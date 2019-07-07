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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України
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Все про:Зеленський (1957) ОДА (618) Одеська область (1026) сепаратизм (615)

 "Нічого не знаю про це. Дайте мені докази", - Зеленський про зв'язки майбутнього глави Одеської ОДА Андрейчикова з сепаратистами. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Одесу заявив, що йому нічого невідомо про зв'язки майбутнього голови обласної держадміністрації Андрія Андрейчикова з сепаратистами і криміналом.

Запис розмови з президентом опублікував у фейсбук журналіст Богдан Осинський, інформує  Цензор.НЕТ.

Володимир Зеленський розповів, що офіційно призначить нового керівника області за тиждень.

Про можливі зв'язки Андрейчикова з головою партії "Батьківщина",  сепаратистом-втікачем Ігорем Марковим президент нічого не знає.

"Немає жодних зв'язків. Дайте мені докази. Не знаю про це нічого", - сказав Зеленський.

26 червня Кабінет міністрів України погодив призначення на пост глав восьми обласних державних адміністрацій, в тому числі Андрія Андрейчикова. Тепер від призначення на посаду голови Одеської ОДА його відділяє лише указ за підписом президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначений головою Одеської ОДА Андрейчиков постачає металобрухт у невизнане Придністров'я і фінансує проросійських сепаратистів, - Седлецька

Андрейчик - торговець металобрухтом. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, Андрейчик продає його зокрема в окуповане Росією Придністров'я..

Журналістка Наталія Седлецька стверджує, що Андрейчик є членом  одного закритого мисливського клубу разом  із сепаратистом Дмитром Черепом, який в 2015 році намагався створити "Одеську народну республіку". Також членом цього клубу є Сергій Кушнір - глава одеського центру агресивно проросійської партії "Родина", головою якої досі залишається  Ігор Марков, який втік до Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136117
 
   
 Топ коментарі
 
Божья роса опять течет по щекам зебобиков...😀
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вазелин или шутит, или "ничего не знает".. два состояния клоуна в области гос.управления...
зебилам же - всё "божья роса"
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п.с. помнится, совсем недавно зебилы орали "не может назначить андрейчикова, это ложь, вывсеврёте!"... теперь у зебилов новые методички-отмазки - "а докажите!"
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конечно встанет на защиту узеленскава, как-никак одному и тому же ***** служат!
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Во как. На защиту Порошенка она почему то не вставала, а только помои лила))
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Андрейчиков - торговец металлоломом. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, Андрейчиков продает его в том числе в оккупированное Россией Приднестровье.Журналистка Наталья Седлецкая утверждает, что Андрейчиков состоит в одном закрытом охотничьем клубе с сепаратистом Дмитрием Черепом, который в 2015 году пытался создать "Одесскую народную республику". Источник: https://censor.net.ua/v3136117

Цікаво, а главред та журналіздка зверталися до СБУ чи МВС? Нє? То мють теж відповідати як співучасники, бо знали і не повідомили органи!!
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Я, в Америці, про це знаю, а ваші «органи»-ні?
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І? Що вони мали повідомляти? Брухт в ПМР заборонено продавати? В одному спортклубі з сєпарнею бути - це яка стаття КК?
Але його сватають на морду Зєлі в Одеській області. Файна морда?
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Заспокойтесь.З юридичної точки зору-все в порядку.Подібне розміщення матеріалу в ЗМІ,саме по собі вже являється повідомленням про злочин(якщо він присутній) ,а неправдиве-злочином за рішенням суду.
І полювати разом з бандитами й терористами-не злочин,як і торгівля з молдовськими територіями з особливим статусом.Світ не чорно-білий.
Тут Вован правий.Не подобається-не голосуйте за слугу урода.
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Блин оно опять хамит или то его манера общения гопника когда сразу идет ответ-ааа вы знаете ааа вы итд
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А вот то видео, где сидит нарик на пресс-конференции как то обсуждать будут или это нормально для страны где президента просто накрывает посреди дня?
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А ми в доміку.Прикинемся,що не знали,що нічого не було.З іншого боку-розголос ні до чого доброго теж не приведе.Імпічменту без закону не буде.Підірвати авторитет Зєлєнского в Україні й світі ще більше ? Хтозна. Може цього наркодилер Богдан,і ті,хто за ним стоїть,цього й хочуть ?
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Компания классная у этого дебила.. назначенный красть в Одессе кацапский лысый ***** и безъяйцевый говнокомандувач полудебиляк ..Вот это его лицо.. этого убогого дурака..Главное - словестным идиотизмом *********** от любых неудобных вопросов.
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на кой ляд нужен гидрант, который никого не знает !!!! а отмазки лепит как в детском саду !!! В лексиконе первого лица априори не должно быть выражений - не знал, не знаю, забыл !!!!
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Тут все якби зрозуміло. Йому сказали назначити цього брухтяря такі люди, яким він не може відмовити. Тому включив дурачка.
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Дайте мне / Дайте в руки мне гармонь, золотые планки.-требует артист.
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краще за гармонь може бути тільки - піаніно "Нічого не знаю про це. Дайте мені докази", - Зеленський про зв'язки майбутнього глави Одеської ОДА Андрейчикова з сепаратистами - Цензор.НЕТ 367
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Огромное спасибо всем,кто препятствует этим смешарикам протянуть во власть криминал,сепаратню,жулье и прочую рыговско-российскую шваль.
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Нужно назначать. Он был всегда против майдана.
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Як би прокоментував цю ситуацію Президент європейської країни: щиро дякую Вам, панове журналісти, за пильність і не байдужість, ми обов'язково найретельнішим чином перевіримо цю інформацію і у випадку її підтвердження застосуємо усі необхідні заходи для її виправлення і недопущення подібного у майбутньому. Як відповідає гопник пан Зеленський: "Нет никаких связей. Дайте мне доказательства. Не знаю об этом ничего". Як відповідає Пукін на запитання про збитий боїнг: "...в деле о крушении рейса MH17 нет никаких доказательств вины России..."
Пам'ятаєте - вывсёврётии...
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Обнюханный недопрезидент или ни о чем ничего никогда не знает или шутит
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" Дайте мне доказательства!" "А вы докажите!" "Где ваши доказательства!" " Ниверю!" Улюблена тема запоребрика. Співпадіння? Не думаю
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Ничего не знаю об этом. Дайте мне доказательства)))- у тебя ж СБУ есть , йолоп "Нічого не знаю про це. Дайте мені докази", - Зеленський про зв'язки майбутнього глави Одеської ОДА Андрейчикова з сепаратистами - Цензор.НЕТ 1510 .. Вот и скажи им , пусть дадут тебе эти доказательства . Снимись с ручника наконец , гарант , недоеланный .
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От вже цей Петро.... то брата сепаратиста Пашці підкине, то кума Медведчука в список, то Мендель не той текст підсуне
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А він швидко дорослішає, вже і "зубки" з'явились. Скоро і норов покаже. Час уважно придивитися що ж воно зростає.
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Гєпа і Тоухлявий для ************ саме то. Одеса це одна велика жидівська мафія,яка включає всі органи влади і зачистити їх буде важко навіть Саакашвілі не зміг,а коли Міхо виявив,що всі нитки тянуться до Порошенка його просто викинули ходопи Мародера з країни.
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Бабло!!!! Все в этом мире БАБЛО!!!
Охрана , смихуе...чки , подчки!!! Как хочется просто жить!!!
НО тем у кого куча бобла нужны Мы- у кого нет такой!!!
Короче хорошего всем ДНя!!!!
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У мышебратьев научился? "Какие ваши доказательства?"(с)
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Йожік, старий знайомий! Що, і ти за Зєлю?
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А продажа металлома этим Андрейчиковым в огромных масштабах сепаратистскому государству в Приднестровье, ,официально не существующего, находящегося под полным контролем российских спецслужб и Кремля, без позволения которых ничего невозможно туда продать,это что не преступление и не доказательство? За все преступления этого Андрейчикова и 2-х сепаров-губернаторов в Донецкой и Луганской обл. будет отвечать перед народом Украины лично Зеленский.
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ну то есть нормально? раз тем можно то и этим можно? допустим. хотя странно)) но порох хоть не дебил и не наркоман, тут в чем паритет?
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а предоставите улики, он скажет:
так у него семья...
или вывсеврете..
)))
вот так готовится сдача одессы
вы рады, зебенята?
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а презЕдент вообще хоть что-то знает?.. Буратина, братэлла Зе по исходному материалу, и тот посмышлённее оказался чем выбор 72%ных зебилов
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Сама продажа металлома туда это уже контрабанда, с которой так "решительно" хочет Зеленский бороться. Так решительно,что несмотря на возмущение общественности назначает крупного контрабандиста Андейчикова на пост губернатора одной из ключевых обл. Украины. Что же дальше будет?
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Невже ніхто на Цензрі не знає рідницю між партією "Батьківщина" та марківською бандою "Родіна"?
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Сейчас разницы между ними никакой нет. Так и передай это белой и пушистой Циле.
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Доказательства? Верховноуговаривающий не имеет спецслужб? Ах да. После его прихода наши спецслужбы становятся филиалом фсб. Ну тогда да, доказательств нет.
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он еще не отошел или уже поправился-заново заправился
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Ларвата кгб и тя така говори --- а вие докажете!
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я смотрю там и труханов в команде. вся ********* в сборе
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Треба сказати, що цією тактикою зловживають всі без винятку: прихильники Порошенко, Тимошенко, Бойко і т.д. "А ви докажіть.", "Пруфи в студію."
Не найкращі техніки він переймає у 'професіоналів політики', нажаль.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Нічого не знаю про це. Дайте мені докази", - Зеленський про зв'язки майбутнього глави Одеської ОДА Андрейчикова з сепаратистами. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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