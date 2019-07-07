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Все про:ОБСЄ (2170) резолюція (193) Північний потік (348)

 Комітет ПА ОБСЄ схвалив резолюцію проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"

Комітет із політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва Європи (ОБСЄ) прийняв резолюцію про енергетичну безпеку в Європі. У ній згадуються газопроводи "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

У документі резолюції вказано російські проекти, які визнано потенційним засобом економічного і політичного примусу залежних від поставок держав. Поправка про включення до резолюції пункту, що стосується "Турецького потоку" і "Північного потоку-2", була запропонована американською делегацією.

Американський конгресмен Лі Зелдін заявив, що йдеться про зростання опори на одне джерело енергоресурсів. Через це можуть постраждати їхні партнери з Центральної та Східної Європи. Він пояснив, що "Турецький потік" підвищить здатність РФ проявляти вплив на інші країни, а це може призвести до негативних наслідків.

"Ми думаємо, що демократичні інститути не можуть бути заручниками енергопостачань, пов'язаних із "Північним потоком-2" і "Турецьким потоком", - заявив Зелдін.

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Нагадаємо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини нарівні з уже наявним "Північним потоком". Його потужність становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проекту оцінюється в 9,5 млрд євро. Згідно із задумом, газопровід "Північний потік-2" має подвоїти обсяги газу, що транспортується з Росії до Німеччини в обхід України та Польщі. Планується, що газопровід почне поставки газу дном Балтійського моря з 1 січня 2020 року.

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У проекті беруть також участь компанії з Німеччини, Австрії, Великої Британії та Франції. Противники проекту - зокрема Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США і Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який уже поставляє в ЄС близько третини обсягів газу. Польська влада хоче, щоб Європейська комісія підпорядкувала цю інвестицію законодавству Європейського Союзу. Унаслідок чого "Північний потік-2" може стати збитковим для "Газпрому".

"Газпром" отримав дозволи на будівництво "Північного потоку-2" в Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччині. Наприкінці березня 2019 року Данія відмовила "Газпрому" в прокладанні "Північного потоку-2" у своїх територіальних водах. Це єдина країна, яка поки що не надала "Газпрому" дозволу на будівництво.

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Адміністрація Трампа послідовно виступає проти проекту "Північний потік-2".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136139
 
   
 Топ коментарі
 
потом скажут что мордор на зло резолюции всё же построил свой северный поток и озаботятся ...
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Після повернення росії резолюції ПАРЄ нічого не варті.
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ах ти шмаркля зелена.. шо ж ти тваріш.. це мала бути заслуга Петі Пєтушка Комитет ПА ОБСЕ одобрил резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока" - Цензор.НЕТ 4762
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И что эта резолюция дает. Ничего . Все против, а Северный поток 2 почти построен.
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Южный поток тоже был почти, а потом раз... и разобрали на металлолом.
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не спеши! вафлеры уже объявили, что снизили мировые цены на нефть, передвинули на карте Европы Словению ближе к границе Украины, и перенесли столицу Канады в Торонто. а такой пустяк как ПА ОБСЕ понятно их заслуга (надо только им расшифровать, что это такое)
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А разве не так? Комітет ПА ОБСЄ схвалив резолюцію проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" - Цензор.НЕТ 731
Государство ПОКА движется по инерции от папиредников.
сентябрь - октябрь покажет, за результаты деятельности зелЁной сопли с офшорам на Кипре и без диплома клоуна. Комітет ПА ОБСЄ схвалив резолюцію проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" - Цензор.НЕТ 3639
Вот тогда, в ноябре и обхохочитесь. К сожалению и те, кто реально умет мыслить в отличии от 72% умственно отсталых от рождения граждан Украины имеющих право голоса на выборах. Обхохочутся благодаря 72% ЗеДебилам.
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Треба найяснішого відправити в Данію з візитом.
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Ні в якому разі! Це - єдина країна, яка ще не дала дозвіл на будування в своїх тер.водах ПП2!
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И что скажет на эту резолюцию старая комсомолка Меркель ?
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Мне тоже интересно: резолюция ПАСЕ- есть. А строительство газопроводов есть? Если есть, то... можно далее голосовать, Рашке на потеху.
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потом скажут что мордор на зло резолюции всё же построил свой северный поток и озаботятся ...
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Меркель нужны миллиарды чтобы вливать в бедные страны EC, также нужно кормить миллионы беженцев, нужны миллиарды на тысячи социальных организаций, нужно миллиарды для зеленых технологий, на бесплатное обучение, на пенсии и т.д
Список такой что мало не покажется.
Так что плевала она на все эти резолюции, как и Макрон которому тоже на все это нужны деньги.
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, что кацапы все это обеспечивают деньгами...?
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Всём никто и никогда не сможет обеспечить.
Но, Россия помимо денег, которые тоже не малые, дает немцам нефть и газ.
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Ещё как. Европа получает то чего у неё нет - энергоресурсы, платит за них деньги, которые в рашке не задерживаясь, опять уходят в Европу через покупку товаров, или в кошельках "элиты", которая живёт и тратит в ЕС. Безотходное производство. Какая Меркель - Шмеркель откажется от такого жирного бизнеса?
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ей по душе игра в пренуждение. хіба не видо?
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STAS,
Меркель готовится на пенсию (на следующих выборах не будет кандидироваться), а вот такой министр промышленности Альтмайер (кстати из партии Меркель), так этот министр упорно продвигает СП и не сильно прислушивается к «советам» американцев......., а еще есть такой политик Кречмар в Саксонии, который недавно был в Питере и лично пригласил )(уйла в «гости» в Лейпциг........
Этим хочу сказать: бабло - все.........
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Резолюции, меморандумы...разные степени Обеспокоенности. Реальных действий и противодействий НЕТ! Бизнес с Рашкой у европейцев шурует вовсю, ну если не на прямую то через третьи страны. К сожалению бабло побеждает декларируемые Европейские ценности.
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А в чем тут разница, если и Украины с Россией бизнес растет?
В 2018 году товарооборот России с Украиной составил 14 983 951 329 долл. США, увеличившись на 16,56% (2 128 817 188 долл. США) по сравнению с 2017 годом.
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Не их компетенция. Эту резолюцию пусть монголы с корейцами принимают.
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пасе це як оон
толку як з козла молока
все це просто декларацыъ
а бабки йдцть куди треба
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Після повернення росії резолюції ПАРЄ нічого не варті.
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тут мова про обсє. і в паре і в обсє є гловний керівний орган - парламентська асамблея.
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Такими темпами ОБСЕ и российские танки начнет на Донбассе замечать.
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Эта резолюция констатировала что и так всем известно:
"... российские проекты, которые признаны потенциальным средством экономического и политического принуждения ..."
И всё? Такую резолюцию они могут каждый день принимать.
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тссссс, не мешай. чел заикается и пасе с обсе путать начал😀
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по "парламентска асамблея". народ думає, що вона лише в паре. а мова то про обсє.
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Так, але повернення росії у ПАРЄ зводить резолюцію ОБСЄ нанівець. Так годиться?
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Та не путайте тёплое с кислым.Пишите, хрень всякую.
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От і не плутайте та не пишіть хрєнь. В спам.
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нічого це не дасть.
проект фактично завершений і незабаром його почнуть експлуатувати.
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Поздравляю вас с победой!!!
Наконец-то освободитесь от транзита газа АГРЕССОРА!!!
Слава Украине!!!!
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можеш зелебобів вітати.
почни з леоніда дніпра.
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поздно батюшка
говорить надо было при начале
строительства теперь
наша труба будет просто пустая труба
никто на ветер десятки миллиардов не выбросит
ЕС теперь будет очень очень озабочена
и тихонько зарабатывать на транзите
думайте как выйти из этого положения
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Комитет ПА ОБСЕ...Ух какое страшное название.))

Это похоже на то,как старый импотент теребит вялого,грозясь ********* всю деревню,включая крупный рогатый скот.))
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ОБСЕ настоящие бандеровцы, махновцы и гайдомаки.
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Профильный комитет какой-то европейской структуры принял какую-то совершенно пустую постанову, которая ничего не решает и это за деньги налогоплательщиков!? Несколько десятков чиновников ,куда-то летали, что-то жрали,спали, бухали и трахались; ходили на какие-то заседания, за что получали деньги и принимали решения и постановы , которые ничего не решают априори!?- Не удивительно что произошли«брэкзит» и Трамп!!
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Тобто, банки не будут получать прибыль от своих вложений потому, что профильный комитет ОБСЕ против?)))) вы серьезно?)))
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поздно батюшка
говорить надо было при начале
строительства теперь
наша труба будет просто пустая труба
никто на ветер десятки миллиардов не выбросит
ЕС теперь будет очень очень озабочена
и тихонько зарабатывать на транзите
думайте как выйти из этого положения
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономКомітет ПА ОБСЄ схвалив резолюцію проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"
 
 
 
 
 
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