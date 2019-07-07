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Все про:кандидат (168) ЦВК (690)

 11 кандидатів у депутати передумали йти до Верховної Ради, - ЦВК

ЦВК скасувала реєстрацію 11 кандидатів у депутати, які написали заяву про відмову балотуватися.

Про це повідомили у відділі взаємодії із засобами масової інформації секретаріату ЦВК, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО (одномандатний виборчий округ. - Ред.), висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, про відмову балотуватися на позачергових виборах народних депутатів України, Комісія скасувала реєстрацію 11 кандидатів у народні депутати України, а саме: у порядку самовисування - Ретівова І.О. (в ОВО №50), Бабенка М.М. (в ОВО №90), Глиняного Л.П. (в ОВО №92), Бойка О.В. (в ОВО №97), Костяка М.М.  (в ОВО №183); висунутих політичною партією "Опозиційна платформа - За життя" - Подостройця К.О. (в ОВО №135), Бальжик М.М. (в ОВО №136), Граждана В.В. (в ОВО №141), Шкарівського В.М. (в ОВО №143); висунутих політичною партією "Опозиційний блок" - Тулюлюка О.В. (в ОВО №204), Левківського М.П. (в ОВО №207)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ЦВК внесла зміни до своєї постанови від 26 червня 2019 року №1346 "Про форму, колір і тексти виборчих бюлетенів із виборів народних депутатів України для голосування в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року", вилучивши з відповідних додатків відомості про зазначених кандидатів у народні депутати України.

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Як повідомлялося, позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136137
 
 
 Топ коментарі
 
Зараз Пес,а був Барига
Тепер крутиться як дзига!...
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Зараз Пес,а був Барига
Тепер крутиться як дзига!...
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был кум мертвячки- а теперь услуга урода 11 кандидатів у депутати передумали йти до Верховної Ради, - ЦВК - Цензор.НЕТ 226
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Ну ей богу некий Вася Ложкин рисовал свою картину не только о идиотах, наплодившихся на Россее(как показывает картинка выше):
11 кандидатів у депутати передумали йти до Верховної Ради, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7292
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№ 10 - партія Петярастів.
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Это взгляд с позиции соеголовых.
Ответ получите 21-го июля.
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И правильно сделали. Новой Раде придется тяжко трудится(на благо народа)
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Тобто ти іноземець говориш від українського народу?
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Я не говорил от украинского народа. Мне хочется, что бы вы жили счастливо(и долго). Что не так, сябра Али?
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Зараз Пес,а був Барига
Тепер крутиться як дзига!...
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был кум мертвячки- а теперь услуга урода 11 кандидатів у депутати передумали йти до Верховної Ради, - ЦВК - Цензор.НЕТ 1168
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Гепа по 14 округам уркуганов заводит.Это Только он.А скока их по стране?
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Все рівно є вже заяви, що вибори не будуть демократичними.
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Ты не обращал внимание на заявы, шо пэтя мародер. Шо поменялось？
Кста, как тебе томос филаретный？
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Им повезло .. Они не будут висеть на Майдане . 11 кандидатов в депутаты передумали идти в Верховную Раду, - ЦИК - Цензор.НЕТ 3341 .
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За то , что вводили в оману общество, штраф каждому , 10 млн гривен у казну. Дабы не повадно остальным выкобениваться.
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це риги-ватники, парашисти про)(уйловські, один під одного знімаються. Ну, щоб один одному не заважати...
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Прокатим ПЕСюков на парламентских выборах 11 кандидатів у депутати передумали йти до Верховної Ради, - ЦВК - Цензор.НЕТ 1237
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хорошая рекламка от ботов лахти... прямо один в один скачанная из расейской пропаганды)
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Да вы тут все руки мацквы, ахенты кремля, раскачиваете яхты Косюка....и с будками не сложилось....по логике Офшоренко 73.5% проголосовали за Путлера! Во радость на Расеи. А Педя бухой или под психотропами истерит и матерится на митингах....До него начало доходить что он уже просто гражданин и с перспективой походов на допросы и посадки с конфискацией награбленного с 1998 года.........
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Треба гнати в шию порошенківців і яценюковців з ВР , копняками.
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Ларик Гор
Треба гнати в шию порошенківців і яценюковців з ВР , копняками. 11 кандидатів у депутати передумали йти до Верховної Ради, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7040

11 кандидатів у депутати передумали йти до Верховної Ради, - ЦВК - Цензор.НЕТ 3180

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и ведь НИ пикселя фотошопа) весь мир видел рожи этих клоунов он-лайн)
11 кандидатів у депутати передумали йти до Верховної Ради, - ЦВК - Цензор.НЕТ 2563 скрепная тема зебилов из ольгино - "партия ляшка".. духовная близость зебилов
зебил, ты же в курсе, что только быдло будет орать "приходи на стадион" (приезжай в винницу) и ОТМАЗЫВАТЬСЯ назвать адрес... чё, из кустов будешь выглядывать - чтобы свои обдрыстаные портки побежать стирать?
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"Помітили", що саме при сивочолому гетьмані достали з нафталіну Медведчука, відмили та повернули в політику. Як і Ахметову віддали фактично всю енергосистему України в особисте володіння (те, про що він при злочинному Панді і не мріяв).
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а сейчас кума сволочного мертвячки не приводят в политику?
от одного мертвячки избавится не можем- так зеля приводит другого?
чем больше мертвячек и его родственников тем лучше?
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ми помітили, що у макітру генпрокурора на надходила думка про "посадити ведмедчукчу, бойка. шуфріча, ахмєтова" та інший непотріб, бо це було невигідно його кумові. А фірташ сяде першим, але до цього дасть цінні свідчення про те, як насправді пеця прийшов до влади.
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а кума мертвячки и гепы гнать не надо?
Или в твоей методичке это не написано? 11 кандидатів у депутати передумали йти до Верховної Ради, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5165
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Выбрали вместо проевропейского президента, банду пророссийских гопников и бандитов.
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oleg1966

Выбрали вместо проевропейского президента, банду пророссийских гопников и бандитов.
11 кандидатів у депутати передумали йти до Верховної Ради, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7706

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Так теперь всё равно надо бюллетени перепечатать
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А для цього є печатка "вибув", нераціонально передруковувати мільйони бюлетенів на які витратили 166,36 мільйонів бюджетних гривень налогоплатників.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України11 кандидатів у депутати передумали йти до Верховної Ради, - ЦВК
 
 
 
 
 
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