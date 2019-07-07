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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Звільнення Загребельської Мовне питання Агресія Росії проти України
 Політика України, За кордоном
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Все про:ВР (5096) Зеленський (1957) мінські угоди (1572) Волкер Курт (424)

 Новому парламенту потрібно оновити деякі закони, пов'язані з реалізацією Мінських домовленостей, - Волкер

Для впровадження Мінських угод Верховній Раді наступного скликання слід зайнятися питаннями децентралізації, спеціального статусу, амністії і можливості проведення місцевих виборів.

Таку думку в інтерв'ю"Голосу Америки" озвучив спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли буде обрано новий парламент, потрібно буде поновити деякі закони зі втілення Мінських домовленостей. Наприклад, запропонована децентралізація в рамках Конституції, питання спеціального статусу та амністії і можливість провести місцеві вибори, коли дозволить ситуація з безпеки", - сказав він.

За словами американського дипломата, США підтримують в цьому Україну, але "вести цей процес" має українська сторона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми чекаємо візиту Зеленського в США, - Волкер. ВIДЕО

"Зазначу, что що президент Зеленський має значний кредит довіри, як показали президентські вибори, але це ще не виявилось у голосах в Раді і підтримці конкретного стратегічного законодавства тощо.

Ми дізнаємось лише після 21 липня, якими будуть результати і чи зможе він формувати працюючу більшість в парламенті, необхідну, щоб підтримати як план втілення Мінську, так і план реформ в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136116
 
   
 Топ коментарі
 
а може відразу подати заявку в тайожний саюз? Новому парламенту нужно будет обновить некоторые законы, связанные с реализацией Минских договоренностей, - Волкер - Цензор.НЕТ 3272
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Весело було коли батька хоронили! І напились ,і борщу наїлись ,і "Сватів" подивились Новому парламенту нужно будет обновить некоторые законы, связанные с реализацией Минских договоренностей, - Волкер - Цензор.НЕТ 6741
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чем быстрей двигаются по "минску", тем скорей с паРАШКИ снимут санкции, она сможет расти экономически, пить украинскую кровушку и дальше. про Крым забыли навсегда!!!
"Слава Холую!" "ЗЕбилам Слава!"
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Зеро даст и посадит главарей лугандона в Раду - только на таких условиях пуйло согласен перестать стрелять = мир любой ценой
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Менше ста днів Зеленський президент, а вже доллар подешевшав, американська нафта припливла в Украііну, дешевша бензин на заправках!! Зеленський зупинись!! Ти все робиш не правильно!! Верни нам Порошенка, при ньому була стабільність!!))
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А не подскажете, кто подписывал Минские соглашения, Порошенко или Зеленский?
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порошенко точно не подписывал. сканы есть в инете
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Подписи Порошенко вообще нет, речь идет о договоре Кучмы с сепаратистами, читайте:

https://gordonua.com/news/politics/chto-podpisali-v-minske-po-donbassu-polnyy-tekst-dokumentov-66263.html
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Новому парламенту нужно признать минские соглашения как актом государственной измены, который полностью противоречит Конституции Украины. То, что предлагает Волкер - это легитимизация минского договорняка, направленного на разрушение украинской государственности. Интересно, много желающих найдётся в новом парламенте подписать себе смертный приговор?
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Много, таких в новой Раде будет абсолютно конституциональное большинство - т.е. они смогут кроить конституцию как захотят. Это возможно изменить только до выборов, прямо сейчас.
Уберите каломойского, разумкова, богдана, корниенко и стефанчука - и от слуг русского народа ничего не останется, весь реванш сдуется в ноль.
зеро=нуль оставьте, голый нуль - это смешно.
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Пять лет мы рогом упирались,но ***** таки дожало.(((
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Не обновить, а похоронить всю эту пуйню. Ну или всем областям Украины особый статус, иакой как прописан в минском договорняке. И не надо путать децентрализацию с особым статусом. Децентрализация рядом с особым статусом не то что отдыхает. Вот, мля, петя не видел, к чему это приведет. Прочитайте полномочия, закрепленные в минском договорняке и сравните с полномочиями в ОТГ. Так это же земля и небо. Хрен вам , а не особый статус. Тогда вся Украина должна потребовать себе такой особый статус. Про амнистию вообще речи нет.
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вони мабуть змовились спочатку лідери ес макрон і меркель тепер волкер. ця заява після зустрічі трампа і путіна. тепер зрозуміло що коли зеленський поїде до сша до трампа там теж будуть підштовхувати україну до "миру" за рахунок національних інтересів україни. думаю що американці не хочуть ніяких будапештських форматів. оптимальний варіант для всіх наших західних партнерів це щоб україна здалася. це значить що підемо в ес і нато з проросійським анклавом на борту.
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Вокеру членом по губам поводили он и стал спецпредставителем США РФ по Украине
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Украине необходимо начать движение по минской "дорожной карте", только тогда проявится истинная позиция РФ , начиная с невьівода тяжельіх вооружений с Донбасса , что позволит занять нам правовую позицию перехода от Минского формата к Будапештскому.
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зеленського заганяють в кут з цими мінськими домовленостями.
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В кут цими домовленностями був загнаний ще Порошенко.Ае Зеленського виводять в потрібному для росії напрямку.Та суті це не міняє
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Хорошо бы обновить Будапештский меморандум, господин молодожен. А потом и Минск, который дико антиконституционный и незаконный. Поэтому его ни Петя, ни Зеля не подписывали и подписывать не будут. Они же не уголовники...Или в мире есть только Конституция США?
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А кто уполномочил Кучму вести переговоры и ставить свою подпись на соглашении? ПОРОШЕНКО!!!
Неужели вы думаете, что Кучма, перед тем как ставить свою подпись, не согласовывал документ с Порошенко? Конечно согласовывал.
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я никак не могу представить, как Петро собирается тусоваться в будущей ВР? Его появление смерти подобно.
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Это нарушение суверенитета и вмешательство во внутренние дела, какой то дишОвый "полупокер" на ставке у шестёрки ***** даёт указание парламенту суверенного государства.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНовому парламенту потрібно оновити деякі закони, пов'язані з реалізацією Мінських домовленостей, - Волкер
 
 
 
 
 
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