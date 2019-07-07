 Почесний патріарх Філарет дав інтерв'ю російським пропагандистам

На інтерв'ю почесного патріарха Філарета в ефірі пропагандистського російського телеканалу звернув увагу український журналіст Мілан Лєліч, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пропагандистка з "Росія-24" Ганна Афанасьєва не лише спокійно працює в центрі Києва, а й записує інтерв'ю з Філаретом. А Філарет їй розповідає про те, чому отриманий нами Томос поганий і неправильний. Не знаю, що тут можна додати, шановні патріоти", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

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Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.

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