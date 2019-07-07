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Все про:ДТП (2382) Польща (1842) українці (995)

 Український автобус потрапив у аварію в Польщі, постраждали 11 пасажирів

Автобус із українськими номерами, який прямував до Вроцлава, з невідомих причин з'їхав в кювет і перекинувся. 11 людям знадобилася медична допомога, 5 з них доставили в лікарню.

Аварія сталася вранці в неділю, 7 липня неподалік від міста Ополє, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Автобус з українською реєстрацією, який їхав у напрямку Вроцлава, і яким подорожувало 37 пасажирів, включаючи одну дитину, з невідомих причин з’їхав з дороги і впав у канаву, а потім перекинувся.

Рятувальники, які прибули на місце, надали допомогу 11 жертвам. П’ять із них були доставлені до лікарень. Автомагістраль була закрита на час приземлення вертольотів Повітряної служби порятунку.

За інформацією Головного управління національних доріг та автомагістралей в місті Ополє, автобус витягли з кювету. Машина, разом з двома водіями, на аварійній смузі чекає прибуття буксира. Пасажирів автобуса розміщено в найближчій школі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136124
 
 
 Топ коментарі
 
Неизвестные причины, как правило, несоблюдение правил безопасности. Отсутствие остановок каждые 2 часа, нормального сна.
Экономят перевозчики.
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Да просто засыпают за рулем --это главная причина аварий тиров и автобусов Украинский автобус попал в аварию в Польше, пострадали 11 пассажиров - Цензор.НЕТ 2340
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заснул. я знаю эту трассу. раннее утро самое опасное время.
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Автобан А4.... ідеальна дорога, але, чомусь, завжди багато аварій.....
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читаємо уважно статтю ще раз "Авария произошла утром в воскресенье, 7 июля неподалеку от города ОполеИсточник: https://censor.net.ua/n3136124"
автобан проходить поруч.... в чому я помилився?
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Потому что украинскому водителю вечно мало денег, чем больше часов за баранкой чтоб больше заработать, в итоге не отдыхают как положено, а организм не железный, уснул, от и результат.
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Частина автобану А4 з Кракова до Вроцлава вже давно далеко не ідеальна дорога і про це говорять самі поляки там дуже багато відтінків де постійно проводяться якісь ремонти і відкриті для руху не всі смуги а "пробки" бувають такі що можна простояти по пів і більше години на власній шкірі це відчув не один раз.
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Неизвестные причины, как правило, несоблюдение правил безопасности. Отсутствие остановок каждые 2 часа, нормального сна.
Экономят перевозчики.
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Да просто засыпают за рулем --это главная причина аварий тиров и автобусов Украинский автобус попал в аварию в Польше, пострадали 11 пассажиров - Цензор.НЕТ 2340
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А засыпают потому что не соблюдают технику безопасности
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заснул. я знаю эту трассу. раннее утро самое опасное время.
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Что то часто украинцы в Польше в ДТП стали попадать.. наверное потому что их там много.. гастарбайтеры.
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В Польше українців уже больше чем поляков, скоро вся страна туда переїде))
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУкраїнський автобус потрапив у аварію в Польщі, постраждали 11 пасажирів
 
 
 
 
 
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