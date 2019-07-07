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Все про:заручник (696) Одеса (1969) Геращенко Антон (443) КОРД (90)

 "Зразкова робота": відео звільнення заручниць в Одесі. ВIДЕО

Народний депутат Антон Геращенко опублікував відео звільнення заручниць, яких невідомий захопив у кредитній установі в Одесі.

Відео роботи спецназу Нацполіції Геращенко розмістив на своїй сторінці в фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Жінкам - працівницям ломбарду надають медичну та психологічну допомогу. Правопорушника чекає суд, слідчий ізолятор і тривалий термін позбавлення волі", - написав Геращенко.

Зразкова робота: відео звільнення заручниць в Одесі 01
Зразкова робота: відео звільнення заручниць в Одесі 02

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, поліція затримала невідомого, який взяв у заручниці двох жінок у відділенні кредитної установи в Одесі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136132
 
   
 Топ коментарі
 
Отвратительно сработали!!! Нет слов уберите ето видео и непозортесь !!! Такая дверь идет только на подрыв . в окна не бросили гранату как минимум одну светошумовую !!! Если бы нарик был со стволом положил бы парней и заложников !!!
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Мне кажется или за время проникновения полиции в помещение неизвестный успел бы зарезать заложницу и зарезаться самому.
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Не в оправдание чепушилы, но вот эти "кредитные" организации должны быть просто прикрыты. Это ж легализованный лохотрон, бо куда ж 73% изучать тот документик, что в подобных "кредитных" организациях им дают подмахнуть. А потом и до таких ситуаций вот доходит.
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пізніше досиплять ) Якийсь-невдаха терорист. Міг би вкрасти 500 гривень та йти спокійно.
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Це політична реклама труханова, який безкоштовно попіарив себе та свою говнопартію колишніх регіоналів тим що пропонував себе на обмін замість заручників. Найняли якогось бомжа наркомана який навіть не додумався одягнути довгий плащ і сказати що в нього на тілі бомба. Ломбарди всі мають куленипроникне скло і підійти з ножем до працівника неможливо! Готівочка також по суті ломбард і як так сталось що наркоман підійшов до працівника з ножем - незрозуміло! Отже це дешева постановка! А спецназ який не зміг подолати закриті двері, це просто ганьба! Я б таке відео не викладав, але Геращенко піарить труханова і обвалює імідж поліції!
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Окремо мене розмішив спецназівець який бив тараном в ручку металопластикових дверей, дверей в яких стоїть величезне скло, яке можно було розбити з першого разу так само як і скло у вікні. Але спецназ не шукає простих рішень, він лупив тараном в металопластискові двері і так і не зміг зайти! Це ще раз доводить що в спецназ потрібно брати не сильних а розумних бійців з високим IQ, бо будуть ломитись у відкриті двері і не зможуть зайти, ідіоти!
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разбивается окно, один стает на четвереньки, остальные по его спине вбегают в помещение.
А то шо за цырк был?
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Да там металопластикові двері, достатньо розбити скляну частину дверей і рукою відкрити замок з внутрішньої сторони і зайти пішки!
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Отвратительно сработали!!! Нет слов уберите ето видео и непозортесь !!! Такая дверь идет только на подрыв . в окна не бросили гранату как минимум одну светошумовую !!! Если бы нарик был со стволом положил бы парней и заложников !!!
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Вася ти шо кіна надивився?яка нафіг граната?нет ума штурмуй дома!
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Славик если ты не в теме -- не пиши бред !!! Кто понимающий поймет а диванным доказывать бесполезно "Образцовая работа": видео освобождения заложниц в Одессе опубликовали в сети - Цензор.НЕТ 2768
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+ шоу тараканів...там ще до вибивання дверей їх через велике вікно можна було постриляти так як бошки свої навіть не понагинали...
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Кацап не истери,а рыло у поца,ну точно данбасяцкое
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Когда ? Посмотри внимательно видео -- у нас за подобную (образцовую работу) перевели и командира и зама "Зразкова робота": відео звільнення заручниць в Одесі - Цензор.НЕТ 9480
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Дуже часто відеоплеєр тормозить, і деякі моменти просто не видно (особливо на початку відео).
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Пиндос ты еще и слепой. Световую кинули сразу и после вспышки вошли.
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Світлошумову гранату кинули, але " 20. Забороняється застосування малогабаритних підривних пристроїв "Ключ", "Импульс" для відкриття приміщень, захоплених
правопорушниками, де перебувають заложники. "
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С дверью, действительно, получилась лажа - но это реальная жизнь, не все идет по плану. Главное, через окно нормально вошли и все живы.
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ВЕРНО.
НО ПРОСТО НЕ НАДО ГОВОРИТЬ ПРО "ОБРАЗЦОВУЮ" ОПЕРАЦИЮ
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На правах офтопу. Велике прохання до Вас, Лукреція, не писати капсом. По перше, це важко сприймати, по друге, це неповага до співрозмовника. Капс є аналогом крику.
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Мне кажется или за время проникновения полиции в помещение неизвестный успел бы зарезать заложницу и зарезаться самому.
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не збирався він нікого різати.Хотів мульйон та вертоліт.Цікаво,куди він збирався на вертольоті летіти? В ордло?
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На пляж в Аркадию...просто не хватало на маршрутку..
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Это Пересыпьский мост, там до пляжа пешком в обе стороны дочапать можно за 15 минут.
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когда кажется,начинай креститься со скоростью ротора
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А за разбитое стекло с кого высчитают ? С полицейских ?
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Фигня. Вот когда Корбана захватывали, ото было показательно
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Так он правонарушитель или террорист?
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Терорист. Бо якщо визнають простим правопорушником, то в СІЗО залетить. А терориста під заставу випустять.
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Не в оправдание чепушилы, но вот эти "кредитные" организации должны быть просто прикрыты. Это ж легализованный лохотрон, бо куда ж 73% изучать тот документик, что в подобных "кредитных" организациях им дают подмахнуть. А потом и до таких ситуаций вот доходит.
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Сразу видно 25% Alexandr Slavich частый клиент таких забегаловок.
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Ага. "Кредиты" выдаю 73%-ным.

Ты как, уже расплатился телевизором и холодильником за "Деньги на любые потребности без справки о доходах" или ещё торчишь?
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А накуя, когда вокруг 73% одноклеточных?
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Я чесный человек. Они сами разводятся.
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я то же в фильме снимался " Верьте мне люди " в главной роли.
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Так ты еще и торчок. Прям два в одном.
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Более того, пока в подобные кредитные организации стоит очередь дебилов, кстати, выходящих потом на "кредитный майдан" и требуя за счет нас с вами погасить их подписи под непрочитанными ими же документами, нормальным людям вменяемых кредитов не взять, нет смысла подобным лохотронам что-то менять в договоре.
Еще, как правило, рядом с подобными кредитными заведениями находится незаконный игровой салон...
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а шо опять фанат ЗЕ-совпадение? не удивительно что дебил - что там написано на галстуке? ЗЕленка?
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Зачем же прикрывать? Нужно просто навести там порядок.
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гераша не упустит возможности пиарнуться чтоб мы не забыли что он главный сливатель инфы нужной и неочень, порой опасной для нас и полезной для врага. как вот про Тымчука
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А яка зелена хустинка у грабіжника на шиї?
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Ну вор хотел ограбить вора, не надо было вмешиваться.
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бедняга парень, который дверь выбивал) все уже в окно пролезли, а он всё долбит дверь))
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"Образцовая работа"??? , Антоха, ти все ж таки дурко. Яка на хрен зразкова робота? Поки поліцейський спецназ бив вікна і шкриблись у двері заручників могли просто грохнуть. Я впевненний, що баньдюк попередив, що вразі штурму він уб'є заручників.
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Я стесняюсь спросить, а за сколько по времени должны были зайти копы? За пару секунд?
Я не в коем случае не оправдывают работу копов, особенно того что дверь выносил. Но мне интересно,за сколько по вашему?
Смотрю каналы как работают и вызволяет копы заложников в таком случае в США, там тоже не за секунду залетают.
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В США СВАТ НЕ ЛОМИТСЯ ТЕМ ПУТЁМ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ ПРОРЫВ ЗАНИМАЕТ НЕ СЕКУНДЫ, А МИНУТЫ, КАК В НАШЕМ СЛУЧАЕ "Зразкова робота": відео звільнення заручниць в Одесі - Цензор.НЕТ 907
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Ну а если другого выхода нет? Ну кроме снести здание вместе с терористом и заложником.
Только один путь, который займет время. Не освобождать заложника?
Я лишь хочу сказать что, любое подразделение, с любой страны не сможет зайти за доли секунд. У злоумышленника всегда будет хоть секунды убить заложника. Если они конечно за ним не наблюдают и знают где оно сейчас находится, тогда да.
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ПЕРЕД ШТУРМОМ ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗВЕДКА. ОНИ ОБЯЗАНЫ БЫЛИ ЗНАТЬ, ЧТО ЭТУ ДВЕРЬ С НОГИ НЕ ВОЗЬМЕШЬ, И НАДО ЛИБО ЕЕ ВЫНОСИТЬ СПЕЦСРЕДСТВАМИ ИЛИ ТЕХНИКОЙ, ЛИБО ВЗРЫВАТЬ, ЛИБО ВСЕМ ЧЕРЕЗ ОКНА ЛОМИТЬСЯ. НО БИТЬСЯ БОЛЕЕ МИНУТЫ В ДВЕРЬ - ЭТО ОПРЕДЕЛЁННО FAIL И FACEPALM.
И ВООБЩЕ, НУЖЕН ЛИ БЫЛ ЭТОТ ШТУРМ? В НАШЕМ "КОРДЕ" ЕСТЬ ПЕРЕГОВОРЩИКИ? "Зразкова робота": відео звільнення заручниць в Одесі - Цензор.НЕТ 4106 ДУМАЮ, ДАЖЕ ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮТ.
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«Завозил Кононенко и Порошенко по $6-8 миллионов в месяц». Крючков рассказал, как передавал долю президенту с энергетики")
repost.net.ua/?p=27936
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бил в дрерь, бил..... она наружу открывается.
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"Зразкова робота": відео звільнення заручниць в Одесі - Цензор.НЕТ 9166Образцовая работа?

Правохранители разбили окно, взяли здание штурмом и задержали подозреваемого.

После освобождения женщинам вызвали скорую, потому что они получили порезы от стекла, которое разбили полицейские. На фото истекающая кровью заложница с мольбой смотрит на спецназовца группы "КОРД".
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истекающая кровью заложница с мольбой смотрит на спецназовца



"Зразкова робота": відео звільнення заручниць в Одесі - Цензор.НЕТ 6787

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По губах читаю: "Пішли на..й! Харе вікна бить!"
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истекающая кровью заложница с мольбой смотрит на спецназовца группы "КОРД".

...
Меня аш трисёт.
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Світлошумову гранату кинули, але " 20. Забороняється застосування малогабаритних підривних пристроїв "Ключ", "Импульс" для відкриття приміщень, захоплених
правопорушниками, де перебувають заложники. "
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этот прыстрий по-другому, видать, назывался.
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А можно было просто ширки передать... "Зразкова робота": відео звільнення заручниць в Одесі - Цензор.НЕТ 4989
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А не здається вам, що Аваков це "захоплення" і звільнення заручників підгадав на день візиту Зеленського? "Зразкова робота": відео звільнення заручниць в Одесі - Цензор.НЕТ 6
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По моему так пожарные тушат огонь в пустом здании. С помощью лома и топора. Слва Богу спасли, за это спасибо.
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если бы был со стволом опытный преступник, а не этот обдолбанный нарик, то положил бы и заложниц, и этих непрофессионалов...
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Долго дверь ломали,надо было подкоп делать,быстрее было бы.
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Надо было не только окно разбить, а и снести помещение этой организации полностью.
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Ну цирк ,какая там образцовая работа ,пока это стадо танцевало ,можно было человек десять не спеша зарезать ,а так взяли какого-то обдолбыша дистрофического и давай себя нахваливать ,клоуны в натуре ..
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Станиславский сказал бы не верю.И отправил на стажировку в Голивуд за свой счет. Как постановы делать.
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Одесситы приятно удивили!Думал, разучились юморить.Спасибо,поржал!
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Ломбард??....хмм. Настораживает. Не верю ломбардам.
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Вяленько действовали. Но, спасибо, за результат. Может другим не повадно будет.
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Красиво "мальчику" приложили... Судя по наложенной повязке - или вывих, или перелом челюсти...
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Повязка - это форменный галстук персонала. Рогулист у девок слюнявчик себе повязал, чтоб спецназ с толку сбить. Кин американских насмотрелся.
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образцово это когда по входным дверям калашматят, если все вошли через окно?
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Вот мне интересно - за чей счет в ломбарде выбитое вместе с рамой окно вставлять будут? "Зразкова робота": відео звільнення заручниць в Одесі - Цензор.НЕТ 8118
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Ювелирная работа. Профессионализм спецназовцев вполне соответствует профессиональному уровню террориста, а это говорит о блестящей работе полиции на всех уровнях. Как говорится, дёшево и сердито. Ну а шо, яка Краина, такий и теракт.
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Забылось. Несколько лет назад почту захватили, так пока самолеты со спецназом летели со всей страны на выручку, бабы с почты сами обезвредили полубезумного "террориста". Тоже пиарились тогда... Бабам с почты, наверно, орденки навесили, да в прессе сообщить "забыли". Или не навесили... А тут - молодцы! Даже ленточкой успели обгородить место операции! Антоха Г-о - красава! Ему верить можно! Спец!
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аваковская рехворма - коту под хвост, пыль в глаза.. зато в его частной армии, за наш счёт, теперь есть дороговалютные вертолёты и корабли..
короче, на аваковцев рассчитывать не приходится..
если бы зебил хотел убить - убил бы заложников, а не убил, так менты сами контузили всё содержимое конторы лихварів..
антошка, антошка,
иди копать картошку
тили-тили, трали-вали (с)
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Странно, а почему с ним переговоры не провели, в Минск не пригласили и т.д, он что хуже чем те из лугандонии, что с ними цацкаются, как с писанной торбой?!
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Зачем какие-то еще переговоры - без всяких разговоров в Верховную Раду!
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и психологическая помощь.

я лумаю, после такого штурма только психушка для всех кто был в помещении=))
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Правильно...такие конторы в принципе взрывать нать. Мучат зекраинцев глупых.
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кто мучит? их кто то насильно заставляет туда обращаться?
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Да, насильно. Насилие не обязательно должно быть физическим для этого. Этих шаражек не должно существовать, как и игровых автоматов, пока значительная часть населения глупы, бедны и алчны. Но кто этим займётся? Власть и силовики обладают ещё худшим набором качеств - они глупы, богаты и алчны.
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разбивается окно, один стает на четвереньки, остальные по его спине вбегают в помещение.
А то шо за цырк был?
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З такими фахівцями жодного бранця живим не залишиться будь у нападника серйозні наміри,дуболоми.
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КОНЕЧНО, Я НЕ СПЕЦ ПО ШТУРМОВОЙ ТАКТИКЕ, НО ЛУПАТЬ СЮ СКЕЛЮ ДВЕРЬ БОЛЕЕ МИНУТЫ И ЗАХОДИТЬ ВНУТРЬ ЧЕРЕЗ ОКНО 30 СЕКУНД, ПО МНЕ ЭТО ТОЧНО НЕ "ОБРАЗЦОВАЯ РАБОТА"
РАЗВЕ ШО РЕЗУЛЬТАТ ШТУРМА МОЖНО УСЛОВНО НАЗВАТЬ ОБРАЗЦОВЫМ - ТО, ЧТО НИКТО НЕ ПОГИБ.
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Виновник торжества не был вооружен. Бгг. Много шума из ничего. Герои, мля...
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Хай дякують Богу що у правопорушника н6е булог зброї. Інакше довго прийшлось би навкруги кров змивати.
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я помню как образцово в одессе лет десять назад двух чеченов брали, сколько людей те успели положить...
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головне кінцевий результат, а те, що ким саме такий бізнес покривається, то тут все дуже мутно, так зразу і не розбереш куди комісійні йдуть, справа темна як у нігера де ? "Зразкова робота": відео звільнення заручниць в Одесі - Цензор.НЕТ 8433
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