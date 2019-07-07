 11 кандидатів у депутати передумали йти до Верховної Ради, - ЦВК

Про це повідомили у відділі взаємодії із засобами масової інформації секретаріату ЦВК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО (одномандатний виборчий округ. - Ред.), висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, про відмову балотуватися на позачергових виборах народних депутатів України, Комісія скасувала реєстрацію 11 кандидатів у народні депутати України, а саме: у порядку самовисування - Ретівова І.О. (в ОВО №50), Бабенка М.М. (в ОВО №90), Глиняного Л.П. (в ОВО №92), Бойка О.В. (в ОВО №97), Костяка М.М. (в ОВО №183); висунутих політичною партією "Опозиційна платформа - За життя" - Подостройця К.О. (в ОВО №135), Бальжик М.М. (в ОВО №136), Граждана В.В. (в ОВО №141), Шкарівського В.М. (в ОВО №143); висунутих політичною партією "Опозиційний блок" - Тулюлюка О.В. (в ОВО №204), Левківського М.П. (в ОВО №207)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ЦВК внесла зміни до своєї постанови від 26 червня 2019 року №1346 "Про форму, колір і тексти виборчих бюлетенів із виборів народних депутатів України для голосування в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року", вилучивши з відповідних додатків відомості про зазначених кандидатів у народні депутати України.

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Як повідомлялося, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.