 8 липня на саміті Україна-ЄС має бути ухвалено важливі рішення щодо прискорення євроінтеграції, - Порошенко

Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко під час виступу перед прихильниками в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Спираючись на п’ятирічний досвід зближення з Євросоюзом, завтра ми очікуємо надзвичайно важливих рішень від саміту Україна-ЄС. Не марнуйте час – це звернення і до президента Зеленського, і до наших європейських партнерів. Дивіться поза горизонт, думайте стратегічно. Якщо зараз Україна ще не готова подавати заявку, то ми зробимо це у 2023 році. А поки що виконайте ті домовленості, які я досягнув під час останнього саміту", – закликав Петро Порошенко.

Петро Порошенко нагадав, що під час своєї президентської каденції разом з європейськими партнерами ухвалив стратегію зміцнення двосторонньої співпраці, яка включає в себе запровадження чотирьох союзів з ЄС: енергетичного, цифрового, митного і шенгенського. Домовленості щодо цих союзів вже діють – завдяки дипломатичній роботі команди Петра Порошенка. Тепер необхідно лише проявити політичну волю вищого керівництва держави для їх систематичного впровадження.

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"Давайте робити енергетичний союз із Європою, і тоді газ буде куплятися на кордоні України. Давайте дігітальний союз – це унікальний цифровий менеджмент, і за безвізу наші люди, які будуть їздити в Європу, не будуть платити за роумінг – це буде чесно. Давайте робити митний союз – і не буде потрібен так званий митний або товарний безвіз: коли відправляєш продукти українських виробництв – не потрібне митне оформлення, все зроблено. Давайте робити шенгенський союз – у нас зараз вже є безвіз, але в українців узагалі не треба паспорти перевіряти. Чому? Бо ми є європейці – і це реально зробити", – запропонував лідер партії Петро Порошенко.

Він підкреслив, що Україна має рішуче відстоювати національні інтереси на міжнародній арені, бо інші держави за нас точного цього не будуть робити. Тому треба ставити перед собою стратегічні завдання, навіть якщо вони наразі здаються неможливими.

"Треба ставити амбітні завдання, навіть якщо хтось не вірить. Так, як вони не вірили у безвіз, Томос, Угоду про асоціацію. Ми знаємо як це робити, ми це продемонстрували, ваша підтримка допоможе це реалізувати. І тоді саміт 8 липня буде проривним, а не просто подією для галочки для того, щоб зробити спільне фото", – зазначив Порошенко.

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