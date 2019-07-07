 Виборчі бюлетені почнуть передавати в окружкоми, - ЦВК

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК, 7 липня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії.
"ЦВК уповноважила Державне підприємство спеціального зв’язку в особі визначених ним працівників цього підприємства від імені Комісії здійснити передачу виборчих бюлетенів із виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року відповідним окружним виборчим комісіям на засіданнях цих комісій та підписати протоколи про прийняття ОВК від ЦВК зазначених виборчих бюлетенів", - йдеться в повідомленні.
Порошенко, на кого ты нас оставил?
Пиночет, Пиночет!
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Теперь вы будете жить в этой шкуре пять лет!
Я пять лет терпел и вам того желаю...
НО ЗРАДА ЗРАДНАЯ ПРАХА ДАЖЕ СОЛНЦЕ ПРЕДАЛО И ПРОДОЛЖАЕТ ВСХОДИТЬ И ВЕРНО СЛУЖИТ
ЗЕЛЕНСКОМУ. 😂😅😂
Ну ви дайотє!!!
Леонід і порохобот - що ви там таке курите?
Если учесть «опросы», которые иногда проводят, к сожалению есть достаточно дурбЭкалов, которые за жОпо-блок и им подобным.......
🤣🤣
Потом повысят
😁
погризуть скоро клаву і на нормальних кидатися будуть!
🤣🤣
Днепр Бандеровский @inushka_ 2 ч.2 часа назад
Президент України дає коротке інтерв'ю Німецькії Хвилі.
Німці задають президенту питання українською мовою.
Президент вперто раз за разом відповідає російською.
Німці перекладають відповіді президента України для українських глядачів.
Овервойсом.
Яке ганьбище.