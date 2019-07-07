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 Політика України
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Все про:Порошенко (9321) саміт (222) Євросоюз (2541)

 8 липня на саміті Україна-ЄС має бути ухвалено важливі рішення щодо прискорення євроінтеграції, - Порошенко

Саміт Україна-ЄС, який відбудеться 8 липня в Києві, не повинен стати "втраченим часом" і перетворитися в протокольну формальність. Його результатом має стати поглиблення інтеграції та двостороннього співробітництва між Україною та Євросоюзом.

Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко під час виступу перед прихильниками в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Спираючись на п’ятирічний досвід зближення з Євросоюзом, завтра ми очікуємо надзвичайно важливих рішень від саміту Україна-ЄС. Не марнуйте час – це звернення і до президента Зеленського, і до наших європейських партнерів. Дивіться поза горизонт, думайте стратегічно. Якщо зараз Україна ще не готова подавати заявку, то ми зробимо це у 2023 році. А поки що виконайте ті домовленості, які я досягнув під час останнього саміту", – закликав Петро Порошенко.

Петро Порошенко нагадав, що під час своєї президентської каденції разом з європейськими партнерами ухвалив стратегію зміцнення двосторонньої співпраці, яка включає в себе запровадження чотирьох союзів з ЄС: енергетичного, цифрового, митного і шенгенського. Домовленості щодо цих союзів вже діють – завдяки дипломатичній роботі команди Петра Порошенка. Тепер необхідно лише проявити політичну волю вищого керівництва держави для їх систематичного впровадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Порошенка запропонували Тимошенко виключити Таруту зі списку: "Він агітує проти НАТО"

"Давайте робити енергетичний союз із Європою, і тоді газ буде куплятися на кордоні України. Давайте дігітальний союз – це унікальний цифровий менеджмент, і за безвізу наші люди, які будуть їздити в Європу, не будуть платити за роумінг – це буде чесно. Давайте робити митний союз – і не буде потрібен так званий митний або товарний безвіз: коли відправляєш продукти українських виробництв – не потрібне митне оформлення, все зроблено. Давайте робити шенгенський союз – у нас зараз вже є безвіз, але в українців узагалі не треба паспорти перевіряти. Чому? Бо ми є європейці – і це реально зробити", – запропонував лідер партії Петро Порошенко.

Він підкреслив, що Україна має рішуче відстоювати національні інтереси на міжнародній арені, бо інші держави за нас точного цього не будуть робити. Тому треба ставити перед собою стратегічні завдання, навіть якщо вони наразі здаються неможливими.

"Треба ставити амбітні завдання, навіть якщо хтось не вірить. Так, як вони не вірили у безвіз, Томос, Угоду про асоціацію. Ми знаємо як це робити, ми це продемонстрували, ваша підтримка допоможе це реалізувати. І тоді саміт 8 липня буде проривним, а не просто подією для галочки для того, щоб зробити спільне фото", – зазначив Порошенко.

Читайте також: "Ні кроку назад в інтеграції України до ЄС" - таким має бути сигнал для нового керівництва України та Євросоюзу, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136119
 
   
 Топ коментарі
 
нафталиновый никак не успокоится. опять выполз.
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У Поросенко явно происходят фантомные боли по президентскому креслу...
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Порошенко, похоже, уже невменяем, возможно свихнулся и находится по ту сторону добра и зла. Уже нет сомнений, что отныне вся его деятельность сведется только к раскачиванию ситуации в стране с помощью организации грубых провокаций самого омерзительного свойства. Что называется, после нас хоть потоп.
Опасность поведения Порошенко для всей страны уже очевидна.
Куда его занесет страх ответственности за содеянное и жажда мести, трудно даже представить.
Я вообще полагаю, что он без тормозов и не имеет нравственных ограничений.
Таких демонов у нас еще не было.
Поэтому, еще раз, только быстрая нейтрализация Порошенко и его радикального окружения.
Другого пути у Зеленского уже нет.
Причем, чем раньше, тем лучше для самого Зеленского.
Но самое главное, это лучше для всего общества. Порошенко становится крайне опасным.

🤪
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То что он алкаш, это последний ео недостаток из имеющихся.
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У меня такое впечаталение, что порохоботам перстали давать зарплату. Что то их сегоня почти не видно, на таких хлебных ветках.
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На ветках с темой о Зе этого "добра" хоть отбавляй
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Кто нибуть скажите этому чудику что он теперь никто.))
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Якби Мародер більше торгував з Заходом і займався диверсифікацією, то не зросла б торгівля з Казластаном в три рази за роки його правління.
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Явно Педрон добавляет к виски уже и кокаин . Он уже мнит себя Наполеоном ( жирненьким )
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віскі і кокаїн - то два кайфи, які не сумісні і дуже шкідливі, коли вживати разом. Щось на кшталт кави і цигарки.
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Я знал человека ,который всегда пил виски и нюхал кокс . Очень даже совместимо , как для него . Но Пепс точно , на стимуляторах особенно последнее время .
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Невже в світі є ще хтось огидніший аніж барига...
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Мародер зі своїми поплічниками:Мєртвєчуком,Фірташем,Ахмєтовим,ще нагадить Україні допоки їх нейтралізують.
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Почему Пороха поддерживают только патриоты Украины, а Шмарклю кто попало, плюс пророссийская вата? Почему в ЕС порядочные люди типа Яны Зинкевич из Госпитальеров или Забродского из 95 бригады, а у Шмаркли-рыговский сброд?
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За их спинами там спрятались свинарчуки , грановские , кононенки , лёшка-миномётчик и юлька алеханова.
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Вся справа в тому - Пєцік уявив, що він один патріот в Україні, а всі інші зрадофіли. Монополія ні до чого доброго не приводить.
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Бачу, як зелених, ригів, бютоголових та інший непотріб корчить від Пороха. І хоч би щось з цього висловило бажання, впевненість щодо продовження БЕЗУПИННОГО руху в Європу.
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а я бачу агонію Пєціка і його прахоботів. Це мабуть і означає, що народ України починає вчитися відокремлювати зерно від полови.
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Зебобік, мені все одно хто підпише асоціацію з ЄС, та хоч би і Зе, аби швидше. А вам убогим, хоч в лайно, аби без Порошенка. Різницю відчуваєш, убоге
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Надо ставить амбициозные задачи, даже если кто-то не верит. Источник: https://censor.net.ua/n3136119

Пять лет ставил. Палки в колеса. Надо было РЕШАТЬ, а не ставить задачи. Как достал уже этот балабол...
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Движение в Европу страна продолжит уже без барыги и его прихлебателей
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комплекс Напелеона, адаптований під нашу реальність
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Бензин И газ в Украине начал дешеветь. Ведь до этого он ПОЛНОСТЬЮ контролировался порошенко и медведчуком которые занимались бизнесом с торговым партнером с мордора медленно но стабильно, при мародере была обратная тенденция.
начала поступать более дешёвая нефть (не из Мордора). ХАПЫ и Роттердамы +++++++ начинают уходить в небытие.
вместе с ними усиливается вой свынарчуков мародеров.


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При Пете она тоже дешевела, но только не у нас.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України8 липня на саміті Україна-ЄС має бути ухвалено важливі рішення щодо прискорення євроінтеграції, - Порошенко
 
 
 
 
 
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