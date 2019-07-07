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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:кандидат (168) з'їзд (65) Слуга народу (98)

 "Слуга народу" викинула зі списку 7 кандидатів, зокрема Соколова з російським громадянством

На підставі інформації, надісланої виборцями, з'їзд партії "Слуга народу" вирішив виключити з партії 7 кандидатів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний Telegram-канал політсили.

Завдяки вам та інформації, яку ви надсилали на сайт та до чатботу, результати пост-праймеріз стали більш прозорими та правильними.

Сьогодні на з’їзді було вирішено виключити зі списку деяких кандидатів на підставі надісланої інформації:

— Боярчук Роман Михайлович (№71);

— Вітікач Віталій Вікторович (№177);

— Кавун Ольга Олександрівна (№78);

— Соколов Михайло Юрійович (№99);

— Рагімова Анастасія Борисівна (№170).

З них двоє звернулись до голови партії із заявою про виключення зі списку за власним бажанням:

— Баланюк Юрій Вікторович (№164) — Коробкова Олена Анатоліївна (№31). 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат у депутати від "Слуги народу" Куницький підтвердив своє подвійне громадянство. ВIДЕО

Раніше стало відомо, що в серед кандидатів від партії "Слуга народу" є особи з подвійним громадянством. Так, Михайло Соколов (№99) є одночасно громадянином РФ. А кандидат-мажоритарник Олександр Куницький (округ №169, Харків), має громадянство Ізраїлю.

Заступник глави ЦВК Євген Радченко заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що Центральна виборча комісія направила в партію "Слуга народу" інформацію щодо громадянства і життєвих обставин чотирьох кандидатів від партії "Слуга народу" - Куницького, Соколова, Холодова і Божика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головні опоненти моєї партії на виборах - "Опоплатформа" Бойка-Рабіновича-Медведчука і "Опоблок" Мураєва-Вілкула, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136120
 
   
 Топ коментарі
 
При Порошенку такого не було!! Верніть нам Порошенку!!
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Єталонний ватан))Коли немає методички по темі, починаєш кидатися лайном?))
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Схоже у пороховати на цей випадок методичок немає))
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У Свободи, у Вакарчука, у Гриценка та й у Юлі з Петьою в списках вистачає ветеранів АТО. Скільки ветеранів АТО в списку партії Слуга народу?
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весь 95 квартал)))вони усі, там на концертах булІ)))
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Один. Володимир Александрович. Один за всех!
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Может лучше ,что туда не попал,-посмотрите на него вояку!
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а,шо все так радуются???)))
им кость бросили - грызите и не гавкайте)))
там и без этих "мин" достаточно)
то ли ещё будет)
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...виключили тих, що погано законспірувався, зате вся ячєйка слуг прям щирі патріоти, тільки не України, а кацапії. І це ми побачимо по кааліції слуг та опожопоблока, якщо до 21 липня, насєдєніє не усвідомить, що тільки НАРОД може зберегти державу від кацапомаланоаферистів.
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Ну молодцы , все по ченсноку...А у других как там , посмотрим?

Новые надежды зарождения из забвения наверное,
Но Новые Бразды должны найти высшую цель-Озарение
Не отвлекаясь распознать градус своего сомнения
Раскопать терзание и глас всего народного недоверия.


И установить статус нашего истинного доброго наследия,
А для этого надо простить многих на тебя похожих и любить
И злопамятство на время прекратить и творить
Людей сознания послания удовлетворить и не забыть.


А забыть стадности моль искушения и прошлое разбить,
Что бы плодородия Украины потребностью вскормить
И росток греховного желания завистью пронзить
Задаток поражения их жадностью истребить .


Так Вы не будете в прострации жизни народа и нации,
Ведь врагов благородных всех ждет кастрация масти,
И прошлого стыда удовлетворить стадности цейтнот
Тогда враг поймет жуя за обе щеки свой помет.
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Это стих две недели назад погибшего бойца.
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А Куницкого по Израильской линии оставили? Человек сам сознался, что в 12 лет уехал в Израиль и служил в армии Израиля и очень этим гордится. На здоровье! Но ОКУДА У НЕГО УКРАИНСКИЙ ПАСПОРТ? Как он мог его получить ???
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А Куницкий нормальний хлопець, порохососерам не зрозуміти того.
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Конечно, нормальный. Все нормальный хлопцы в рашу катаются, как Куницкий. Мне действительно "нэ зрохумиты цього".
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А що значіть "викинула"? Був якийсь з'їзд партії, чи там просто шаражкіна контора?
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Не понимаю, чем так гордятся зяблики. Ведь самых одиозных украинофобов оставили.
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Та-ак... А кого вместо тех семи? Так,никакими клоунами не напасешься!
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Кум Медведчука на прізвище Холодов залишився, і родич Кернеса Козак, і Бужанський. Не зрозуміло кого вони викинули?😁
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Заядлий комуняка Сіргачов теж залишився...
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ОДНОМАНДАТНИЙ ВИБОРЧИЙ ОКРУГ №124Кандидат - ютубний біржовий аферист у якого непогашені кредити, манія величі! за таких люди не голосуватимуть - хоч він "молоде лице" .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу" викинула зі списку 7 кандидатів, зокрема Соколова з російським громадянством
 
 
 
 
 
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