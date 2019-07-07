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Все про:Львів (1062) пограбування (399) Нацполіція (7798)

 У водія у Львові, що зупинився на червоне світло, відібрали понад 300 тисяч гривень

Коли чоловік зупинився на сигнал світлофора, до нього підбігли двоє невідомих. Один бризнув у обличчя газом із балончика, другий - розбив молотком скло і схопив пакет із грошима.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ГУ Нацполіції у Львівській області.

Пограбування сталося на околиці міста. Водій, 27-річний підприємець, перевозив гроші на "Мазді".

Близько 10.40, проїжджаючи вулицею Гетьмана Мазепи, він зупинився на червоний сигнал світлофора. У цей час на нього напали двоє зловмисників - один скористався газовим балончиком, а інший молотком розбив скло у дверцятах автомобіля та заволодів пакунком, у якому, за словами заявника, було  понад 300 тисяч гривень. Після цього нападники втекли.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Проводиться досудове розслідування.

Усіх, хто був очевидцем скоєння злочину або володіє інформацією, що може допомогти встановити особи нападників, поліцейські закликають зголоситись на оперативну лінію 102.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136133
 
 
 Топ коментарі
 
100%.... такі речі випадково ніхто не робить
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Слили.В совпадение не верю.
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Кто ни был бы в машине, но преступность в Одессе зашкаливает, а Зеленский об этом даже не переживае т- ни слова не сказал,хотя едет в Одессу. Преступная одесская власть видимо останется безнаказанной.
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когда трушок грабил одессу ваш любимый ворюэный рошен молчал
заткнулись бы вы лучше У водія у Львові, що зупинився на червоне світло, відібрали понад 300 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 7000 У водія у Львові, що зупинився на червоне світло, відібрали понад 300 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 7000
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Больное, я все 5 лет писала посты с критикой Пэдри. Откуда ты взял, что он мой любимый? У меня такое впечатление,что сегодня на сайте много невменяемых людей, перегрелись или с психбольницы сбежали, такую чушь несете,что просто диву даешься.
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Вы никогда не покупали ничего существенного за нал?
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Кокс килограммами покупал. Но со мной были люди из нашего квартала.
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Кокс килограммами покупал. Но со мной были люди из нашего квартала.

А потом поумнел,отсылал деньги в Панаму , а сам отдыхал на Мальдивах...
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Зеленое после выборов первые три дня в Турции отдыхал. У зебилов память избирательная.
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Ну что ты такое говоришь, истощенный предвыборной гонкой нарик уже и поторчать в Турции не может? А как же права человека?!
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Ты про лямы из привата? Так то без меня было)))
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100%.... такі речі випадково ніхто не робить
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Соглашусь отчасти. Львов - город высокой культуры)))
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Пересічні шляхтичі у Львові живуть гарно...)) У остановившегося на красный свет водителя во Львове отняли более 300 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 714
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Пересічний. не тобі судити! Несуди та не судимим будеш.
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Прикольно: https://ukr.lb.ua/society/2019/07/07/431476_lvovi_pograbuvali_inkasatoriv.html
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если везешь бабло, нехрен останавливаться на красный свет
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..нехрен ложить пакет на сиденья... Я под водительским вожу)
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НУ ВОТ ЭТО И ЕСТЬ "ОБРАЗЦОВАЯ ОПЕРАЦИЯ" У водія у Львові, що зупинився на червоне світло, відібрали понад 300 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 6840
НЕ ТО ШО У ГЕРАЩЕНКИ ПОЗОРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕГОДНЯШНЕГО ШТУРМА ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЗАЛОЖНИКОВ.
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Я думал Львов "свидомый" город...., а оно он как.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ водія у Львові, що зупинився на червоне світло, відібрали понад 300 тисяч гривень
 
 
 
 
 
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