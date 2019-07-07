EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Суспільство
  2885  92
Все про:Канада (684) міжнародна співпраця (18) Полторак (726)

 Полторак під час навчань Sea Breeze побував на фрегаті Toronto та обговорив співпрацю з Канадою. ФОТОрепортаж

Міністр оборони України Степан Полторак обговорив із канадською делегацією питання співпраці у військово-технічній сфері.

Про це в неділю, 7 липня, повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр оборони України Степан Полторак провів зустріч із канадською делегацією на чолі з послом Канади в Україні паном Романом Ващуком на борту фрегата Королівських ВМС Канади Toronto, який наразі бере участь у проведенні міжнародних військово-морських навчань "Сі Бриз-2019", - сказано в повідомленні.

Степан Полторак подякував канадській стороні за підтримку України в умовах агресії Російської Федерації.

"Він наголосив на важливості та ефективності тренувальної місії  UNIFIER для подальшої інтеграції Збройних сил України в НАТО", - зазначили в Міноборони.

Читайте також: Нові десантно-штурмові катери українського виробництва показали в Одесі

Під час зустрічі сторони також обговорили питання подальшої співпраці у військово-технічній сфері.

Полторак під час навчань Sea Breeze побував на фрегаті Toronto та обговорив співпрацю з Канадою 01
Полторак під час навчань Sea Breeze побував на фрегаті Toronto та обговорив співпрацю з Канадою 02
Полторак під час навчань Sea Breeze побував на фрегаті Toronto та обговорив співпрацю з Канадою 03
Полторак під час навчань Sea Breeze побував на фрегаті Toronto та обговорив співпрацю з Канадою 04
Полторак під час навчань Sea Breeze побував на фрегаті Toronto та обговорив співпрацю з Канадою 05
Полторак під час навчань Sea Breeze побував на фрегаті Toronto та обговорив співпрацю з Канадою 06
Полторак під час навчань Sea Breeze побував на фрегаті Toronto та обговорив співпрацю з Канадою 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136140
 
   
 Топ коментарі
 
сенс в тому, що окрім нього більше нікомую
або якого сепара на чолі поставлять, як в Луганській області
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Смысл этих действий Полторака? Давай до свидания.......
 показати весь коментар
 
 
Ща тебе диабетные пояснят о мощи этой пэрэмоги😀
 показати весь коментар
 
 
сенс в тому, що окрім нього більше нікомую
або якого сепара на чолі поставлять, як в Луганській області
 показати весь коментар
 
 
угу .. всі дєбіли.. один палтарак - бездарь маладєц.. Полторак во время учений Sea Breeze побывал на фрегате Toronto и обсудил сотрудничество с Канадой - Цензор.НЕТ 3924
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
поправочка - зебіли
 показати весь коментар
 
 
нє, ну якщо ти і твої братки по разуму, не погоджуєтесь, то питайте в Зелі, чому він не подав кандидатуру на заміну Полтораку.
 показати весь коментар
 
 
Не обращай внимания на кацапьё, они по жизни только срать умеют
 показати весь коментар
 
 
Зебилы, все зебилы и спрос за косяки будут как с зебилов
 показати весь коментар
 
Звісно, так. Просто панянки вище написали наче він нав'язується виконувати ті обов'язки.
 показати весь коментар
 
 
Ну я то фактично до них. А як там спамом позначили, то не попав.
 показати весь коментар
 
Даром канадійці зброю давати не будуть. А за такої ціни на їх зброю, потрібно й далі належно ФІНАНСУВАТИ свої непогані розробки та технічно переозброювати власні виробництва.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Полторак напоминает куклу на машине для молодоженов. Взяли для антуража. Больше никакой смысловой нагрузки не несёт.
 показати весь коментар
 
 
Калашнікров - чисто московське прізвище. Ви з московіії? Принаймні - не українець.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Опять гнилая соевая пропаганда. Что порох сделал? Безвиз нивелировал обнищанием людей. Санкции на самом деле беззубые. Даже блин томос не смог нормально организовать, получился скандал и еще хуже стало чем было. Хуже стало - чем было! Это вообще девиз соевой банды и вас тупых селюковпорохоботов. Вы же не понимаеете совсем что такое государственность. Что такое геополитика и стартегия. Все по истеричному тупо у вас выходит. У клоуна посмотрим, но сейчас сделано больше полезного чем вашим святым архангелом поросенком и его апосолами свынарчукаи.
 показати весь коментар
 
 
Лучше бы на британском эсминце побывал, чем на канадской калоше.
 показати весь коментар
 
От этой калоши, весь твой чарнаморско-хуйловский флот дрищет
 показати весь коментар
 
 
Из всего что собралось на учения наиболее интересен новый британский эсминец.
Если говорить о ЧФ, то он с лёгкостью ухайдохает всё что там собралось, т.к. в разы больше, новее, плюс имеет субмарины. Это объективная реальность.
п.с. Только не надо писать про Кузю, Ашота и Лошарика. Они не имеют к теме отношения.
 показати весь коментар
 
ватные высеры, ватоцефала. Кого там кто ухайдохает. Ржавые расейские корыта, что ли...
 показати весь коментар
 
Батенька, да вы точно дибил в кубе, во-первых, если даже кто-то из ваших ********* даже плюнуть решит в сторону этой,как ты сказал калоши,завтра на месте твоей мацквы будет яма, а во-вторых, какой там флот, несколько ржавых корыт, видел я как они стреляют, смех и позорище
 показати весь коментар
 
 
ЧФ сейчас самый новый в паРашке, батенька. Учите матчасть прежде чем спорить со взрослыми дядями.
 показати весь коментар
 
Новые жигули,дядя сраный,никогда не станут подержанным мерседесом,а срань свою,флотом не называй, так на пол-часа барахтанья, дядя
 показати весь коментар
 
 
Ну так иди и потопи эти тазики, смельчак. Возглавь объединённый флот НАТО и освободи Крым. Это ж плёвое дело.
 показати весь коментар
 
Всему своё время, ватоцефал,своё время,нельзя срать на весь мир, потому что, мир может обернуться и насрать на тебя, утонешь
 показати весь коментар
 
 
Ну вот и жди ещё 50 лет. Новый великий главнокомандующий воевать не собирается, а НАТО видимо лучше тебя осведомлено о флоте паРашки.
 показати весь коментар
 
Не твоё собачье дело, кто и сколько будет ждать,мразь свинособачья, против нато вы чмо, пустое место, убивать можете толь безоружных, вот чечня вам урок и преподала,до сих пор дань платите, и будете платить вечно,и дети и внуки ваши, иначе глотки,вам скотам резать начнут
 показати весь коментар
 
 
У тебя тряпочка есть? Монитор протри от своих соплей, воин.
 показати весь коментар
 
Сірожа ти даремно так . В останньому пості Євро 7 має рацію на сто відсотків , він ще дітей Сірії не згадав . Психіка народу кацапського нестійка і заражена пабєдабєснай манієй вєлічія . Там для логіки місця немає .
 показати весь коментар
 
Я так зрозумів зі світлин, що капітан фрегата - пані чи панянка.. Крім Канади, США та країн Балтії - Україні більш ні на кого розраховувати.. Берегти та плекати потрібно стосунки з цими країнами - при будь якій владі як у нас, так і у них..
 показати весь коментар
 
 
До речі, зверніть увагу - на третій світлині на стіні кают-кампанії висить портрет молоденької Єлизавети Другої.. Полторак во время учений Sea Breeze побывал на фрегате Toronto и обсудил сотрудничество с Канадой - Цензор.НЕТ 7612 Шанують в Канаді свої витоки..
 показати весь коментар
 
 
да ЩаЗ зеля все перепортит. не переживай..
 показати весь коментар
 
Не зовсім частина королівства.. Частина Британської Співдружності , на чолі з королевою...
 показати весь коментар
 
 
у них форма правления парламентская монархия и королева Елизавета 2 официально их монарх
Хотя Содружество называется

Прикольно что они не захотели отказываться от монархии.
 показати весь коментар
 
 
Насколько я знаю в Канаде есть еще и генерал губернатор от Королевы. Не знаю, права, какие у него полномочия.
 показати весь коментар
 
 
Есть
И насколько я понимаю, там довольно все формально. По крайней мере, чем толком занимается человек на этой должности кроме всяких там церемоний, я не знаю

Думаю, следующее поколение откажется.
 показати весь коментар
 
 
Так.
Представник ЇЇ Величності, Генерал-Губернатор.
І у 1980-90-ті, Генерал-Губернатором Канади був УКРАЇНЕЦЬ, Роман Гнатишин. От скажіть хоч раз правду порохоботу, Ви знали про це?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это же тот самый. С гей парада.)

Полторак во время учений Sea Breeze побывал на фрегате Toronto и обсудил сотрудничество с Канадой - Цензор.НЕТ 5324
 показати весь коментар
 
 
Ну на твоё ***** весь мир плюёт, тоже неплохо
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
На последней фотке полторуха крылья распустил аки орэл. А на вид питух питухом
 показати весь коментар
 
 
То для проветривания подмышек. В Одессе жарковато, для пиджаков...
 показати весь коментар
 
😀
Хотя крайние пару дней сносно. Жарко, но не смалит, как было до этого
 показати весь коментар
 
Странная шариковая ручка, у очкарика, который Полторака сопровождает. Явно- не "Паркер". Наверное подобрал где-то.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Канада конечно слаба как государство, но граждане у них бойцы survival type В одном из лондонских парков есть монумент миллиону канадцев отдавших жизнь за 'фазерленд' , хоть и противоречит про 'выживание'
 показати весь коментар
 
Слаба как государство? Батенька, да вы дибил *************,если такое говорите
 показати весь коментар
 
 
Пятая фотография сверху, женщина сидящая во главе стола, по моему там все сказано на лице от этой встречи. Полторак во время учений Sea Breeze побывал на фрегате Toronto и обсудил сотрудничество с Канадой - Цензор.НЕТ 5761 )))
 показати весь коментар
 
 
а вазелин уже был в торонто. поэтому ему там уже неинтересно.
 показати весь коментар
 
 
Тебе мусор никогда там не быть Смирись
 показати весь коментар
 
 
http://mykyivregion.com.ua/2019/05/05/u-barishivci-v-kafe-zastrelili-zastupnika-nachalnika-policiyi/
Не будь дерзким , мусор. Времена не те
 показати весь коментар
 
У ЗЕльцмана нет подходящей кандидатуры!
 показати весь коментар
 
Зрада не отпускает, после выборов погонят сраной метлой, а пока приходится терпеть.
 показати весь коментар
 
Нехай Полторак ще відвідає в Макдоналдс і обговорить співпрацю зі Сполученими Штатами. Полторак під час навчань Sea Breeze побував на фрегаті Toronto та обговорив співпрацю з Канадою - Цензор.НЕТ 439
 показати весь коментар
 
 
Могли бы и передать этот фрегат, а Игорь на него ракеты пристроил бы сразу.
 показати весь коментар
 
 
Они там уже есть. Но Игорь бы их модернизировал.
 показати весь коментар
 
Никто за Украину и украинцев воевать не будет. Только , пока, у нас Президент , а ля Бенеш, который стоит за дверями в Мюнхене, а не Президент а ля Маннергейм, который готовит страну к защите......
 показати весь коментар
 
Я привожу исторический пример. Бенеш, который имел самую технически оснащенную Армию в Европе, стоял за дверью, за которой решалась судьба судетов. Практически с теми же участниками, Франция и Германия. И Президент Маннергейм, имея 28 танков вступил в бой с самой многочисленной и по вооружению и численному составу Армией мира. К, сожаленю, что Порося стоял в роли Бенеша, что Зелень. Результат пока один.
 показати весь коментар
 
Порох к слову тоже вступил в бой и пришёл к тому же результату, что и Маннергейм.
 показати весь коментар
 
Это как??? Когда 17 июля 2014 года с территории РФ сметали огнем наши войска с границы, войска так и не получили ни приказа, ни возможности открыть ответный огонь. Оставили без единого выстрела Новоазовск, где т.н. ДНР даже не было. Или объявляя одностороннее перемирие при открытой в сотни километров границе ?. Или когда под Иловайском колона русских растянулась на 15 км и ее никто даже не пытался атаковать ?
 показати весь коментар
 
 
В хто тут ідеальний головнокомандувач? Вкажіть пальцем.
 показати весь коментар
 
Я не гадалка и не Ванга и не Нострадамус. Я оцениваю результат, т.е уже состоявшиеся события. Могу сказать за многовековую Историю, великими полководцами были представители разных народов. Не было среди них не было евреев. Среди евреев были великие ученые, изобретатели, художники, астрономы, кто угодно, но только не полководцы...... А у нас пока, то один еврей, то второй....
 показати весь коментар
 
Потому что еврейки отбирают разум , а потом приходят евреи и делают обрезание территории ; и при чем тут полководцы /?
 показати весь коментар
 
Бои были? Были. Результат как у финов - часть страны оккупирована.
 показати весь коментар
 
Бои были и было военное поражение. Вот только осталась Независимость 100% территории государства. И честь. Территориально финны не проиграли. СССР отдал такие же территории, но на Севере. Понятное дело, земля другого качества. Но не было безальтернативного Минска, и рукопожатий и торговли с агрессором. Чувствуешь разницу ?
 показати весь коментар
 
 
Ошибаетесь. Ничего СССР не отдал. Это предложение действовало до начала войны.
 показати весь коментар
 
СССР по мирному Договору отдал равнозначную территорию на Севере и получил на 30 лет аренду острова. Но "новый" Премьер министр, так и остался сидеть на советской броне.....
 показати весь коментар
 
21 век на дворе. Ну не нужно же идти в библиотеку, достаточно пару раз ткнуть по кнопочкам. Ну почему до сих пор люди вещают жуткий бред? Наверное он им просто нравится и они боятся реальности.
 показати весь коментар
 
Читай
МОСКО́ВСКИЙ МИ́РНЫЙ ДОГОВО́Р 1940, ме­ж­ду СССР и Фин­лян­ди­ей. Под­пи­сан 12 мар­та, за­вер­шил со­вет­ско-фин­лянд­скую вой­ну 1939-40. По до­го­во­ру не­мед­лен­но пре­кра­ща­лись во­ен. дей­ст­вия и из­ме­ня­лась сов.-финл. гра­ни­ца, ус­та­нов­лен­ная Юрь­ев­ским до­го­во­ром 1920. К СССР ото­шла б. ч. тер­ри­то­рий, вхо­див­ших до 1917 в Вы­борг­скую гу­бер­нию Рос. им­пе­рии: весь Ка­рель­ский пе­ре­ше­ек с г. Вы­борг (фин. - Вии­пу­ри) и Вы­борг­ским зал. с рас­по­ло­жен­ны­ми на нём ост­ро­ва­ми, зап. и сев. по­бе­ре­жье Ла­дож­ско­го оз. с го­ро­да­ми Кекс­гольм (ны­не При­озёрск), Сор­та­ва­ла и Суо­яр­ви, ряд ост­ро­вов в Фин­ском зал., а так­же г. Куо­ла­яр­ви (ны­не по­сёлок с тем же назв.) с при­ле­гаю­щей тер­ри­то­ри­ей, час­ти по­лу­ост­ро­вов Ры­ба­чий и Сред­ний. Ла­дож­ское оз. пол­но­стью ста­ло на­хо­дить­ся на тер­ри­то­рии СССР, сов.-финл. гра­ни­ца на Ка­рель­ском пе­ре­шей­ке бы­ла ото­дви­ну­та на 150 км от Ле­нин­гра­да. СССР по­лу­чил в арен­ду на 30 лет часть п-ова Хан­ко и мор. тер­ри­то­рию во­круг не­го для соз­да­ния во­ен.-мор. ба­зы, спо­соб­ной обо­ро­нять вход в Фин­ский зал. СССР обя­зал­ся вы­вес­ти свои вой­ска с тер­ри­то­рии, при­ле­гаю­щей к пос. Пет­са­мо (ны­не пос. гор. ти­па Пе­чен­га). По­сле за­вер­ше­ния 2-й ми­ро­вой вой­ны осн. по­ло­же­ния М. м. д. 1940 под­твер­жде­ны в Па­риж­ском мир­ном до­го­во­ре 1947 с Фин­лян­ди­ей
 показати весь коментар
 
И? Что получил Совок понятно, а где написано что он отдал?
 показати весь коментар
 
Ты или дебил или читать не умеешь. СССР вывел свои войска с территории прилегающий к поселку Петсамо. Внимательно посмотри карту, СССР отдал равнозначную территорию. Я же не могу тебе, все выкладывать.
 показати весь коментар
 
Пе́ченгский райо́н - административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в западной части Мурманской области.
Район образован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1945 года на части территории Петсамской области, которая в 1920-1944 годах входила в состав Финляндии и была передана Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Одновременно Печенгский район был включён в состав Мурманской области.Учись читать. Совок ввёл туда (на территорию Финляндии!) войска во время войны, потом вывел. Только абсолютные ... ммм... мудрецы могут считать это территориальной уступкой
 показати весь коментар
 
Прошу прощения, я пишу по памяти. Действительно в результате войны СССР не передавал территорий. Это были переговоры и предложения ДО войны
Необходимо отметить, что если на переговорах в октябре-ноябре 1939 года Советский Союз просил меньше 3 тысяч кв. км да ещё и в обмен на вдвое большую территорию, то в результате войны приобрёл около 40 тысяч кв. км{478}, не отдавая ничего взамен.
 показати весь коментар
 
 
Так в чем задержка ; 200 км до Киева по трассе от брянского кордона, 2,5 часа если правила не нарушать ) Где результат?!
 показати весь коментар
 
Ты это о чем ? О том, что русские на Киев не наступали, а зачем ? Так в Генштабе не идиоты сидят, Это не Грузия, победным маршем танковых коллон не пройдешь.....
 показати весь коментар
 
Ще під час Дебальцево Полторак втікав від натівських емісарів з відмовкою: "Не відволікайте нас. В нас АТО". Ті тоді так і поїхали до Брюселю з питанням на обличчі.
А тут вже Полторак настільки осмілів, що навіть на натівський фрегат не побоявсь зайти. Це ж страшна НАТА, Полторак! Зараз тебе вкусить! Полторак під час навчань Sea Breeze побував на фрегаті Toronto та обговорив співпрацю з Канадою - Цензор.НЕТ 858
 показати весь коментар
 
 
Торонто тепер столиця Канади 😂
Так що нічого дивного...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПолторак під час навчань Sea Breeze побував на фрегаті Toronto та обговорив співпрацю з Канадою. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору