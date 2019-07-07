EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Суспільство
  2922  28
Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1126) картина (47) моряки (641) Укрпошта (69)

 "Укрпошта" випустила конверт, присвячений полоненим українцям. ФОТО

На конверті, присвяченому українцям, яких незаконно утримують у Росії і на окупованих територіях, зображено картину "Маленький кораблику, повертайся додому".

Автор картини Беата Куркуль створила її на знак підтримки українських моряків, захоплених Росією в районі Керченської протоки. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське радіо".

Картину, яку зараз представлено ​​на конверті, художниця написала через кілька днів після захоплення двадцяти чотирьох українських моряків.

"Це була моя реакці на цю подію, на хвилю негативу в моїй стрічці. Мені захотілося якось конструктивно висловити своє ставленння до події. Ця робота дуже сподобалася одній із родин захоплених моряків - зі мною зв’язалася Євгенія Ейдер. І це вилилося у великий проект. Зараз є виставка, де понад 20 художників, взявши цю картину за основу, створили екзпозицію з понад 20 картин із цими трьома кораблями", - розповіла Куркуль.

Укрпошта випустила конверт, присвячений полоненим українцям 01

Читайте також: Військовополоненому моряку Гриценку пред'явили звинувачення в остаточній редакції, - Полозов

Тираж конверта - 50 000 примірників. Конверт погасять спеціальним поштовим штемпелем 7 липня в одному з відділень Одеси.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Читайте також: Зміна влади в Україні нічого не принесе. Росія наполягатиме, щоб ми капітулювали, - Воронченко про звільнення військовополонених українських моряків

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

Читайте також: Речниця МЗС РФ Захарова допустила можливість повернення в Україну полонених моряків до рішення "суду"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136131
 
   
 Топ коментарі
 
Всемирная организация футбольных ультрас присвоила президенту России звание "Х**ло".
 показати весь коментар
 
А нету конверта посвящённого посаженому олигарху ?
Україна чекає на вашу посадку.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Всемирная организация футбольных ультрас присвоила президенту России звание "Х**ло".
 показати весь коментар
 
 
Кстати: "Екатеринбург, райт нау.
Развеваются флаги славной Украины.
Акция в поддержку Анастасии Шевченко и против произвола. 06.07.19
"Укрпочта" выпустила конверт, посвященный пленным украинцам - Цензор.НЕТ 9909
 показати весь коментар
 
 
И шо дальше ? А если на самовар надеть шаровары и покрасить кокашник в жёлто голубые тона то от этого там будет меньше произвола ? Эти акции похожи на европейские обеспокоенности. Много шума из ничего
 показати весь коментар
 
Вы серьезно?!
А вот если не упоминать о чём речь идёт, то о чём эта картина?
Где там показано, что раша виновна в этом?
 показати весь коментар
 
 
И что по вашему это значит - Зеленский знаки подает, что за путена?
Берите с собой Максимку25%, всех отметившихся лайками - и бегом к психиатору!
 показати весь коментар
 
 
Это кушанье не для 73%? Пусть жрут теперь те 25%, которые думают что они ылита.
 показати весь коментар
 
 
Кошмар!!!!!!! Ну после такого кадра из "Сватов" теперь-то точно Украине капец!

Кадр из "Сватов" - это ж ну прям как пророчество Нострадамуса, ну или тайный знак, который способны были расшифровать только ***************** порохоботы, дабы разоблачить истинные намерения Зеленского!
Зрада така, аж в дупi пече!!!
 показати весь коментар
 
це не лише простий кадр...
бо він зараз керує державою.
 показати весь коментар
 
А нету конверта посвящённого посаженому олигарху ?
Україна чекає на вашу посадку.
 показати весь коментар
 
 
"над седой равниной моря гордо реет буревестник" (фото сделано глупым пИнгвином, робко спрятавшим тело жирное в утёсах)
 показати весь коментар
 
 
«Автор картины, Беата Куркуль, создала ее в знак поддержки украинских моряков, захваченных Источник: https://censor.net.ua/n3136131»

А прізвище яке чудове!
*********, буде срати цеглою на своєму гамношоу !

 показати весь коментар
 
 
а тепер нехай запустять серію персональних конвертів про кожного!..

"Укрпочта" выпустила конверт, посвященный пленным украинцам - Цензор.НЕТ 88
 показати весь коментар
 
Это памятник самозатопленным кораблям в Севастополе.
"Укрпочта" выпустила конверт, посвященный пленным украинцам - Цензор.НЕТ 2793
 показати весь коментар
 
Просто высочайший уровень поддержки... после того, как Климкин засрал возможность их вызволить.
 показати весь коментар
 
 
Когда выпустите конверт с посаженным Ахметовым , Косюком и Поросей , тогда хвастайтесь .
 показати весь коментар
 
 
Такие марки больше бы раскупались ."Укрпочта" выпустила конверт, посвященный пленным украинцам - Цензор.НЕТ 661"Укрпочта" выпустила конверт, посвященный пленным украинцам - Цензор.НЕТ 2862"Укрпочта" выпустила конверт, посвященный пленным украинцам - Цензор.НЕТ 6900
 показати весь коментар
 
Пєтлюра, це той, хто розстріляв Полковника Петра Болбочана.
Українського воєначальника, який у 1918 взяв штурмом взяв Крим вибивши звідти русскіє війська.
Мабуть київска гнида, добре тваришувала з харошими московськими вошами.
 показати весь коментар
 
Чокнутый горнист‏ @Buggy__Bugler 20 часов назад

Сворованный россиянами Крым полностью готов к приему российских туристов.
Говно в море запущено, аромат россии разносится по округе.

"Укрпочта" выпустила конверт, посвященный пленным украинцам - Цензор.НЕТ 6694
 показати весь коментар
 
Картина, похоже, была о другом, взять хотя бы название (про него видать забыли в спешке), и "кораблик", возможно, был один (потом два пририсовали). Как-то не катит. (А может я и не прав, но как зритель имею право на мнение).
 показати весь коментар
 
АБО "Маленький кораблик, возвращайся домой", АБО "Маленький кораблику, повертайся додому". МОЖЕТ ОПЕЧАТКА, КОНЕЧНО.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Укрпошта" випустила конверт, присвячений полоненим українцям. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору