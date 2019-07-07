 "Укрпошта" випустила конверт, присвячений полоненим українцям. ФОТО

Автор картини Беата Куркуль створила її на знак підтримки українських моряків, захоплених Росією в районі Керченської протоки. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".
Картину, яку зараз представлено на конверті, художниця написала через кілька днів після захоплення двадцяти чотирьох українських моряків.
"Це була моя реакці на цю подію, на хвилю негативу в моїй стрічці. Мені захотілося якось конструктивно висловити своє ставленння до події. Ця робота дуже сподобалася одній із родин захоплених моряків - зі мною зв’язалася Євгенія Ейдер. І це вилилося у великий проект. Зараз є виставка, де понад 20 художників, взявши цю картину за основу, створили екзпозицію з понад 20 картин із цими трьома кораблями", - розповіла Куркуль.
Тираж конверта - 50 000 примірників. Конверт погасять спеціальним поштовим штемпелем 7 липня в одному з відділень Одеси.
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.
25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.
Развеваются флаги славной Украины.
Акция в поддержку Анастасии Шевченко и против произвола. 06.07.19
А вот если не упоминать о чём речь идёт, то о чём эта картина?
Где там показано, что раша виновна в этом?
Кадр из "Сватов"... Жрите 73% *******!!!
Берите с собой Максимку25%, всех отметившихся лайками - и бегом к психиатору!
Кадр из "Сватов" - это ж ну прям как пророчество Нострадамуса, ну или тайный знак, который способны были расшифровать только ***************** порохоботы, дабы разоблачить истинные намерения Зеленского!
Зрада така, аж в дупi пече!!!
бо він зараз керує державою.
Кадр?
Портрет?
Україна чекає на вашу посадку.
А прізвище яке чудове!
*********, буде срати цеглою на своєму гамношоу !
Українського воєначальника, який у 1918 взяв штурмом взяв Крим вибивши звідти русскіє війська.
Мабуть київска гнида, добре тваришувала з харошими московськими вошами.
Сворованный россиянами Крым полностью готов к приему российских туристов.
Говно в море запущено, аромат россии разносится по округе.