 "Слуга народу" викинула зі списку 7 кандидатів, зокрема Соколова з російським громадянством

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний Telegram-канал політсили.
Завдяки вам та інформації, яку ви надсилали на сайт та до чатботу, результати пост-праймеріз стали більш прозорими та правильними.
Сьогодні на з’їзді було вирішено виключити зі списку деяких кандидатів на підставі надісланої інформації:
— Боярчук Роман Михайлович (№71);
— Вітікач Віталій Вікторович (№177);
— Кавун Ольга Олександрівна (№78);
— Соколов Михайло Юрійович (№99);
— Рагімова Анастасія Борисівна (№170).
З них двоє звернулись до голови партії із заявою про виключення зі списку за власним бажанням:
— Баланюк Юрій Вікторович (№164) — Коробкова Олена Анатоліївна (№31).
Раніше стало відомо, що в серед кандидатів від партії "Слуга народу" є особи з подвійним громадянством. Так, Михайло Соколов (№99) є одночасно громадянином РФ. А кандидат-мажоритарник Олександр Куницький (округ №169, Харків), має громадянство Ізраїлю.
Заступник глави ЦВК Євген Радченко заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що Центральна виборча комісія направила в партію "Слуга народу" інформацію щодо громадянства і життєвих обставин чотирьох кандидатів від партії "Слуга народу" - Куницького, Соколова, Холодова і Божика.
им кость бросили - грызите и не гавкайте)))
там и без этих "мин" достаточно)
то ли ещё будет)
Новые надежды зарождения из забвения наверное,
Но Новые Бразды должны найти высшую цель-Озарение
Не отвлекаясь распознать градус своего сомнения
Раскопать терзание и глас всего народного недоверия.
И установить статус нашего истинного доброго наследия,
А для этого надо простить многих на тебя похожих и любить
И злопамятство на время прекратить и творить
Людей сознания послания удовлетворить и не забыть.
А забыть стадности моль искушения и прошлое разбить,
Что бы плодородия Украины потребностью вскормить
И росток греховного желания завистью пронзить
Задаток поражения их жадностью истребить .
Так Вы не будете в прострации жизни народа и нации,
Ведь врагов благородных всех ждет кастрация масти,
И прошлого стыда удовлетворить стадности цейтнот
Тогда враг поймет жуя за обе щеки свой помет.
сєпара максбужансьгого?
патріот України?