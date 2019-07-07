 Європейські гроші на облаштування прикордонних переходів розікрали і загубили, - новий глава митниці Нефьодов. ФОТО

Про це Нефьодов написав у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"На першій фотці - недобудований пункт переходу. Європейці дали кошти, гроші наполовину вкрали, наполовину загубили. На другій - закуплений минулого року і досі незапущений сканер. На третій - отак виглядає виїзд зі сканера. Власне, в‘їзд теж такий же..." - написав Нефьодов.
"Власне, в‘їзд теж такий же. Митниця завбачливо розташувала сканер не на дорозі, аби раптом туди ніхто не заїхав. Треба зривати пагорб і будувати дорогу. Кажуть, цей пункт пропуску далеко не найгірший...
Президент запропонував головам Львівської, Волинської, Чернівецької та Закарпатської митниць писати заяви "за власним бажанням". Чіткої відповіді на пропозицію я не почув. Щось мені підказує, що, незважаючи на низькі зарплати, на які всі скаржаться, це все справжні патріоти митниці і будуть триматись до останнього!" - припустив Нефьодов.
- а куда пошли выделенные для этой цели деньги?
- на обустройство этого самого провала. чтобы лучше проваливался" (С)
Как оказалось - искал ее в привокзальном генделыке.
После порции свежего кокса и этот что то найдет.
ЭТО шо им наличными давали?=))
при желании все находится очень быстро.
Или так предвыборная шутка?
как всегда..без суда и следствия..
своих дворцы-маетки!
🤣🤣
когда уже будет суд над мародером поросенко и его подельниками свынярчуками??
то що пропонуєш ?
Зато Порохата Свынюка грозится снова "взяты владу" на парламентских.