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Все про:заручник (696) Одеса (1969) Нацполіція (7798)

 Поліція затримала терориста, який захопив у заручниці співробітниць кредитної установи в Одесі. ФОТО (оновлено)

Невідомого, який захопив у заручниці співробітниць фінансової установи в Одесі, затримано поліцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на на "Думскую".

Поліція здійснила штурм захопленої установи. Виявилося, що в заручниках утримували двох дівчат. Їх вивели з будівлі і посадили в швидку допомогу.

"Терорист був із заточкою. Спрацювала тривожна кнопка. Невідомий зайшов, закрив двері, приставив до горла однієї з двох співробітниць ніж. Вимагав один мільйон доларів і вертоліт. Під час операції його затримали і посадили в автозак", - зазначає видання.

Раніше поліція повідомила, що в одній з фінансових установ у Суворівському районі міста невідомий взяв у заручники співробітницю.

Як повідомили "Думской" очевидці, заручницю утримують в кредитній установі "Готiвочка".

Поліція затримала терориста, який захопив у заручниці співробітниць кредитної установи в Одесі 01
Поліція затримала терориста, який захопив у заручниці співробітниць кредитної установи в Одесі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136121
 
   
 Топ коментарі
 
вазелин приехал в Одессу и .. захват заложника..
Совпадение или "он так шутит"?)
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Лишь бы потом не началось, что он "лично руководил переговорами и освобождением заложников"... Неизвестный взял в заложницы сотрудницу кредитного учреждения Одессы: введена спецоперация - Цензор.НЕТ 2911
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Отправьте к нему на переговоры мертветчука и кучу .Они же специалисты по освобождению заложников . Нужно пригласить ОБСЕ и наблюдателей ПАСЕ чтоб его права тоже были учтены . Нужно завезти туда в будку еды , воды и тёплых вещей. Подвести туда коммуникации .Возможно там у них всё надолго с этой сотрудницей ломбарда .Нужно чтоб им там было комфортно вдвоём .Они же там не на один день закрылись .И возможно даже не на одну неделю .Нужны длительные переговоры ! Потом сойдутся где то ,,посредине", а если нет то видимо будут начаты переговоры о том где разместить миротворцев ООН -вокруг будки или внутри неё
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Требовал один миллион долларов и вертолет

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треба скромнішим бути і мати помірні апетити і тоді все збудеться! )) А інакше-автозак...
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вазелин приехал в Одессу и .. захват заложника..
Совпадение или "он так шутит"?)
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Лишь бы потом не началось, что он "лично руководил переговорами и освобождением заложников"... Неизвестный взял в заложницы сотрудницу кредитного учреждения Одессы: введена спецоперация - Цензор.НЕТ 2911
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Знешкодивши зловмисника потужним ударом музичного писюна.
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Ну или твоего любимого ботоксного *****
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«Завозил Кононенко и Порошенко по $6-8 миллионов в месяц». Крючков рассказал, как передавал долю президенту с энергетики")
repost.net.ua/?p=27936
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Не совпадение, а проблема у ваЗЕлина. На носу выборы, Беня КАЛ о мойский
бабло не дает, так братва решила выручить ваЗЕлина. А тут такой облом. Вазелин должен был на шухере стоять, но на новой работе потерял квалификацию. Надо было еще взять с собой Юзика для подстраховки. Поліція затримала терориста, який захопив у заручниці співробітниць кредитної установи в Одесі - Цензор.НЕТ 3239 Поліція затримала терориста, який захопив у заручниці співробітниць кредитної установи в Одесі - Цензор.НЕТ 1390 Поліція затримала терориста, який захопив у заручниці співробітниць кредитної установи в Одесі - Цензор.НЕТ 1390
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в списке косатой в первой двадцатке идет чувак владелец сети микрокредитных учреждений и ломбардов
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Теперь его сотрудницы будут жертвовать миллионы для партии..уже проверенная бабушкой схемка... Неизвестный взял в заложницы сотрудницу кредитного учреждения Одессы: введена спецоперация - Цензор.НЕТ 1077
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так у каравая с ушами муж владеет сетью ломбардов и контор по онлайн кредитам. Безотказный бизнес кстати - вначале ухайдохать всю страну в минуса, а потом их на кредиты, как на наркоту подсадить
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Это то учреждение,что дают кредит за 15 минут? Там у них особая клиентура .
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моего сына забрасывают смс -вы там чего-то должны.
он говорит, что не брал. звоню этим уродам швыдко-гроши, че хотите?
ваш номер указан в кредитном договоре. вы такую анну миколаеву пупкину знаете?
нет. она ваш номер указала, наша опергруппа выезжает для выяснения.
выезжайте. я звоню в полицию и в прокуратуру. все. тишина..
эти уроды сами делаю левые договоры и шантажируют людей..
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Один раз пришел к ним,чтобы узнать всё "от первоисточника". Они мне говорят "вы не получите." Я был очееь удивлен ответу ,смотря на клиента за соседним столиком. Но я упорно не сдавался. Спрашиваю "-какой процент? -у нас процента нет ,100гр. каждый день." Здесь я понял,что мне точно не дадут,да я и сам не захочу.
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наверное все-таки нельзя внаглую "по-закону" оббирать народ. жаль, что в результате пока что страдают явно не организаторы. но количесто рано или поздно переходит в качество.
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Чувак жаждет популярности или просто деби?... Неизвестный взял в заложницы сотрудницу кредитного учреждения Одессы: введена спецоперация - Цензор.НЕТ 498 В такое время учудить подобное.. Неизвестный взял в заложницы сотрудницу кредитного учреждения Одессы: введена спецоперация - Цензор.НЕТ 7427
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Узаконенный развод людей -- проценты 900 годовых !!! Такое возможно только у нас Неизвестный взял в заложницы сотрудницу кредитного учреждения Одессы: введена спецоперация - Цензор.НЕТ 9584
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Так а в чем развод. Береь под 900%. Потом тебе говорят что нужно полатить 900%.
В каком месте развод?
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Все просто в рекламе под 0 процентов в телефонном режиме предоставляешь информацию получаешь предварительно согласие . приезжаешь хрен знает откуда со всеми бумагами а ведь некоторые едут издалека и что то планируют делать с деньгами !!! А тебе говорят под 0 неполучаеться даем но под 900 годовых !!! Это развод так не должно быть и ведь многие берут у кого горловое (лечение или какое то горе ) !!!
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" говорят под 0 неполучаеться даем но под 900 годовых"
То есть говорят что дают под 900% годовых, человек берет под 900% годовых но это всеравно развод Поліція затримала терориста, який захопив у заручниці співробітниць кредитної установи в Одесі - Цензор.НЕТ 7623
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В какое "такое время"? Подобной публике глубоко пох политика и все, что с ней связано.
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Я тебе больше скажу: это тело, что захватило заложника, не ведает ни о том, что у них в городе какие то там гости и даже вряд ли когда либо слышало о сайте "Цензор".
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Если упротый нарик, то вполне может так и быть..
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И шо требует? Чтобы добасс включили в состав украины на правах автономии?
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Какой нормальный отец отправит дочь работать в учреждение, где ошиваются отбросы общества и потенциальные грабители?
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Этот спектакль организовал лысый глист - мэр Одессы. Так как уже через полчаса он предложил себя в качестве заложника в обмен. Выборы-выборы...
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Явный результат ГНИЛОЙ Банковской системы Украины
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Ще є така банда з московії - "Швидко! Гроші!" називається. Там заручників брати не треба, там треба знищувати.
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Это одно и то же -- хозяин один и тот же скорее всего !!!
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Как можно молоть о политике -- здесь это не к месту
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У нас тут недалеко від дому є відділення цієї довбаної "готівочки-х*ївочки".
Клієнтура процінтів на 70-75 приблизно отака:

Невідомий взяв у заручниці співробітницю кредитної установи Одеси: введено спецоперацію - Цензор.НЕТ 1314
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А вот сруцке сидят на бутылках и ничо!
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Я не знаю какие мотивы неизвестного, но вот подобные учреждения нужно разгонять а руководителей этих контор сажать по полной и надолго это узаконенный беспредел Неизвестный взял в заложницы сотрудницу кредитного учреждения Одессы: введена спецоперация - Цензор.НЕТ 5479
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НБУ должно выдавать лицензии теоритически и там должно быть прописано минимум максимум нельзя людей в долги загонять !!! Хотя неудивлюсь если нет лицензий так как у нас налепили газовых заправок без документов без налогов просто по беспределу . хорошо потом хоть часть посносили Невідомий взяв у заручниці співробітницю кредитної установи Одеси: введено спецоперацію - Цензор.НЕТ 4058
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Нююю, ежели сотрудницу, значит не питарас, а если б сатрудника -то таки да!
🤔
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Мама дорогая, какой ужоссс!!! Прям спецоперация Гром? Вон рашисты захватили крым и дамбас с миллионами украинцев и никто никакой спецоперации не проводил. Как поймаете преступника сразу же под домашний арест или под залог отпустите. У нас же Конституционный суд присудил всех террористов выпустить под домашний арест.
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Всіх цих кредиторів потрібно заборонити.
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Жид в хату,ангели з хати.Правду люди раніше казали.
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прочитал "готивочка", пришел за готивочкой, а его в автозак, где справедливость?
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Вот же печалька,теперь ни миллиона,ни свободы,только 8 лет тюрьмы
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Может он того и желал: крыша над головой, бесплатная еда и никакой оплаты за комуналку. Поліція затримала терориста, який захопив у заручниці співробітниць кредитної установи в Одесі - Цензор.НЕТ 9524
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Требовал один миллион долларов и вертолет. В ходе операции его задержали и посадили в автозакИсточник: https://censor.net.ua/n3136121
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прям там в Одессе террорист , а на днр лнр повстанцы
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Зебил пытался завершити эпоху бидности😁
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Под домашний арест его или под залог отпустите. Так же вроде у нас новый закон Конституционного суда гласит?
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Кацап, иди на буй, заколебал срать, ни на что более не способен
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПоліція затримала терориста, який захопив у заручниці співробітниць кредитної установи в Одесі. ФОТО (оновлено)
 
 
 
 
 
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