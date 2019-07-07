 Полторак під час навчань Sea Breeze побував на фрегаті Toronto та обговорив співпрацю з Канадою. ФОТОрепортаж

Про це в неділю, 7 липня, повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністр оборони України Степан Полторак провів зустріч із канадською делегацією на чолі з послом Канади в Україні паном Романом Ващуком на борту фрегата Королівських ВМС Канади Toronto, який наразі бере участь у проведенні міжнародних військово-морських навчань "Сі Бриз-2019", - сказано в повідомленні.
Степан Полторак подякував канадській стороні за підтримку України в умовах агресії Російської Федерації.
"Він наголосив на важливості та ефективності тренувальної місії UNIFIER для подальшої інтеграції Збройних сил України в НАТО", - зазначили в Міноборони.
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Під час зустрічі сторони також обговорили питання подальшої співпраці у військово-технічній сфері.
або якого сепара на чолі поставлять, як в Луганській області
Если говорить о ЧФ, то он с лёгкостью ухайдохает всё что там собралось, т.к. в разы больше, новее, плюс имеет субмарины. Это объективная реальность.
п.с. Только не надо писать про Кузю, Ашота и Лошарика. Они не имеют к теме отношения.
Как и Австралия
Хотя Содружество называется
Прикольно что они не захотели отказываться от монархии.
И насколько я понимаю, там довольно все формально. По крайней мере, чем толком занимается человек на этой должности кроме всяких там церемоний, я не знаю
Думаю, следующее поколение откажется.
Представник ЇЇ Величності, Генерал-Губернатор.
І у 1980-90-ті, Генерал-Губернатором Канади був УКРАЇНЕЦЬ, Роман Гнатишин. От скажіть хоч раз правду порохоботу, Ви знали про це?
Хотя крайние пару дней сносно. Жарко, но не смалит, как было до этого
Не будь дерзким , мусор. Времена не те
дешевка ты конченая
МОСКО́ВСКИЙ МИ́РНЫЙ ДОГОВО́Р 1940, между СССР и Финляндией. Подписан 12 марта, завершил советско-финляндскую войну 1939-40. По договору немедленно прекращались воен. действия и изменялась сов.-финл. граница, установленная Юрьевским договором 1920. К СССР отошла б. ч. территорий, входивших до 1917 в Выборгскую губернию Рос. империи: весь Карельский перешеек с г. Выборг (фин. - Виипури) и Выборгским зал. с расположенными на нём островами, зап. и сев. побережье Ладожского оз. с городами Кексгольм (ныне Приозёрск), Сортавала и Суоярви, ряд островов в Финском зал., а также г. Куолаярви (ныне посёлок с тем же назв.) с прилегающей территорией, части полуостровов Рыбачий и Средний. Ладожское оз. полностью стало находиться на территории СССР, сов.-финл. граница на Карельском перешейке была отодвинута на 150 км от Ленинграда. СССР получил в аренду на 30 лет часть п-ова Ханко и мор. территорию вокруг него для создания воен.-мор. базы, способной оборонять вход в Финский зал. СССР обязался вывести свои войска с территории, прилегающей к пос. Петсамо (ныне пос. гор. типа Печенга). После завершения 2-й мировой войны осн. положения М. м. д. 1940 подтверждены в Парижском мирном договоре 1947 с Финляндией
Район образован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1945 года на части территории Петсамской области, которая в 1920-1944 годах входила в состав Финляндии и была передана Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Одновременно Печенгский район был включён в состав Мурманской области.Учись читать. Совок ввёл туда (на территорию Финляндии!) войска во время войны, потом вывел. Только абсолютные ... ммм... мудрецы могут считать это территориальной уступкой
Необходимо отметить, что если на переговорах в октябре-ноябре 1939 года Советский Союз просил меньше 3 тысяч кв. км да ещё и в обмен на вдвое большую территорию, то в результате войны приобрёл около 40 тысяч кв. км{478}, не отдавая ничего взамен.
А тут вже Полторак настільки осмілів, що навіть на натівський фрегат не побоявсь зайти. Це ж страшна НАТА, Полторак! Зараз тебе вкусить!
Так що нічого дивного...