 У водія у Львові, що зупинився на червоне світло, відібрали понад 300 тисяч гривень

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ГУ Нацполіції у Львівській області.

Пограбування сталося на околиці міста. Водій, 27-річний підприємець, перевозив гроші на "Мазді".

Близько 10.40, проїжджаючи вулицею Гетьмана Мазепи, він зупинився на червоний сигнал світлофора. У цей час на нього напали двоє зловмисників - один скористався газовим балончиком, а інший молотком розбив скло у дверцятах автомобіля та заволодів пакунком, у якому, за словами заявника, було понад 300 тисяч гривень. Після цього нападники втекли.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Проводиться досудове розслідування.

Усіх, хто був очевидцем скоєння злочину або володіє інформацією, що може допомогти встановити особи нападників, поліцейські закликають зголоситись на оперативну лінію 102.

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