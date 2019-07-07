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Все про:митниця (518) Нефьодов (63)

 Європейські гроші на облаштування прикордонних переходів розікрали і загубили, - новий глава митниці Нефьодов. ФОТО

Новий глава митної служби України Максим Нефьодов здивований, що придбаний в 2018 році сканер для автомобілів спеціально встановили так, щоб "туди ніхто не заїхав".

Про це Нефьодов написав у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"На першій фотці - недобудований пункт переходу. Європейці дали кошти, гроші наполовину вкрали, наполовину загубили. На другій - закуплений минулого року і досі незапущений сканер. На третій - отак виглядає виїзд зі сканера. Власне, в‘їзд теж такий же..." - написав Нефьодов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Електронна митниця може почати роботу через рік. Це реально, - Нефьодов

Європейські гроші на облаштування прикордонних переходів розікрали і загубили, - новий глава митниці Нефьодов 01Європейські гроші на облаштування прикордонних переходів розікрали і загубили, - новий глава митниці Нефьодов 02
Європейські гроші на облаштування прикордонних переходів розікрали і загубили, - новий глава митниці Нефьодов 03

"Власне, в‘їзд теж такий же. Митниця завбачливо розташувала сканер не на дорозі, аби раптом туди ніхто не заїхав. Треба зривати пагорб і будувати дорогу. Кажуть, цей пункт пропуску далеко не найгірший...

Президент запропонував головам Львівської, Волинської, Чернівецької та Закарпатської митниць писати заяви "за власним бажанням". Чіткої відповіді на пропозицію я не почув. Щось мені підказує, що, незважаючи на низькі зарплати, на які всі скаржаться, це все справжні патріоти митниці і будуть триматись до останнього!" - припустив Нефьодов.

Європейські гроші на облаштування прикордонних переходів розікрали і загубили, - новий глава митниці Нефьодов 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136127
 
   
 Топ коментарі
 
Вы фсьо врёте!
Порошенко ЛИЧНО все переходы за свои деньги обустраивал!!! )))
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Затеяк красиво впевнено і потужньо Пєтя, Сєня і СТРАТЄГ вміють розповідати про негайний омрієний шлях в ЄС!!!!
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как по мне, то выглядит так что он сам украл и сказал что до него украли. и громче всех кричит держите вора. там есть ответственные за трату ресурсов - если нарушения есть то в прокуратуру а не вбросы делать
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САМ УКРАЛ, НЕ ИМЕЯ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ТАМОЖНЕ? ПОРОХОБОТ, А ЛОГИЧНО, **** Європейські гроші на облаштування прикордонних переходів розікрали і загубили, - новий глава митниці Нефьодов - Цензор.НЕТ 863
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Давать деньги на борьбу с коррупцией ето все равно что давать алкашу давать водку на борьбу с алкоголизмом. Для борьбы с коррупцией нужен всего лишь хороший топор и пенек
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"- идея с обустройством переходов провалилась.
- а куда пошли выделенные для этой цели деньги?
- на обустройство этого самого провала. чтобы лучше проваливался" (С)
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Один наркоман уже месяц искал ситуационную комнату в Совбезе.
Как оказалось - искал ее в привокзальном генделыке.
После порции свежего кокса и этот что то найдет.
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Европейские деньги на обустройство пограничных переходов разворовали и потеряли.

ЭТО шо им наличными давали?=))
при желании все находится очень быстро.
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та да, но у вас же теперь ЗЕ-сбу, где заява во все органы на расследование?
Или так предвыборная шутка?
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молодой рабочий
как всегда..без суда и следствия..
Европейские деньги на обустройство пограничных переходов разворовали и потеряли, - новый глава таможни Нефьодов - Цензор.НЕТ 5010

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Таможня не сваравала а сахранила бабло, вложив его в
своих дворцы-маетки!
🤣🤣
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Только частный разыск и суд.Палач тоже. И Лондонская апиляция.Кто проиграл тот и платит У державы гербовый сбор и процент. А также ставки принимает как на скачках. И зрелище и порядок.
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когда уже будет суд над мародером поросенко и его подельниками свынярчуками??
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Никита Ник


когда уже будет суд над мародером поросенко и его подельниками свынярчуками??
Європейські гроші на облаштування прикордонних переходів розікрали і загубили, - новий глава митниці Нефьодов - Цензор.НЕТ 3401

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Зеля перекрывает пути в ЕС, репрессируя таможню)). Кто теперь самый ненавистный враг барыг, он или Михо?
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Я би здивувався, якби було навпаки. І це не тільки на митниці таке. І проблема не в Порошенку чи будь-кому, Порошенко лише на певний час очолив всю ту систему по розкраданню. Зараз відбувається те саме.
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Систему можливо змінити,якщо одномоментно змінити 70 відсотків кадрів..Тому виходу у поступовій зміні кадрів немає..При таких корупційних ризиках..ефективніше оновити 1 митницю ,ніж на 5 поміняти половину колективу.. навіть якщо набрати "з вулиці"...
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А что ест такие , которые верили, что западные деньги шли по назначению . при команде Мародера ? Даже с кредитов МВФ из ЗВР и то дергают . на свои нужды .Свинья у корыта не видит причин уступить народу и проявить благородство .
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Кожна посада в цій системі має свою ціну,кожне звання в опг-фсбу,мвс,суд,прокуратура,має свою ціну.усё будеть хабад!шалом гои!
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Отак дивишся на нього - і хочеться вірити Європейські гроші на облаштування прикордонних переходів розікрали і загубили, - новий глава митниці Нефьодов - Цензор.НЕТ 4845
Європейські гроші на облаштування прикордонних переходів розікрали і загубили, - новий глава митниці Нефьодов - Цензор.НЕТ 1541
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А тут думки так і б'ються одна з одною... Європейські гроші на облаштування прикордонних переходів розікрали і загубили, - новий глава митниці Нефьодов - Цензор.НЕТ 232
Європейські гроші на облаштування прикордонних переходів розікрали і загубили, - новий глава митниці Нефьодов - Цензор.НЕТ 6383
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А он за базар отвечает.Если не изменяет память позавчера один, из смешариков,уже заявлял ,что вице-премьер бабки на дорогах разворовал.А сегодня вся информация с сайта СБУ уже удалена.Получается,что оболгали.Нет,если разворовали то надо разбираться,но создается впечатление,что действуют как в анекдоте - Рабинович!Ваша дочь проститутка!Так у меня сын!А вы теперь рассказывайте.
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Вот это потемкинские деревни.
Зато Порохата Свынюка грозится снова "взяты владу" на парламентских.
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А он за базар отвечает.Если не изменяет память позавчера один, из смешариков,уже заявлял ,что вице-премьер бабки на дорогах разворовал.А сегодня вся информация с сайта СБУ уже удалена.Получается,что оболгали.Нет,если разворовали то надо разбираться,но создается впечатление,что действуют как в анекдоте - Рабинович!Ваша дочь проститутка!Так у меня сын!А вы теперь рассказывайте.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЄвропейські гроші на облаштування прикордонних переходів розікрали і загубили, - новий глава митниці Нефьодов. ФОТО
 
 
 
 
 
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