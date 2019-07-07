 Новому парламенту потрібно оновити деякі закони, пов'язані з реалізацією Мінських домовленостей, - Волкер

Таку думку в інтерв'ю"Голосу Америки" озвучив спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли буде обрано новий парламент, потрібно буде поновити деякі закони зі втілення Мінських домовленостей. Наприклад, запропонована децентралізація в рамках Конституції, питання спеціального статусу та амністії і можливість провести місцеві вибори, коли дозволить ситуація з безпеки", - сказав він.

За словами американського дипломата, США підтримують в цьому Україну, але "вести цей процес" має українська сторона.

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"Зазначу, что що президент Зеленський має значний кредит довіри, як показали президентські вибори, але це ще не виявилось у голосах в Раді і підтримці конкретного стратегічного законодавства тощо.

Ми дізнаємось лише після 21 липня, якими будуть результати і чи зможе він формувати працюючу більшість в парламенті, необхідну, щоб підтримати як план втілення Мінську, так і план реформ в Україні.