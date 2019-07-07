 Полторак під час навчань Sea Breeze побував на фрегаті Toronto та обговорив співпрацю з Канадою. ФОТОрепортаж

Про це в неділю, 7 липня, повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони України Степан Полторак провів зустріч із канадською делегацією на чолі з послом Канади в Україні паном Романом Ващуком на борту фрегата Королівських ВМС Канади Toronto, який наразі бере участь у проведенні міжнародних військово-морських навчань "Сі Бриз-2019", - сказано в повідомленні.

Степан Полторак подякував канадській стороні за підтримку України в умовах агресії Російської Федерації.

"Він наголосив на важливості та ефективності тренувальної місії UNIFIER для подальшої інтеграції Збройних сил України в НАТО", - зазначили в Міноборони.

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Під час зустрічі сторони також обговорили питання подальшої співпраці у військово-технічній сфері.













