 Комітет ПА ОБСЄ схвалив резолюцію проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
У документі резолюції вказано російські проекти, які визнано потенційним засобом економічного і політичного примусу залежних від поставок держав. Поправка про включення до резолюції пункту, що стосується "Турецького потоку" і "Північного потоку-2", була запропонована американською делегацією.
Американський конгресмен Лі Зелдін заявив, що йдеться про зростання опори на одне джерело енергоресурсів. Через це можуть постраждати їхні партнери з Центральної та Східної Європи. Він пояснив, що "Турецький потік" підвищить здатність РФ проявляти вплив на інші країни, а це може призвести до негативних наслідків.
"Ми думаємо, що демократичні інститути не можуть бути заручниками енергопостачань, пов'язаних із "Північним потоком-2" і "Турецьким потоком", - заявив Зелдін.
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Нагадаємо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини нарівні з уже наявним "Північним потоком". Його потужність становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проекту оцінюється в 9,5 млрд євро. Згідно із задумом, газопровід "Північний потік-2" має подвоїти обсяги газу, що транспортується з Росії до Німеччини в обхід України та Польщі. Планується, що газопровід почне поставки газу дном Балтійського моря з 1 січня 2020 року.
У проекті беруть також участь компанії з Німеччини, Австрії, Великої Британії та Франції. Противники проекту - зокрема Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США і Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який уже поставляє в ЄС близько третини обсягів газу. Польська влада хоче, щоб Європейська комісія підпорядкувала цю інвестицію законодавству Європейського Союзу. Унаслідок чого "Північний потік-2" може стати збитковим для "Газпрому".
"Газпром" отримав дозволи на будівництво "Північного потоку-2" в Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччині. Наприкінці березня 2019 року Данія відмовила "Газпрому" в прокладанні "Північного потоку-2" у своїх територіальних водах. Це єдина країна, яка поки що не надала "Газпрому" дозволу на будівництво.
Адміністрація Трампа послідовно виступає проти проекту "Північний потік-2".
Государство ПОКА движется по инерции от папиредников.
сентябрь - октябрь покажет, за результаты деятельности зелЁной сопли с офшорам на Кипре и без диплома клоуна.
Вот тогда, в ноябре и обхохочитесь. К сожалению и те, кто реально умет мыслить в отличии от 72% умственно отсталых от рождения граждан Украины имеющих право голоса на выборах. Обхохочутся благодаря 72% ЗеДебилам.
Список такой что мало не покажется.
Так что плевала она на все эти резолюции, как и Макрон которому тоже на все это нужны деньги.
Но, Россия помимо денег, которые тоже не малые, дает немцам нефть и газ.
Меркель готовится на пенсию (на следующих выборах не будет кандидироваться), а вот такой министр промышленности Альтмайер (кстати из партии Меркель), так этот министр упорно продвигает СП и не сильно прислушивается к «советам» американцев......., а еще есть такой политик Кречмар в Саксонии, который недавно был в Питере и лично пригласил )(уйла в «гости» в Лейпциг........
Этим хочу сказать: бабло - все.........
В 2018 году товарооборот России с Украиной составил 14 983 951 329 долл. США, увеличившись на 16,56% (2 128 817 188 долл. США) по сравнению с 2017 годом.
толку як з козла молока
все це просто декларацыъ
а бабки йдцть куди треба
"... российские проекты, которые признаны потенциальным средством экономического и политического принуждения ..."
И всё? Такую резолюцию они могут каждый день принимать.
проект фактично завершений і незабаром його почнуть експлуатувати.
Наконец-то освободитесь от транзита газа АГРЕССОРА!!!
Слава Украине!!!!
почни з леоніда дніпра.
говорить надо было при начале
строительства теперь
наша труба будет просто пустая труба
никто на ветер десятки миллиардов не выбросит
ЕС теперь будет очень очень озабочена
и тихонько зарабатывать на транзите
думайте как выйти из этого положения
Это похоже на то,как старый импотент теребит вялого,грозясь ********* всю деревню,включая крупный рогатый скот.))
говорить надо было при начале
строительства теперь
наша труба будет просто пустая труба
никто на ветер десятки миллиардов не выбросит
ЕС теперь будет очень очень озабочена
и тихонько зарабатывать на транзите
думайте как выйти из этого положения