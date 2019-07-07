 "Зразкова робота": відео звільнення заручниць в Одесі. ВIДЕО

Відео роботи спецназу Нацполіції Геращенко розмістив на своїй сторінці в фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Жінкам - працівницям ломбарду надають медичну та психологічну допомогу. Правопорушника чекає суд, слідчий ізолятор і тривалий термін позбавлення волі", - написав Геращенко.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, поліція затримала невідомого, який взяв у заручниці двох жінок у відділенні кредитної установи в Одесі.
А то шо за цырк был?
правопорушниками, де перебувають заложники. "
НО ПРОСТО НЕ НАДО ГОВОРИТЬ ПРО "ОБРАЗЦОВУЮ" ОПЕРАЦИЮ
Ты как, уже расплатился телевизором и холодильником за "Деньги на любые потребности без справки о доходах" или ещё торчишь?
Еще, как правило, рядом с подобными кредитными заведениями находится незаконный игровой салон...
Я не в коем случае не оправдывают работу копов, особенно того что дверь выносил. Но мне интересно,за сколько по вашему?
Смотрю каналы как работают и вызволяет копы заложников в таком случае в США, там тоже не за секунду залетают.
Только один путь, который займет время. Не освобождать заложника?
Я лишь хочу сказать что, любое подразделение, с любой страны не сможет зайти за доли секунд. У злоумышленника всегда будет хоть секунды убить заложника. Если они конечно за ним не наблюдают и знают где оно сейчас находится, тогда да.
И ВООБЩЕ, НУЖЕН ЛИ БЫЛ ЭТОТ ШТУРМ? В НАШЕМ "КОРДЕ" ЕСТЬ ПЕРЕГОВОРЩИКИ? ДУМАЮ, ДАЖЕ ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮТ.
repost.net.ua/?p=27936
Правохранители разбили окно, взяли здание штурмом и задержали подозреваемого.
После освобождения женщинам вызвали скорую, потому что они получили порезы от стекла, которое разбили полицейские. На фото истекающая кровью заложница с мольбой смотрит на спецназовца группы "КОРД".
...
Меня аш трисёт.
правопорушниками, де перебувають заложники. "
короче, на аваковцев рассчитывать не приходится..
если бы зебил хотел убить - убил бы заложников, а не убил, так менты сами контузили всё содержимое конторы лихварів..
антошка, антошка,
иди копать картошку
тили-тили, трали-вали (с)
я лумаю, после такого штурма только психушка для всех кто был в помещении=))
А то шо за цырк был?
СЮ СКЕЛЮДВЕРЬ БОЛЕЕ МИНУТЫ И ЗАХОДИТЬ ВНУТРЬ ЧЕРЕЗ ОКНО 30 СЕКУНД, ПО МНЕ ЭТО ТОЧНО НЕ "ОБРАЗЦОВАЯ РАБОТА"
РАЗВЕ ШО РЕЗУЛЬТАТ ШТУРМА МОЖНО УСЛОВНО НАЗВАТЬ ОБРАЗЦОВЫМ - ТО, ЧТО НИКТО НЕ ПОГИБ.
какие инструктора, такой и спецназ=))
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=7yD1TaZrFfY