 Комітет ПА ОБСЄ схвалив резолюцію проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

У документі резолюції вказано російські проекти, які визнано потенційним засобом економічного і політичного примусу залежних від поставок держав. Поправка про включення до резолюції пункту, що стосується "Турецького потоку" і "Північного потоку-2", була запропонована американською делегацією.

Американський конгресмен Лі Зелдін заявив, що йдеться про зростання опори на одне джерело енергоресурсів. Через це можуть постраждати їхні партнери з Центральної та Східної Європи. Він пояснив, що "Турецький потік" підвищить здатність РФ проявляти вплив на інші країни, а це може призвести до негативних наслідків.

"Ми думаємо, що демократичні інститути не можуть бути заручниками енергопостачань, пов'язаних із "Північним потоком-2" і "Турецьким потоком", - заявив Зелдін.

Читайте на Цензор.НЕТ: Британский суд заморозил в качестве гарантий $145 млн дивидендов "Северного потока"

Нагадаємо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини нарівні з уже наявним "Північним потоком". Його потужність становитиме 55 млрд кубометрів газу на рік, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проекту оцінюється в 9,5 млрд євро. Згідно із задумом, газопровід "Північний потік-2" має подвоїти обсяги газу, що транспортується з Росії до Німеччини в обхід України та Польщі. Планується, що газопровід почне поставки газу дном Балтійського моря з 1 січня 2020 року.

Читайте також: Збереження ролі української ГТС і боротьба з "Північним потоком-2", - Зеленський про напрямки взаємодії з Польщею

У проекті беруть також участь компанії з Німеччини, Австрії, Великої Британії та Франції. Противники проекту - зокрема Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США і Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який уже поставляє в ЄС близько третини обсягів газу. Польська влада хоче, щоб Європейська комісія підпорядкувала цю інвестицію законодавству Європейського Союзу. Унаслідок чого "Північний потік-2" може стати збитковим для "Газпрому".

"Газпром" отримав дозволи на будівництво "Північного потоку-2" в Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччині. Наприкінці березня 2019 року Данія відмовила "Газпрому" в прокладанні "Північного потоку-2" у своїх територіальних водах. Це єдина країна, яка поки що не надала "Газпрому" дозволу на будівництво.

Читайте також: Конгрес США оприлюднив проект санкцій проти "Північного потоку-2"

Адміністрація Трампа послідовно виступає проти проекту "Північний потік-2".