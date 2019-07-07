 Поліція затримала терориста, який захопив у заручниці співробітниць кредитної установи в Одесі. ФОТО (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на на "Думскую".
Поліція здійснила штурм захопленої установи. Виявилося, що в заручниках утримували двох дівчат. Їх вивели з будівлі і посадили в швидку допомогу.
"Терорист був із заточкою. Спрацювала тривожна кнопка. Невідомий зайшов, закрив двері, приставив до горла однієї з двох співробітниць ніж. Вимагав один мільйон доларів і вертоліт. Під час операції його затримали і посадили в автозак", - зазначає видання.
Раніше поліція повідомила, що в одній з фінансових установ у Суворівському районі міста невідомий взяв у заручники співробітницю.
Як повідомили "Думской" очевидці, заручницю утримують в кредитній установі "Готiвочка".
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треба скромнішим бути і мати помірні апетити і тоді все збудеться! )) А інакше-автозак...
Совпадение или "он так шутит"?)
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бабло не дает, так братва решила выручить ваЗЕлина. А тут такой облом. Вазелин должен был на шухере стоять, но на новой работе потерял квалификацию. Надо было еще взять с собой Юзика для подстраховки.
он говорит, что не брал. звоню этим уродам швыдко-гроши, че хотите?
ваш номер указан в кредитном договоре. вы такую анну миколаеву пупкину знаете?
нет. она ваш номер указала, наша опергруппа выезжает для выяснения.
выезжайте. я звоню в полицию и в прокуратуру. все. тишина..
эти уроды сами делаю левые договоры и шантажируют людей..
В каком месте развод?
То есть говорят что дают под 900% годовых, человек берет под 900% годовых но это всеравно развод
Клієнтура процінтів на 70-75 приблизно отака:
🤔