 "Нічого не знаю про це. Дайте мені докази", - Зеленський про зв'язки майбутнього глави Одеської ОДА Андрейчикова з сепаратистами. ВIДЕО

Запис розмови з президентом опублікував у фейсбук журналіст Богдан Осинський, інформує Цензор.НЕТ.
Володимир Зеленський розповів, що офіційно призначить нового керівника області за тиждень.
Про можливі зв'язки Андрейчикова з головою партії "Батьківщина", сепаратистом-втікачем Ігорем Марковим президент нічого не знає.
"Немає жодних зв'язків. Дайте мені докази. Не знаю про це нічого", - сказав Зеленський.
26 червня Кабінет міністрів України погодив призначення на пост глав восьми обласних державних адміністрацій, в тому числі Андрія Андрейчикова. Тепер від призначення на посаду голови Одеської ОДА його відділяє лише указ за підписом президента.
Андрейчик - торговець металобрухтом. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, Андрейчик продає його зокрема в окуповане Росією Придністров'я..
Журналістка Наталія Седлецька стверджує, що Андрейчик є членом одного закритого мисливського клубу разом із сепаратистом Дмитром Черепом, який в 2015 році намагався створити "Одеську народну республіку". Також членом цього клубу є Сергій Кушнір - глава одеського центру агресивно проросійської партії "Родина", головою якої досі залишається Ігор Марков, який втік до Росії.
Цікаво, а главред та журналіздка зверталися до СБУ чи МВС? Нє? То мють теж відповідати як співучасники, бо знали і не повідомили органи!!
Але його сватають на морду Зєлі в Одеській області. Файна морда?
І полювати разом з бандитами й терористами-не злочин,як і торгівля з молдовськими територіями з особливим статусом.Світ не чорно-білий.
Тут Вован правий.Не подобається-не голосуйте за слугу урода.
гопникпан Зеленський: "Нет никаких связей. Дайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего". Як відповідає Пукін на запитання про збитий боїнг: "...в деле о крушении рейса MH17 нет никаких доказательств вины России..."
Пам'ятаєте - вывсёврётии...
Охрана , смихуе...чки , подчки!!! Как хочется просто жить!!!
НО тем у кого куча бобла нужны Мы- у кого нет такой!!!
Короче хорошего всем ДНя!!!!
так у него семья...
или вывсеврете..
)))
вот так готовится сдача одессы
вы рады, зебенята?
Не найкращі техніки він переймає у 'професіоналів політики', нажаль.