАЛАД и СРАЗУ ВСЕ ПРОЯСНИТСЯ
ТЕБЕ КАК "ПАТРИОТУ": У ТЕБЯ "ЧО" ПРОСКАКИВАЕТ ПОСТОЯННО, ТАК ПИШУТ и ГОВОРЯТ КАЦАПЫ.
тем более у него в подчинении СБУ в которой главой был личный шофер Парашенко свой Генплокулол ............................
тем более власть молдаван наверняка ему говорила об этом не раз
а может ты думаешь Грановский с Кононенко просто так руководили членами БПП?