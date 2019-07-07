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Все про:Зеленський (1957) Луганщина (1768) ОДА (618) Комарницький (1)

 Комарницького призначено губернатором Луганщини, - указ (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Комарницького головою Луганської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ, датований 5 липня, опубліковано на сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Призначити Комарницького Віталія Мар'яновича головою Луганської обласної державної адміністрації", - сказано в тексті указу.

Володимир Зеленський особисто вручив посвідчення голови Луганської ОДА Віталію Комарницькому під час робочої поїздки на Луганщину, повідомляє пресслужба президента.

Глава держави зазначив, що місією керівника області має стати віднайдення можливостей для відновлення Луганщини.

"Для нашої країни важливий пріоритет - припинення війни. Паралельно з цим можна знаходити можливості та бажання, щоб відбудувати Донбас. Ми зараз пролітали з паном Дональдом Туском (президент Європейської ради. - Ред.), бачили зруйновані будинки, відсутність доріг. Я думаю, що це не лише через війну, а й через те, що ніхто цим не займається. Я вас вітаю. На вас у нас велика надія", - наголосив Зеленський.

Зі свого боку, Віталій Комарницький подякував за довіру.

"Я знаю настрої людей та проблеми, які є на Луганщині. Знаю, що тут люди хочуть працювати. Думаю, що завдання, які стоять перед Луганщиною, з вашою допомогою та допомогою міжнародних партнерів реальні для виконання. Потрібно менше говорити й більше працювати", - сказав він.

Нагадаємо, 26 червня Кабінет Міністрів України погодив призначення на пости голів восьми обласних державних адміністрацій, зокрема Віталія Комарницького.

Віталій Комарницький - ректор переміщеного на підконтрольну Україні територію Луганського університету внутрішніх справ, колишній депутат Луганської облради від Партії регіонів.

У коментарі журналістам він заявив, що чиновники і працівники бюджетних установ, які працюють на території окупованої частини Донбасу, мають підлягати амністії, писали 4 липня "Новости Донбасса".

Дивіться також: "Нічого не знаю про це. Дайте мені докази", - Зеленський про зв'язки майбутнього глави Одеської ОДА Андрейчикова з сепаратистами. ВIДЕО

Один із засновників руху "Народний тил" Роман Сініцин стверджує, що Комарницький разом із сепаратистами є засновником релігійної організації УПЦ МП в окупованому Луганську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136136
 
 
 Топ коментарі
 
да вы шо - да не может быть - а может он и не наркоман совсем - а видео с таможни ,то обман зрение - но главное - не порох - да?)))))))))
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Зеленский такими назначениями рыгоанналов роет себе яму. Никто за него не голосовал как за рыга и сепара, а он ведет себя именно так.
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Комарницкий назначен губернатором Луганщины, - указ - Цензор.НЕТ 8064 bubuka777

Голосовали же за то, что обещал наркоман,
опять мозг забыли включить. Что ж, жрите, главные блюда еще впереди,
дебилы.
Комарницкий назначен губернатором Луганщины, - указ - Цензор.НЕТ 8296

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7 июля, 17:13
Зе-депутаты: мажоритарщик от Раздельной и Южного не гнушается поддержкой сторонника Новороссии

Похоже, что у Зе-команды не видят ничего плохого в дружбе с отъявленными любителями России и сепаратистами.
Так, во время вчерашнего визита в Одессу лидера партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, который представлял кандидатов-мажоритарщиков от Одесской области, замечен один из организаторов одесского «Антимайдана» и руководитель общественной организации «Союз верных казаков черноморских им. А.Суворова»

Известно, что Олейник поддерживает предпринимателя Игоря Васильковского, который баллотируется по округу №139 (центр в Раздельной, входит часть Суворовского района Одессы и город Южный).
Он также принял участие в ролике в поддержку кандидата.
Отметим, Олейник является одним организатором одесского «Антимайдана» и сторонником идеи Новороссии. Он был одним из тех, кто отправлял титушек на столичный Антимайдан, но после победы Революции Достоинства резко перекрасился.
В 2015 году казак из Антимайдана попал в командование украинского батальона, но был оттуда изгнан.
В 2017 году он был замешан в земельной афере с раздачей земли АТОшникам.
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За такие первые " шаги "Зебенику следовало бы не только ноги ,но и голову оторвать.Впрочем , до этого долго ждать не придется...
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А теперь серьёзно о назначениях ЗЕЛЕНСКОГО.
КОНЕЧНО НАВЕРНЯКА МОЖЕТ БЫТЬ ЗЕЛЕНСКИЙ ГДЕ ТО, В КОМ ТО И ОШИБАЕТСЯ. НО,,,
НО, ВСЕ ЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОКА ЧЕСТНЫ И ОТКРЫТЫ, В ОТЛИЧИИ ОТ НАЗНАЧЕНИЙ парашони. И ИМЕЮТ ЛОГИКУ С КОТОРОЙ МОЖНО СОГЛАШАТЬСЯ, МОЖНО НЕТ, НО ОНА ИДЁТ В ЕГО ОБЪЯВЛЕННОЙ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ ПАРАДИГМЕ - ХУДОЙ МИР ЛУЧШЕ ХОРОШЕЙ ВОЙНЫ.
МОЖЕТ Комарнитский И БЫВШИЙ регионал, МОЖЕТ БЫТЬ В НАЧАЛЕ КОНФЛИКТА ОН И РАЗДЕЛЯЛ СЕПАРСКИЕ ВЗГЛЯДЫ. НО...
НО ОН ВСЁ ВРЕМЯ НАХОДИЛСЯ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ И ДАЖЕ ПРОДОЛЖАЛ ВОЗГЛАВЛЯТЬ ВУЗ МВД. И ЗА ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ К НЕМУ НЕВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ НИ ОТ петрушкиной КУМОВСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ, НИ ОТ петрушкиного САМОГО ,,ПАТРИОТИЧНОГО" СБУ В ВЫШИВАНКАХ.
МОЖНО РАЗДЕЛЯТЬ, МОЖНО НЕРАЗДЕЛЯТЬ ЭТО НАЗНАЧЕНИЕ, НО КТО КАК НЕБЫВШИЙ регионал И МОЖЕТ БЫТЬ И СТОРННИК янукодлы, И МОЖЕТ БЫТЬ И БЫВШИЙ рускомирец БУДЕТ СШИВАТЬ ИЗРАНЕННЫЙ ВОЙНОЙ ДОНБАСС???? КТО ЛУЧШЕ ЗНАЕТ ИХ ПСИХОЛОГИЮ И ЛУЧШЕ СУМЕЕТ НАДАВИТЬ НА СЛАБЫЕ МЕСТА????
ИлИ МОЖЕТ БЫТЬ ДИВАННЫЕ ПАТРИОТЫ ГОТОВЫ ВОЕВАТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА???? НЕ В СТАВАЯ С ДИВАНОВ????
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ ОШИБОЧНОСТЬ ЭТИХ НАЗНАЧЕНИЙ, И НЕВОЗМОЖНОСТЬ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С НИМИ ПОХОРОШЕМУ, ПО МИРНОМУ. И ЭТО ТАКЖЕ ПОКАЖЕТ ЧТО УКРАИНА ХОЧЕТ МИРА И ГОТОВА К НЕМУ, НО КТО НЕГОТОВ И НЕХОЧЕТ.
ПРАХОБОТЫ ДАЖЕ НЕЗНАЮТ В КАКОМ ШОКЕ СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ ЛУГАНДОНСКАЯ русскомирская ВАТА, У КОТОРОЙ РУХНУЛ СПАСИТЕЛЬНЫЙ МИФ О ХУНТЕ И ФАШИСТАХ. И ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО ИХ ЖЕ ФАШИСТВУЮЩИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ПРИЗЫВЫ И НЕНАВИСТЬ КО ВСЕМУ И ВСЕМ. И ЭТО
ОСОБЕННО ОСТРО СТАЛИ ВИДЕТЬ И ЧУВСТВОВАТЬ НЕ ИДЕЙНЫЕ ГРАЖДАНЕ ПОПАВШИЕ В ОКУПАЦИЮ.
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Да уже все поняли что по ЗЕбильему мир будет только за счёт Украины, её интересов, в ущерб Украине, и строго на пользу Рашке. Это мир по ЗЕбильному - слить интересы Украины на пользу Кремляди, всё. ЗЕбил так можно вообще сразу войти в состав РФ в качестве малоросии признать ***** царём батюшкой и мир наступит автоматически сразу. Зебилы вы ведь к этому клоните не так ли...
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В ЧЁМ ДЕЛО????
НЕНРАВИТСЯ, ВЫХОДИ НА БЕССРОЧНЫЙ ПРОТЕСТ. 😂😅😂
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В книжке Джима Кэмпа "Нет" я прочитал штуку, которая расставила все на свои места. Если после вылета военного летчика проанализировать бортовой журнал, то окажется, что почти все решения, принятые пилотом во время полета - неверные.

Почти все - неверные, ребята. В каждый момент времени можно было выбрать чуть выше угол, чуть больше скорость, чуть точнее набрать высоту. И это не повод не сажать пилотов за штурвал. Правильный подход, которому учат летчиков - продолжать принимать решения.

Это - ключевой момент. Продолжать принимать решения. Продолжать что-то делать. Лети, блин, дальше."

(с)
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Да да летим дальше..всё ближе и ближе к Рациюшке и Таёжному союзу, это и есть направление ЗЕлетунов..
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А вот кстати и фанатка бабы Юли Таня Лайф уже во всю лайкает сепарские кандидатуры её нового Боха ЗЕкловуна))))
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ЗА ТО ТЫ ТАК ПАТРИОТИЧНО ПОПЁРДЫВАЯ НА ДИВАНЕ ПРОДОЛЖАЕШЬ ВОЕВАТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА.
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Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що закон про люстрацію зняв з посад потрібних державі фахівців. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Наш", передають Патріоти України."Я вважаю, що закон про люстрацію своє ключове завдання не виконав. Він для багатьох не є, скажімо так, покаранням за те, що вони порушували закон і таким чином потрапляючи під люстрацію вони змогли уникнути відповідальності за ті діяння, за які, напевно, варто було б щоб вони понесли відповідальність. З іншого боку закон про люстрацію прибрав, у тому числі з різних посад, людей які були б ефективні там сьогодні. У тому числі, сьогодні в умовах війни, в умовах тієї неспокійної соціально-економічної ситуації та багатьох інших викликів, перед якими сьогодні опинилася наша держава", - заявив Разумков.
Нагадаємо, закон "Про очищення влади" (люстрації) був прийнятий п'ять років тому після Революції гідності. Під дії закону потрапило близько п'яти тисяч чоловік (Дані "Громадського люстраційного комітету"), які займали посади з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року. Під люстрацію підпадають і співробітники правоохоронних органів, судді які були причетні до переслідування активістів Майдану. У реєстрі осіб, які потрапляють під дії цього закону, значиться зараз 921 чоловік.
https://patrioty.org.ua/politic/zakon-pro-liustratsiiu-prybrav-z-posad-liudei-iaki-mozhut-buty-efektyvni-sohodni--lider-partii-sluha-narodu-286042.html
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...Я вас приветствую. Вас у нас большая надежда", - подчеркнул Зеленский.

Все ясно,зеленую соплю еще от Ужгорода не попустило,наркоша обдолбанный
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