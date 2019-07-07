 Прем'єр Молдови Санду прилетить до України 11 липня

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дякую президенту України за запрошення і готовність зустрітися в такі стислі терміни. У Молдови та України є схожі проблеми, особливо в тому, що стосується боротьби з корупцією, побудови демократичних і функціональних держав, орієнтованих на вирішення проблем громадян", - написала молдавський прем'єр.

Вона зазначила, що обидві країни орієнтовані на європейську інтеграцію, і наголосила, що тісна співпраця Молдови й України позначиться сприятливо "і на безпеці в регіоні, і на житті громадян обох країн".

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2 липня Майя Санду зробила свій перший офіційний візит на новій посаді в Румунію, де зустрілася з президентом країни Клаусом Йоганнісом і прем'єр-міністром Віорікою Денчіле.

Того ж дня вона поїхала в Брюссель, де протягом кількох днів проводила зустрічі з європейськими чиновниками, серед яких були європейський комісар із питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган, голова Європейської ради Дональд Туск, віцеголова Єврокомісії Марош Шефчович, єврокомісар із торгівлі Сесілія Мальмстрем, а також генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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