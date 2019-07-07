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Все про:візит (661) Молдова (465) Майя Санду (2)

 Прем'єр Молдови Санду прилетить до України 11 липня

Глава нового уряду Молдови Майя Санду прибуде з візитом до Києва на запрошення президента країни Володимира Зеленського.

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дякую президенту України за запрошення і готовність зустрітися в такі стислі терміни. У Молдови та України є схожі проблеми, особливо в тому, що стосується боротьби з корупцією, побудови демократичних і функціональних держав, орієнтованих на вирішення проблем громадян", - написала молдавський прем'єр.

Вона зазначила, що обидві країни орієнтовані на європейську інтеграцію, і наголосила, що тісна співпраця Молдови й України позначиться сприятливо "і на безпеці в регіоні, і на житті громадян обох країн".

Читайте також: Прем'єр Молдови Санду звинуватила Україну в підтримці Придністров'я: "Забезпечує роботу корупційних схем"

2 липня Майя Санду зробила свій перший офіційний візит на новій посаді в Румунію, де зустрілася з президентом країни Клаусом Йоганнісом і прем'єр-міністром Віорікою Денчіле.

Того ж дня вона поїхала в Брюссель, де протягом кількох днів проводила зустрічі з європейськими чиновниками, серед яких були європейський комісар із питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган, голова Європейської ради Дональд Туск, віцеголова Єврокомісії Марош Шефчович, єврокомісар із торгівлі Сесілія Мальмстрем, а також генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Читайте також: Молдова хоче запросити українських експертів для створення Антикорупційного бюро

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136143
 
   
 Топ коментарі
 
Пошла вода в хату
Приднестровье, Плахотнюк-Порошенко, контрабанда

С Богом
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Рафік Петя ніучом нєувіноуват! Він заради України та українців контрабанділ.
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Адвокат на суде так и скажет 😁👍🏻
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Ну, может быть , наконец то мы избавимся от ножа в спине ввиде приднестровья ?
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У нас в Молддове новое руководство созданое Дмиттрием Козаком ---спецпредставителем президента РФ.ЕС и США подарили Молдову Путину чуть раньше Вас.Скоро по замыслу Козака вся Молдова станет Приднестровием.
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нехай пояснить, чому по їхній столиці роз'їзджають автівки на сепарських номерах.
а може вона подібне Зелі порадить і незабаром і на наших дорогах з'являться автомобілі з номерами днр і лнр.
ну а шо ? ми ж за мир, правильно ?
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Ксенія малює страшні картинки, яких не буде.
Це такий прийом? - придумати страшну картінку - навісити на Президента Зеленського без всяких підстав та кричати : ой, лишенько, що ж це робиться- страшно то як!
Це нОрмально?
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А я дивуюсь. Ще роз'яснюю вам щось! Ідеї якісь пропагую...
А нехай їздять. Але тоді я вам не раджу ходити до супемаркетів і взагалі у багатолюдні місця. Бо там будуть теракти.
І нинішя "стагнація" здасться вам раєм.
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я написав, що за мир! в чому власне справа? То Ксенія малює страшні картинки, яких не буде.
Це такий прийом? - придумати страшну картінку - навісити на Президента Зеленського без всяких підстав та кричати : ой, лишенько, що ж це робиться- страшно то як!
Це нОрмально?

Що стосується ідей, то ідей вже немає...були та спливли. Нових не народили наші "мислителі"
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щоби на всій планеті став мир і зійшла благодать Божа.
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А что тут странного? Молдован уже убедили, что они, с "приднестровцами" - "адиннарот"... А Санду теперь, будет с "Блазнем", опытом делиться...
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расскажет как надо связи в СНГ восстанавливать и дружить с кацапией
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Будет на Мальдивского компромат собирать.Против Пети показательный процесс будет .В клетке.Это раз .Блокировка Приднестровья-2.Душить будут,чтобы наших орда отпустила..
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Пошла вода в хату
Приднестровье, Плахотнюк-Порошенко, контрабанда

С Богом
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Рафік Петя ніучом нєувіноуват! Він заради України та українців контрабанділ.
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петрушку обкладають червоними флажками )))
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Ваші чорні сподівання щодо Порошенка, брудні зеботи, марні.
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Петя будет набираться опыта как у Януковича, Луценко и Тимошенко, что бы стать настоящим политиком.
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Слуги русского народа, однако уже опустились до 39% до осени зеленые сопли каломоева в конец засохнут
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Это молдавская зе-команда. Тоже дали пинка матерому олигарху, который считал Молдову своей собственностью.
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с Московией на плечах - как и в Украине зе-ко-*****
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Хай бджоли везе - у Зеленського похворіли й дохнуть, вулики пустіють.
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Премьер Молдовы Санду прилетит в Украину 11 июля

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ПРЕЖДЕ НИ ОДИН РАЗ ПИСАЛ: ПОЧЕМУ О КОНТРАБАНДЕ У НАС В УКРАИНЕ НИКОГДА НЕ ПИШЕТСЯ В олигархических СМИ, и ПАРАШЕНКО НИКОГДА НЕ ГОВОРИЛ НА ЭТУ ТЕМУ

УЖЕ НЕ ГОВОРЯ ШОБЫ КОГО ТО ПОСАДИЛИ.........................

например: ЕСЛИ ВСПОМНИТЬ КАК ЗАМЯЛИ ДЕЛО С КОНТРАБАНДИСТОМ "ЛАЙНО"...........

ТО ЕСТЬ ПАРАШЕНКО КРЫШЕВАЛ НЕ ТОЛЬКО КОРРУПЦИЮ НО и КОНТРАБАНДУ

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО В ДОПОЛНЕНИЕ К ДЛЯЩЕМУСЯ УЖЕ более чем 3 года РАССЛЕДОВАНИЮ БРИЛЛИАНТОВЫХ ПРОКУРОРОВ, ЧЕРНОЙ КНИГЕ ПАРТИИ РЕГИОНОВ....................

ВООБЩЕМ ПОРОШЕНКО ТЯНЕТ НА ПОЖИЗНЕННОЕ.
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а чо нельзя было шрифт пожирнее?а то не все воспринимается
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У ВАС ПОРОХОБОТОВ НИКАКИМ ШРИФТОМ ПРОТИВ ПАРАШЕНКО НИЧЕГО НЕ ВОСПРИНИМАЕТСЯ

ПЕРЕСТАНЬТЕ ЖРАТЬ СОЕВЫЙ ШАКАЛАД и СРАЗУ ВСЕ ПРОЯСНИТСЯ

ТЕБЕ КАК "ПАТРИОТУ": У ТЕБЯ "ЧО" ПРОСКАКИВАЕТ ПОСТОЯННО, ТАК ПИШУТ и ГОВОРЯТ КАЦАПЫ.
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порохобот Прем'єр Молдови Санду прилетить до України 11 липня - Цензор.НЕТ 6132 президент - это как хозяин в доме

тем более у него в подчинении СБУ в которой главой был личный шофер Парашенко свой Генплокулол ............................

тем более власть молдаван наверняка ему говорила об этом не раз

а может ты думаешь Грановский с Кононенко просто так руководили членами БПП?

Прем'єр Молдови Санду прилетить до України 11 липня - Цензор.НЕТ 1269
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Мабуть путлеровское приднестровье будут решать . " Открытие новых путлером пропускных пунктов сепаратистов с Молдовой " . А заодно и наш перевалочный пункт росийских ихтамнет и контрабанды .
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПрем'єр Молдови Санду прилетить до України 11 липня
 
 
 
 
 
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