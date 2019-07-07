EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Суспільство
  1733  43
Все про:ВМС (398) День флоту (1) Зеленський (1957) Одеса (1969) флот (103)

 Зеленський присвоїв почесні звання військово-морському ліцею та бригаді з Криму

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Одесу присвоїв почесні звання 36-й окремій бригаді морської піхоти (36 OБрМП) і військово-морському ліцею, який передислокувався в 2014 році з Севастополя до Одеси.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

36-й ОБрМП присвоєно ім'я контрадмірала Михайла Бєлінського, а ліцею - віцеадмірала Володимира Безкоровайного.

Бригаду сформували в 2015 році на базі кількох військових частин, виведених з окупованого Криму. Після доукомплектування і бойового злагодження бригада була переміщена в зону проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нічого не знаю про це. Дайте мені докази", - Зеленський про зв'язки майбутнього глави Одеської ОДА Андрейчикова з сепаратистами. ВIДЕО

Військово-морський ліцей в 2014 році був передислокований з Севастополя, де працював з 2009 року. Цього року  в ліцеї відбувся вже 9 випуск: навчання в середньому спеціальному навчальному закладі закінчили понад 70 юнаків.

День флоту України відзначають в першу неділю липня з 2015 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136129
 
   
 Топ коментарі
 
И на этой бумаге будет нацарапано: "Я вам ничего не должен, зебилы. Вова".
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
..Коли проведуть аудит ..*папередніка ПОПа * ! Зеленский присвоил почетные звания военно-морскому лицею и бригаде из Крыма - Цензор.НЕТ 7815
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, що Димитрик весь час рекламує зе, але говорить про прихильність до націоналістів🤔
 показати весь коментар
 
 
Мовою оригіналу

Так, я все-таки нашел первоисточник новости: Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Даниил Гетманцев считает прекращение Украиной водоснабжения оккупированного Крыма деструктивным. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ATR.
Димитрик за безкоштовну воду Криму?
 показати весь коментар
 
 
а чому ви дивуєтесь ?
помітили скільки хворумчан вболіває за шарія ?
саме вони стогнали всю Петькіну каденцію, кляли ЗСУ і таємно мріяли про реванш.
 показати весь коментар
 
 
Я так і зрозумів, що вони колишні прихильникі ригів. Тепер ці риги перефарбувалися у зебілів.
 показати весь коментар
 
 
частково так.
для більшості громадян ідеї Майдану виявились чужими.
дешева ковбаса та зайвий шмат хліба перемогли.
зараз вони згодні поступитися частиною суверенітету за знижку в квитанціях.
рабська філософія.
 показати весь коментар
 
 
А потім заберуть ковбасу і суверенітет😏
 показати весь коментар
 
 
Антон Санченко
14 ч. ·

Судячи з того, з яким обуренням вони на це накинулися, як почали висміювати і лаяти, ситуація, коли вся українська еліта (підкреслюю, що українська, а не креольська, найвищою креольською ланкою виявилися коміки) опинилася серед 25%, самих їх неабияк здивувала й налякала, і всі ці спроби обізвати "так званою", "самопроголошеною" і рештою зневажливих епітетів це лише підкреслювали. Справді, я не знаю, хто проголосив елітою Подерв'янського, Забужко чи Жадана, але той, хто стверджує протилежне, просто перестає існувати для мене як опонент якоїсь конвенційної дискусії. Можу під настрій погавкатися чи потролити, але думка цих достойників про будь-що, включаючи наше майбутнє, мене вже не цікавитиме.
- Вам так не буде, - як сказано в Мурзіка.
Тож спостерігаю далі за розвитком цієї дивної ситуації - більшості не те що "без царя в голові", а просто "вершника без голови", і кожен день дає чи не десяток приводів для подиву. Нема такої галузі господарювання й державного управління, в якій вони не встигли вже показати повну некомпетентність - від мемічних вже 4 тис.доларів учителям до столиці Канади й кордонів Словенії, вкрадених в московських блогерш промов про шаурму і липу, і новознайденого надлишкового майна ЗСУ. Думаєш, ну на що ж вони сподівалися? І починає здаватися - а і не сподівалися. Щось пішло не так. Народ-богоносець занадто ентуазіастично підтримав жарт.
Вже кілька раз натикаюся в стрічці на те, що щиру радість свіжеспеченого Зе-кандидата його друзі, зазвичай доброзичливі, геть не спішать поділяти. Обережно питають, навіщо він в це вляпався, лають або зразу відфренджуються, ввічливо попрощавшись. Тобто 73% відсотки - десь там в телевізорі та інстаграмі, а 25% - ось тут, в твоїй стрічці. І можна поставити себе поза товариством, яке досі сам вважав пристойним, бо ж це ти їх відбирав у стрічку, нащо тобі були непристойні?
І попри все - їх безумовна більшість, пофіг їм, Словенія чи Словаччина і хто там засідає в ПАРЄ. Ну переплутав пацан, і шо, самий умний, да? Та жартував він про тарифи. Молодий недосвідчений політик. Дайте йому 100 днів. Дайте їм шанс.
І отим "умним" 25% якось треба серед них виживати, незалежно від результатів виборів. Бо життя не ФБ з дублінським офісом. Втім, ми маємо незрівнянні приклади солідарності українців у міжвоєнній Речі Посполитій. Усі оті "свій до свого про своє" й навіть бойкот державної горілчаної монополії, і не самогоноварінням, як на підрадянській частині, а сухим законом - нам такому ще вчитись і вчитись. Ось про що подумати б вже зараз.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Видатна подія -президент дав імена двом сараям. Обидва сараї по-батькові Володимировичі, і батько в них один, а матері - різні, але обидві з Окружної.
 показати весь коментар
 
Миха́йло Іва́нович Біли́нський (також Білінський,[1] 12 липня 1883 - 17 листопада 1921) - український військовий діяч, контр-адмірал УНР. Наприкінці 1917 р. - один з організаторів українського морського міністерства. Міністр морських справ УНР. Міністр внутрішніх справ УНР.
Організатор та командир Дивізії морської піхоти Директорії УНР (1919-1921).Проукраїнська діяльність на Балтійському флоті[ред. | ред. код]
З початком революційних подій в Петрограді Білинський включається в активне громадське і політичне життя. Разом з лейтенантом Святославом Шрамченком він організовує Український військово-морський революційний штаб Балтійського флоту. Цей штаб організаційно об'єднав моряків-українців, які служили на Балтійському флоті, активно пропагував ідеї української автономії. Тоді на Балтійському флоті кількість моряків, які вважали себе українцями, становила понад 12 000 осіб.
З ініціативи Білинського, Шрамченка та інших активістів вдалося «українізувати», тобто шляхом обміну особовим складом з іншими кораблями створити українські залоги на крейсері «Світлана» та ескадрених міноносцях «Україна» і «Гайдамак».
12 жовтня 1917 року на цих кораблях було піднято український синьо-жовтий прапор. В подальшому ці кораблі планувалося перевести до складу Українських військово-морських сил. Остаточному втіленню в життя цих планів зашкодило захоплення влади більшовиками та повна дезорганізація установ флоту, що змусило українців залишити кораблі та виїхати в Україну. Самі ж кораблі лишилися в Петрограді.
Підняття прапорів на кораблях Балтійського флоту викликало великий резонанс на Чорноморському флоті. Того ж 12 жовтня були піднятті українські національні прапори на лінкорах «Воля», «Георгій Побідоносець», панцернику «Потьомкін» (який перейменовують на «Борець за свободу») та інших кораблях.Часи Центральної Ради[ред. | ред. код]
До Києва Білинський прибув в час, коли там лише розпочалася робота зі створення Генерального Секретаріату Морських справ УНР.Член центрального комітету Української партії соціалістів-самостійників, він стає активним організатором Українського генерального секретарства морських справ, яке постало 22 грудня 1917 року на чолі з Д. Антоновичем.
За Центральної Ради входив до складу комісії по укладенню мирного договору з Румунією, перебував у Берліні «у справі підписання Берестейського трактату як фахівець військово-морських справ».Гетьманат Скоропадського[ред. | ред. код]
За часів правління Гетьмана Скоропадського Михайло Іванович обіймав посаду помічника начальника Головної господарчої управи Морського міністра. Наказом від 24 квітня 1918 старший лейтенант Михайло Білінський призначений головою комісії «для утворення загальних штатів» Морського міністерства. У травні-жовтні 1918 року входив до складу української делегації на чолі з С. Шелухіним, яка вела переговори про умови підписання мирного договору з Радянською Росією.Часи Директоріїї[ред. | ред. код]
Після падіння гетьманату 26 грудня 1918 року, М.Білінського призначають Міністром морських справ УНР. Заступниками М.Білинського стали контр-адмірал Михайло Остроградський і начальник Морського Генерального штабу капітан 1 рангу Лев Постриганєв.
Наказом Головного отамана військ і флоту УНР Симона Петлюри наприкінці 1918 року Михайлу Білинському було присвоєне військове звання контр-адмірал. Приступивши до виконання обов'язків Морського міністра, М.Білинський спершу наказав командувачу українським флотом
 показати весь коментар
 
 
Віддав належне праці його попередника.
Цікаво, що опісля Вовки лишиться..
 показати весь коментар
 
 
И на этой бумаге будет нацарапано: "Я вам ничего не должен, зебилы. Вова".
 показати весь коментар
 
 
Зе!паратисты считают, что вована (он сам разрешил по имени) постоянно кто-то подставляет. Зеленский присвоил почетные звания военно-морскому лицею и бригаде из Крыма - Цензор.НЕТ 4058
 показати весь коментар
 
 
і вашим і нашим незабаром скінчаться і ми побачимо справжнього ЗЕ після виборів.
 показати весь коментар
 
 
Alexandr Slavich


Зе!паратисты считают, что вована (он сам разрешил по имени) постоянно кто-то подставляет.

Зеленський присвоїв почесні звання військово-морському ліцею та бригаді з Криму - Цензор.НЕТ 9751

 показати весь коментар
 
 
Как врач психиатр подтверждаю симптомы вышеозначенного эффекта.
 показати весь коментар
 
 
А ленточки када будут?!
Соскучились уже пецелюби...
🤣🤣🤣
 показати весь коментар
 
 
Безусловно, и бригада и лицей несомненно заслужили почётные звания. Но вот вопрос, - знает ли фигляр без диплома клоуна и играющий на рояле половым членом, что означают эти почётные звания и кто вообще тех, чьё имя он присвоил воинской части и лицею? Сомневаюсь. Да, что там сомневаюсь, я просто уверен что нет.
 показати весь коментар
 
 
Молодец , Президент ! А порошенко нервно курит бамбук Зеленський присвоїв почесні звання військово-морському ліцею та бригаді з Криму - Цензор.НЕТ 5829
 показати весь коментар
 
 
В чем молодец? Помоему отстойней Скомороха только Зек!
 показати весь коментар
 
. Михайло Іванович Білинський; народився 4.11. 1883 . село Драбово-Барятинське Полтавської губернії . загинув 17.11.1921 . поблизу села Малі Миньки на Житомирщині - український військовий . Контр-адмірал (УНР).
 показати весь коментар
 
Все ваши почетные наименования, заслуженные, орденов давно померших старцев -это все ДИЧАЙШИЙ СОВОК!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗеленський присвоїв почесні звання військово-морському ліцею та бригаді з Криму
 
 
 
 
 
 вгору