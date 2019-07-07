 Поліція затримала терориста, який захопив у заручниці співробітниць кредитної установи в Одесі. ФОТО (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на на "Думскую".

Поліція здійснила штурм захопленої установи. Виявилося, що в заручниках утримували двох дівчат. Їх вивели з будівлі і посадили в швидку допомогу.

"Терорист був із заточкою. Спрацювала тривожна кнопка. Невідомий зайшов, закрив двері, приставив до горла однієї з двох співробітниць ніж. Вимагав один мільйон доларів і вертоліт. Під час операції його затримали і посадили в автозак", - зазначає видання.

Раніше поліція повідомила, що в одній з фінансових установ у Суворівському районі міста невідомий взяв у заручники співробітницю.

Як повідомили "Думской" очевидці, заручницю утримують в кредитній установі "Готiвочка".



