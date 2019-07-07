 Зеленський присвоїв почесні звання військово-морському ліцею та бригаді з Криму

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

36-й ОБрМП присвоєно ім'я контрадмірала Михайла Бєлінського, а ліцею - віцеадмірала Володимира Безкоровайного.

Бригаду сформували в 2015 році на базі кількох військових частин, виведених з окупованого Криму. Після доукомплектування і бойового злагодження бригада була переміщена в зону проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нічого не знаю про це. Дайте мені докази", - Зеленський про зв'язки майбутнього глави Одеської ОДА Андрейчикова з сепаратистами. ВIДЕО

Військово-морський ліцей в 2014 році був передислокований з Севастополя, де працював з 2009 року. Цього року в ліцеї відбувся вже 9 випуск: навчання в середньому спеціальному навчальному закладі закінчили понад 70 юнаків.

День флоту України відзначають в першу неділю липня з 2015 року.