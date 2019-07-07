 "Зразкова робота": відео звільнення заручниць в Одесі. ВIДЕО

Відео роботи спецназу Нацполіції Геращенко розмістив на своїй сторінці в фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Жінкам - працівницям ломбарду надають медичну та психологічну допомогу. Правопорушника чекає суд, слідчий ізолятор і тривалий термін позбавлення волі", - написав Геращенко.





Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, поліція затримала невідомого, який взяв у заручниці двох жінок у відділенні кредитної установи в Одесі.